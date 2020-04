Greške koje nesvjesno radite prilikom korištenja dezinfekcijskih sredstava

Ali ono što možda ne shvatate jest da, baš kao što je slučaj sa sapunom i vodom, postoje ispravni i pogrešni načini korištenja.

Ovo su neke od najčešćih pogrešaka koje ljudi radi prilikom korištenja dezinfekcijskih sredstava:

1. Zanemaruju pranje ruku vodom i sapunom

– Sredstvo za čišćenje ruku ne bi se trebalo koristiti za vidljivo zaprljane ruke – kaže Inna Husain, dr. med., otolaringologinja iz Chicaga.

S njom se slaže i Stephen Loyd koji ističe kako “ništa ne čisti ruke bolje od vode i sapuna, a sredstvo za dezinfekciju bi se trebalo koristiti samo ako nemate pristup umivaoniku”.

2. Pogrešno nanose dezinfekcijsko sredstvo

– Još jedna greška je što ljudi ne prekrivaju u potpunosti ruke – kaže Loyd.

Dodaje kako je važno dezinfekcijsko sredstvo staviti između prstiju, kao i ispod noktiju, kako bi se ono ravnomjerno rasporedilo, te ističe da se dezinfekcijsko sredstvo nanosi jednako kao i sapun.

3. Pretjeruju

– Sredstva za čišćenje ruku ne ubijaju samo loše bakterije nego i dobre bakterije, što može iritirati kožu – kaže dr. Rhonda Kalasho iz Los Angelesa.

Upravo zato se predlaže hidratizacija ruku kremama odmah nakon upotrebe dezinfekcijskih sredstava.

4. Ne dopuštaju sredstvu da se osuši

– Jedna uobičajena greška koju ljudi rade prilikom upotrebe sredstva za čišćenje ruku je ta što ga ne uspijevaju protrljati do kraja – kaže Loyd te dodaje: “Važno je nastaviti ga trljati u kožu dok se ne osuši.”

5. Ne koriste dovoljnu količinu

Zbog nestašice dezinfekcijskih sredstava na tržištu mogli biste pasti u napast da koristite manje količine kako bi vam ono što duže trajalo. Međutim, to može dovesti do toga da sredstvo neće obaviti svoj posao do kraja, piše Eat This, Not That, prenosi “Faktor“.

