Razlozi bog kojih odmah trebate prekinuti vezu, nemojte ih ignorisati

O kakvim se stvarima zapravo radi? Ekspertica za veze i autorica knjige “All The F**king Mistakes: A Guide to Sex, Love and Life” Gigi Engle, kao i Pam Shaffer, terapeutica i psihologinja su za Men's Health objasnili o čemu je zapravo riječ, prenosi “Klix“.

1. Partner vas sažaljeva i omalovažava

Ako vam se vaš partner obraća kao da ste manje vrijedni ili vas često omalovažava, vrijeme je da napustite taj odnos. “Ovakvo ponašanje prikazuje nesigurne osobe koje sebe ne cijene dovoljno, pa zbog toga omalovažavaju druge ljude”, objašnjava Engle. Napustite takav odnos i potražite nekoga ko će vas voljeti, cijeniti i inspirisati.

2. Ako vas partner zlostavlja na bilo kakav način, vrijeme je da ga napustite. Emotivno zlostavljanje je nerijetko teško prepoznati, ali se ono uvijek postepeno povećava i prerasta u fizičko. Znate li kako prepoznati emotivno zlostavljanje? Karakterišu ga loši komentari, pokušaji kontrolisanja, omalovažavanje, prebacivanje krivice na vas, ružne riječi… Ukoliko se bilo šta od ovdje navedenih primjera ponavlja u vašem odnosu, stavite tačku na njega.

3. Osjećate li se izolirano? Koliko često viđate svoje prijatelje i porodicu? Ukoliko vas partner često odgovara od ovih stvari i pokušava zadržati “samo za sebe”, to nije dobar znak. Obično se takve stvari pretvaraju u manipulisanje, a zatim i zlostavljanje. Dakle, pokušajte ovo zaustaviti u početku odnosa ili ga jednostavno napustite.

4. U vezi ste s nekim kome normalna komunikacija ne ide od ruke, ne odgovara na poruke na vrijeme, priča uglavnom o sebi, ne sluša vas kad pričate…

“To je ogroman problem. Ako ste već pokušali riješiti ovaj problem s njima, a niste uspjeli, vrijeme je da se pomirite s tim da se nikad nećete u potpunosti razumjeti i da oni ne znaju komunicirati i odete iz tog odnosa”, objašnjava Engle.

5. Na prethodni razlog se može nadovezati i ovaj – njega ne zanimaju vaša interesovanja i hobiji.. Jasno, vaš partner ne mora i ne treba biti opsjednut stvarima koje vas zanimaju, ali je poželjno da pokaže interesovanje za ono u čemu vi uživate.

“Ako neko nije nimalo zainteresovan u nešto čime se vi bavite ili u čemu uživate, stalno vam govori da ga to ne zanima ili da je to besmisleno, to je znak da niste jedno za drugo. Vaš partner bi trebao biti zainteresovan za ono što vi volite”, kaže Engle.

6. Drugačiji pogledi na brak, vezu i porodični život mogu biti veliki problem u odnosima. Ako ste s nekim ko vam od početka stavlja do znanja da ne želi djecu ili brak, a vi se nadate da će se to s vremenom promijeniti, vrlo je vjerovatno da ćete se na kraju samo dodatno razočarati i povrijediti sami sebe produljivanjem nečega što svakako ne može uspjeti.

“Istina, ljudi se nekad predomisle, ali mnogo češće ostaju pri svom mišljenju. Nije uredu da im se stvara pritisak kako bi promijenili mišljenje”, kaže Shaffer.

Uz to, vrlo je važno da odmah utvrdite kakav odnos želite. Jedni žele otvorenu vezu, drugi vrlo ozbiljan odnos, a ta kombinacija nikako ne može uspjeti i osuđena je na propast.

7. Dvije vrlo važne stvari u vezama su smisao za humor i način raspodjele novca. Ne morate imati identičan smisao za humor, ali ako ne možete pronaći baš nijednu zajedničku stvar kojoj se možete smijati, onda to nije dobar znak. Nećete uvijek prolaziti kroz idealne životne periode, pa je vrlo važno da jedno drugo možete nasmijati u onim teškim situacijama.

Na koncu, novac je izrazito važna stavka u vezama. Ako je vama raspodjela novca važna, a vaš partner troši bez razmišljanja – često ćete se svađati. Razgovarajte o tome, pokušajte shvatiti šta vam zapravo predstavlja novac? Finansijski problemi sa sobom povlače mnoge druge probleme u vezama i vrlo je važno odmah utvrditi kako se novac treba trošiti, raspoređivati i dijeliti.

