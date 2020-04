Pandemija koronavirusa stvorit će puno debelih i ovisnika o alkoholu i drogama

Sve to utiče na psihu ljudi, a mnogi će tokom ove pandemije prekomjerno konzumirati hranu, alkohol i drogu.

Igor Filipčić, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Zagrebu, za “Index” je rekao da je u ovoj situaciji moguća prekomjerna upotreba alkohola i droge.

“Vidjet ćemo kako će biti, trebamo se podsjećati kroz povijest da svaka stresna situacija koja ide sa životnom ugrozom, pojavom smrtnih slučajeva, da donosi stres. Neki će reagirati bolje, dok su neki od nas osjetljiviji pa sa psihološke strane razvijaju anksioznost, fobije i nelagodu. Određenima se razvija i depresija, sve je moguće. Mi i danas osjećamo posljedice rata koje neki imaju i sa psihičke i fizičke strane”, kazao je dr. Filipčić.

Navodi kako se trenutno neće osjetiti posljedice na psihu.

“Sad vlada visoki adrenalin, ljudi si pomažu, hrabre, no kad sve ovo prođe i kad se napokon riješimo virusa, onda će se vidjeti koje su posljedice. Inače se posljedice uvijek osjete nakon što ugroza prođe. Sad je jako važno da ljudi komuniciraju putem raznim komunikacijskih kanala, važno je samo da s nekim popričate, da se ne osjećate sami. I ovaj program na TV-u za djecu je dobar i pozitivno djeluje na njih da preusmjere pažnju sa stresa, da djeca i vježbaju i uče”, rekao je.

Posebno je istakao kako su sad sve vrste psihološke pomoći od velike koristi pa navodi kako oni imaju telefone na koje svi mogu dobiti psihološku pomoć, ali i da je jednostavno premalo psihijatara te da je dobro da su se uključile i ostale institucije koje nude telefone za psihološku pomoć.

Tako je i Crveni križ otvorio telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni, a koje su otvorene 24 sata dnevno. Svi brojevi nalaze se na njihovoj web stranici.

“Važno je da nekoga utješite, da kažete onima koji ne mogu van da ćete im pomoći, donijeti kruh, mlijeko. Kažu da se u Rusiji nabavljaju votke za ljude u karanteni, to je loše. Važno je pomoći, sad su korisni svi ovi gadgeti, mobiteli, možete se i vidjeti preko kamere s nekim, to je korisno. Dobro je što se ljudi sad i šale, razbije se malo stres. No nikako nije korisno stres rješavati u pretjeranoj konzumaciji alkohola i hrane te konzumaciji droga. Tako se samo stvara veći broj ovisnika”, rekao je dr. Filipčić.

Naveo je kako prije svega treba slušati preporuke štabova i ne biti neozbiljan.

“No činjenica je da će stres utjecati svakako na težinu stanovništva, neki ne mogu jesti pa će smršavjeti, neki će se debljati, ali preporuka je svakako da se anksioznost ne može riješiti kroz prekomjerno konzumiranje hrane”, kazao je.

Ističe kako se ljude sad treba podsticati na tjelovježbu.

“Puno toga se može napraviti u ovoj situaciji. Čovjek je čovjeku najbolji lijek i zato je važno da se komunicira, kao što sam rekao, sad imamo puno raznih komunikacijskih kanala što u prijašnjim kriznim situacijama nismo imali. Dobro je čuti se s obitelji, prijateljima, utješiti se. Poticajno je i što brojni treneri djeci sad šalju upute kako da doma vježbaju kad već ne mogu na treninge”, zaključio je dr. Filipčić.

Facebook komentari