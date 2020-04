Najčešće grešake koje pravite pri nošenju zaštitnih rukavica

Nošenje maske za lice i zaštitnih rukavica može umanjiti rizik od dobijanja virusa korona ili njegovog prenošenja na druge ljude.

Ali, takva zaštita djeluje samo ako znate što radite.

Iako se čini kao jednostavan zadatak, uostalom potrebno je samo navući rukavice na ruke, u tome je vrlo lako pogriješiti.

Portal Eat This, Not That je izdvojio nekoliko situacija u kojima ljudi potpuno nesvjesno griješe:

1. Pogrešno ih skidate

“Kada skinete prvu rukavicu, ta je ruka u osnovi čista, ali ako golom rukom dodirnete vanjski dio druge rukavice, tada bi vaše ruke mogle biti onečišćene”, kaže doktor Dimitar Marinov.

Prema riječima Marinova, prilikom skidanja rukavica, nakon što skinete prvu, zapravo morate zavući prste ispod druge rukavice i tako je skinuti.



2. Nosite rukavice i dodirujete lice

Ljudi ponekad osjećaju lažnu sigurnost dok nose zaštitne rukavice pa svejedno dodiruju lice, a zaboravljaju da su i same rukavice možda već onečišćene. U ovakvim situacijama rukavice ustvari nemaju nikakvu svrhu.

3. Ne perete ruke

Ponekad ljudi zaboravljaju da i prije korištenja rukavica moraju oprati ruke. Naime, ako ste prije njihovog nošenja dodirivali različite površine, vaše ruke više nisu čiste, a onda nošenje rukavice gubi svaki smisao.

4. Perete rukavice

Zaštitne rukavice su napravljene od lateksa pa ih pranje uobičajenim sredstvima može uništiti. Iako se preporučuje baciti rukavice nakon upotrebe, ako ih baš želite ponovo koristiti, operite ih vodom i sapunom, kao što perete i ruke.

5. Isti par rukavica nosite više puta

Kao što smo naveli, rukavice možete oprati vodom i sapunom, ali to se ne preporučuje. Najbolje je što češće ih mijenjati, a zatim oprati ruke. Naime, ako ne mijenjate rukavice često, one mogu prenijeti klice s jedne površine na drugu, pa čak i na dijelove vašeg tijela.

6. Dodirujete svoje stvari

Ako u javnosti nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli zarazu, nema smisla tim rukavicama dodirivati lične stvari poput mobilnih ili kreditnih kartica.



7. Koristite rukavice i dezinfekcijska sredstva

Nanošenje dezinfekcijskih sredstava na zaštitne rukavice može uništiti materijal od kojeg su one izrađene, što će s vremenom minimalizovati njihovu mogućnost zaštite, a uz to ćete nepotrebno rasipati dezinfekcijsko sredstvo, prenosi “Index“.

Facebook komentari