Ljubavni horoskop za maj 2020. godine: Romantičan period za Raka, Ovan se zaljubljuje u komšiluku

Mesec koji je pred nama donijet će turbulencije na polju ljubavi. Kako biste tačno saznali šta vas očekuje tokom mjeseca maja, ostanite sa nama i pročitajte detaljnu analizu za svoj znak i podznak!

OVAN

Kada je ljubav u pitanju, zauzeti Ovnovi tokom maja imaće odličnu komunikaciju sa partnerom koja će biti prožeta i velikom emocionalnošću i strašću. Tokom maja očekuje vas i kratko zajedničko putovanje u okvirima naše države naravno. Više ćete provoditi vremena sa partnerom, što će vam veoma prijati. Slobodnim Ovnovima Venera priprema lijepa iznenađenja na polju ljubavi, stoga je mogu će da pronađete ljubav tamo gdje najmanje očekujete – u komšiluku. Odnosno u vašoj blizini ili pak u vašem rodnom mjestu. Takođe, postoje i simpatije prema osobama koji su vam prijatelji ili vas neko iz kruga prijatelja potajno posmatra i krije zaljubljenost. Obratite pažnju.

BIK

Na ljubavni plan zauzetih Bikova, ovoga mjeseca posebno će uticati Mjesec i Venera, zbog koji će se do 14. maja kod vas preplitati lijepa ljubavna osjećanja prema partneru ali i agresija koja dolazi zbog posla. Trudite se da tokom mjeseca ostavite poslovne obaveze po strani kada ste kod kuće i kada provodite vrijeme sa partnerom, to mu može smetati. Nakon 15 maja, slobodnim u znaku Bika dolazi osoba koja će ih potpuno raspametiti. Najveća vjerovatnoća da će osoba koja će vas potpuno očarati, do vas doći preko zajedničkih prijatelja.

BLIZANCI

S ozbirom na to da ćete gotovo čitav mjesec biti zaokupljeni poslom, nećete imati toliko vremena da se bavite svojim partnerom, što kod njega može izazvati različite emocije. Ali, ipak 14. maja napravite izuzetak i taj dan posvetite voljenoj osobi jer je taj dan idealan za ljubav, harmoniju, strast. Pored toga što će prijati vašem partneru, prijaće i vama. Slobodni u znaku Blizanaca imaju odlične šanse da ovaj mjesec uplove u ozbijinu vezu sa osobom koja im je već neko vrijeme u blizini.

RAK

Kada je ljubav u pitanju Mars će ovoga mjeseca udesiti sve tako da vaš brak bude stabilan, sa dobrom komunikacijom i bez prevelikog opterećenja kućnim obavezama. Slobodni u znaku Raka, mogu da očekuju da će sklopiti vezu u toku maja takođe sa osobom u ovom znaku. Takođe, privući se vas osoba sa kojom ste na istoj ‘talasnoj dužini’, odnosno sa kojom možete da razgovarate o temama koje vas posebno zanimaju. Romantika je posebno naglašena ovog mjeseca.

LAV

Prva polovina mjeseca, tačnije do 14. maja, za sve zauzete Lavove biće veoma nezgodna i delikatna. Nećete moći da pronađete zajednički jezik sa partnerom i imat ćete utisak da se vaš odnos svakog dana sve više i više pogoršava. Ali nakon 15. maja, sve se menja, vi ćete birati drugi način razgovora sa partnerom, kao i on sa vama, što će dovesti do smirenja uzburkanih odnosa. Slobodnim Lavovima tokom maja je otvorena mogućnost upoznavanja potencijalnog partnera preko interneta.

DJEVICA

Zauzete Djevice će tokom mjeseca morati da prave kompromise sa partnerom, kako bi uspjeli da uspostave balans, kao što smo već pomenuli, i izbjegnu sukobe. Što se tiče Djevica koje su bez partnera, sredinom mjeseca pojavit će se šansa za upliv u novu ljubavnu vezu, ne previše ozbiljnu, ali nakon kraćeg razmišljanja shvatit ćete da to ipak nije najbolje za vas. Takođe, postoji mogućnost i da se zbližite, u ljubavnom pogledu, sa nekom osobom sa posla.

VAGA

Kada govorimo o ljubavi, sve zauzete Vage u maju imat će stabilnu komunikaciju sa partnerom, isto tako, željet će da mu se potpuno prepuste i uživaju u ljubavi. Do 14. maja više ćete se voditi strašću, dok ćete nakon toga, u drugoj polovini mjeseca, više željeti samo zagrljaj. Slobodne Vage ne bi trebale da žure kada je upliv u novu ljubavnu vezu u pitanju. Prije nego što odlučite da stupite u dublje upoznavanje sa nekom osobom, dobro razmislite da li je ona prava za vas. Takođe, moguće upoznavanje nove osobe preko članova porodice ili ljudi bliskih domu.

ŠKORPIJA

Zauzete Škorpije biće tokom mjeseca posvećene posvećene porodici i partneru u velikoj mjeri. Što će prijati i njima, ali i voljenom/j. Komunikacija u vezi/braku biće dobra i takva će ostati tokom čitavog mjeseca. Slobodne Škorpije u maju će naprosto zračiti pozitivnom energijom, što će privući jednu osobu, stariju od njih. Iako vam se na prvi pogled nova osoba ne dopadne, stvari će se promijeniti kada počnete da razgovarate sa njom i bolje se upoznate.

STRIJELAC

Strijelčevi koju su zauzeti do 15. maja imaće stabilan odnos sa partnerom, bez previše turbulencija, ali nakon 15. maja, postat ćete čak i pomalo agresivni prema partneru, što može dovesti do velikih problema. Nađite način da iskontrolišete svoju agresiju i ljubomoru. Slobodni u znaku Strijelca mogu upoznati osobu sa kojom će se roditi romantična veza u narednom periodu, na nekom porodičnom okupljanju. To može biti period oko praznika.

JARAC

Zauzeti Jarčevi tokom maja mjeseca doživjet će veliko poboljšanje u ljubavnom odnosu, komunikaciji, povezanosti sa partnerom. Imaćete utisak kao da su vam se ponovo probudili leptirići u stomaku i željet ćete taj osjećaj da zadržite što duže. Slobodni Jarčevi ovoga mjeseca nažalost neće imati prevelike šanse za upliv u novu ljubavnu vezu. Sve na šta će se svoditi komunikacija sa potencijalnim partnerom jeste preko društvenih mreža.

VODOLIJA

Bračni život biće stabilan i pun razumijevanja. Moguće je da ćete partner i vi pokrenuti ozbiljne teme o proširenju porodice, preseljenju ili pak ulasku u brak. Tokom mjeseca biće vam veoma važno da partner stalno bude tu uz vas, jer se na taj način osjećate sigurno. Slobodne Vodolije ovog mjeseca biće skroz zanesene osobom koja je nedavno ušla u njihov život. Osjećat ćete kako se polako zaljubljujete i taj osjećaj će vam jako prijati.

RIBE

Komunikacija sa partnerom biće stabilna, ali ćete osjećati da vam partner pruža premalo pažnje i vremena. U nadi da poboljšate situaciju sa partnerom možete napraviti još veći problem ukoliko ne budete znali da iskontrolišete svoju ljubomoru. Slobodni u znaku Ribe tokom maja biće opčinjeni osobom koja ih ne zaslužuje. Primijetit ćete na kraju mjeseca, da koliko god da se trudite oko osobe koja vam se dopada, vi ne dobijate isto za uzvrat, piše “Mogu ja to sama“.

