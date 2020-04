Sedmični ljubavni horoskop: Ko će zavoditi, a ko će se zbližiti sa partnerom

OVAN

Ovnove očekuje napet odnos sa partnerom. Razni komentari osude okruženja poremetit će vašu ljubavnu vezu. Vrijeme je da otkrijete neke tajne i pokažete da ste zaista iskreno zaljubljeni. Partner se osjeća kao da krijete nešto važno od njega.

BIK

Usamljenost polako počinje da vas opterećuje. Iako ste cijenili slobodu, sada biste voljeli da imate nekoga pored sebe. Razmislite o svojim očekivanjima. Prestanite da tražite manu u drugima, već riješite nezadovoljstvo koje skrivate u svojoj duši. Promjene imaju iscjeljujuću moć.

BLIZANCI

Razlike sa partnerom sada dolaze do izražaja i to je uglavnom najveći uzrok sukoba. Normalno je da ste različiti i da to ponekad sa sobom nosi određene mane, ali i prednosti. Ako kod partnera primijećujete negativna emotivna stanja, pokušajte da mu pomognete, nasmijete ga ili utješite.

RAK

Imali ste puno prilika za ljubav, ali zbog lične nesigurnosti izgubili ste mnogo šansi. To nije razlog da klonete duhom i zauvijek odustanete. Prestanete površno da ocijenjujete potencijalnog partnera ili simpatiju. Nije sve u fizičkom izgledu. Potrebna vam je osoba koja će razumijeti vaše različitosti i pojačanu emotivnu stranu.

LAV

Prilično ste pod tenzijom i trenutna situacija vam donosi nelagodnost, a tu negativnu energiju širite na partnera. Takav toksični stav može vas dovesti u krizno polje ljubavi. Pokušajte da izbalansirate svoje emocije i dobro razmislite prije nego što partnera okrivite za neku novu situaciju.

DJEVICA

Dozvoljavate da posao i nervoza zbog spoljašnjih okolnosti utiču negativno na vaš emotivni odnos. Partner pokušava da vas razumije, ali neće stalno moći da toleriše vaše neprijatno ponašanje i izlive bijesa. Pokušajte da se oslobodite stresa.

VAGA

Stara ljubav je i dalje u vama. Bude se neke davne uspomene i želje da se ponovo sretnete. Zaboravljate na sve negativno što ste zajedno prošli i sada se sjećate samo dobrih strana vašeg odnosa. Ako ste sigurni da je to prava ljubav, a ne samo utjeha i lijek za usamljenost, napravite prvi korak.

ŠKORPIJA

Uvijek mislite da ste vi pozitivac, a da je partner negativac. Govorite da ste mu bezbroj puta prešli preko propusta, a šta je sa vašim greškama? Vrijeme je da prošlost ostavite iza sebe i pokušate i vi da se promijenite, a ne da stalno očekujete promjenu od druge strane.

STRIJELAC

Usamljeni ste, ali ta samoća vam prija. Trenutno provodite vrijeme razmišljajući o novim poslovnim poduhvatima i zadovoljavate svoje želje, a ljubav ostavljate po strani. One koji su u vezi očekuje period vedrine u ljubavi.

JARAC

Vaša vatrena priroda ponovo dolazi do izražaja. Flert vam je jača strana, ali previše ljubavnih igrica može vas navesti na pogrešan put. Zauzete očekuju pozitivne novine u odnosu. Osvajate svojom harizmom.

VODOLIJA

Partner je napet, ali vi ste tu da mu pružite podršku. Oduševljava vas partnerov smisao za humor, a večernji sati donose rasterećenje i romantičnu atmosferu. Očekuju vas pojačane strasti.

RIBE

Niste spremni da se pomirite sa svojim manama. Obmanjujete partnera da je sve u redu, a u stvari vas progoni nedostatak samopouzdanja. Prijatna atmosfera u porodičnim odnosima, piše “Lovesensa“.

