Tarot prognoza za april 2020. godine: Bik otkriva malverzacije, Djevice čeka ljubav

OVAN

Početak proljeća pripadnicima ovog znaka donosi jako dobre i pouzdane poslovne poduhvate. Sve što ste do sada planirali a sada dogovarate ima jako čvrstinu te vodi ka trajnosti. Sreća i s poslom i ljubavna stoji na čvrstim temljima, jedino sjenu baca na to, da dobro svoju sreću čuvate od zavidnih osoba. Jer bi ljudske loše misli mogle vas malo unazaditi. Ženskim pripadnicima ovog znaka, april nosi lijepe dane u ugodnom društvu, te veliki pomak samopouzdanja na bolje. Što se tiče zdravlja paziti se prehlada, glasnice, pluća. Imunitet u padu od zime, te poraditi na tome. Proljeće je vaše vrijeme u pozitivnom smislu, zato koristite ove dane, dani obilja iznenađenja, piše “Aura“.

BIK

Cjelokupni savjet Bikovima, probajte odagnati loše misli iz prošlosti koje ste nakupljali u sebi u protekla tri mjeseca. To vas koči da s puno pozitive uđete u ovaj mjesec. Sva područja za rad i emocije također su vam jako dobro aspektirana, te vas vode ka uspjehu. Dogovori sve će uroditi plodom budete li samo razmišljali mudro. Nikakve dogovore i zaključke ne donosite na brzinu. Posebno se to odnosi na vas koji imate u planu neke pravne radnje, potpisivanje bilo kakvih papira, mudrost neka vas vodi i onaj unutarnji osjećaj ne nikakva ishitrenost. Ako ćete to pratiti u sebi, na misteriozan način ćete doći do dosta tajni koje će vas doslovno prosvjetliti, tko vam misli dobro a tko ne.

BLIZANCI

Dobro razgraničite poslovnu stranu od emotivne. Loše vam je dosta vrijeme za bilo kakve radnje što se tiče zakona i državnih institucija. Nekima će čak trebati i pravni savjet ili i pravni zastupnik. Odabrati smireno tako da to bude pouzdana osoba. U ljubavi vam je dosta svjetlija situacija, ovo je za vas mjesec romantike i strasti. Bas zato razgraničite kako sam već navela, posao i ljubav, kako ne biste prenosili nervozu, radi vaše ljutnje i stresa poslovno i pravno, na vašu voljenu osobu, koja s tim nema nikakve veze. Zdravlje, vrat i vratna kralježnica su problematični. Slobodni novo poznanstvo. Kraj mjeseca vam daje novu pozitivnu energiju, jer će vas skoro cijeli april dovesti da se osjećate iscrpljeno

RAK

Jaka intuicija koju rakovi posjeduju a na neki način je guše u sebi, sada će vam s početka mjeseca biti od velike koristi, kako biste u jednoj osobi s kojom vam slijede razgovori o nekim novim planovima za malo daljnju budućnost, na pravi način razgraničili dobro i loše. Ne da je ta osoba loša, nego čisto da vas vasa dobrota ne odvede do za vas krivih postupaka, a da sebe oštetite. Tri mjeseca naredna ne samo april, susretat ćete se s dosta blokada, kada ni sami nećete znati kojim putem krenuti. Savjet, samo strpljenja. Zdravlje, glava i kosti.

LAV

Vaša želja za uspjehom i materijalnim vodi vas dobro, idete smirenijim načinom nego kakav vam je temperament, što vam u ovom periodu nosi samo dobro. Pouzdana osoba s kojom surađujete, nosi vam neke nove alternative, koje će vam se itekako dobro isplatiti kroz budućnost. Zauzetim lavovima, nastavlja se vjernost partnera nikakve dvoličnosti nema. Lavovi jesu veliki radoholičati i vole stabilnost i obilje, to će vam se i ostvarivati i ovaj mjesec, samo ne biti djetinje naivni. Poznanstvo s novom za sada nepoznatom osobom kroz posao, koja će s vama dogovore za dalje ispoštovati, a vas ovo vodi ka ispunjenju u duši radi vlastitih uspjeha, koje si pripremate još od prošle godine.

DJEVICA

Iza vas je dosta napornog rada, a da niste vidjeli neku korist. Sada to sve može ići ka ostvarenju onog što se sudbinski mora i desiti. Pazite se samo koga uključujete u svoje poslovne kruge, a isto tako i kome pričate i povjeravate neke svoje poslovne planove, uspjehe. Ne budete li se znali zaustaviti na taj način, velika zavist od osobe koja samo misli na novac i na vlastitu korist, a tako nešto vam samo može poremetiti ono što dugo mjeseci si stvarate. Kraj mjeseca, vam nosi dobre i lijepe razgovore s voljenom osobom. Slobodnim pripadnicima ovog znaka, nenadano poznanstvo, koje kreće na nešto više laganom komunikacijom, dakle ništa ishitreno.

VAGA

Previše ste sebe dali u posao, probleme oko novca, i trčanje za materijalnim, a to bi vas moglo dovesti da nemate vremena niti sami za sebe a kamoli voljnu osobu. Vrlo moguće da tada među vama dođe do emocionalnog udaljavanja, no to neće trajati dugo nego najviše do 15 dana, a za to vrijeme ćete shvatiti posljedice, te naučiti balansirati između poslovnih obaveza i zanemarivanja vaše voljene osobe. To ako na pametan način izvedete slijedi vam jedna stabilnost, i mir. A onima koji imaju neke vlastite poslove, radite na tome samo, jer vam čak stoji dobro vrijeme da budete vlasnik svojega vlastitog posla.

ŠKORPION

Cijeli mjesec vam se vidi kao već uhodani put bez nekih većih nepovoljnih događanja. Harmonija i mir koji imate na poslu, vodit će vas ka tome, da pratite vašu intuiciju, i maknete iz svog života osobu koja vam je sve samo ne prijatelj. Slobodnima, poznanstvo koje je prava i karmička i sudbinska veza. Uz nekoliko sudbinskih ispita, kada će vam se činiti da vaši odnosi nisu čvrsti, moram reći u krivu ste. Odnosi su samo vam na velikom životnom ispitu, gdje će svaka od dvije strane, doživjeti neku životnu školu, kako bi predstojeći dani bili puno kvalitetniji.

STRIJELAC

Mir i stabilnost koju ste dugo čekali sada bi vam samo mogle poremetiti nepotrebne svađe s osobama koje zaista bi vam trebale biti nebitne. Takvi ljudi ne idu uz vas, okrenite se sebi, a iz svih tih pokušaja rasprava izaći ćete samo mudriji. Nužnost nekih promjena koje ste rješeni da već neko vrijeme uvedete u svoj život, sada možete jer je pravo vrijeme za to. Maknite samo svoju nesigurnost, koja će u nekim danima aprila se pokazati unutar vas i pokažite ustrajnost ka tome novom što si i želite. Veze koje su na neki način autentične, sada će biti pred ispitom sudbine, pasti ili ostati zajedno. Morate drugoj strani pokazati i da ste spremni da dominirate ali i da pokažete kompromis, bez toga ne ide.

JARAC

Vi ste osoba s jako visokim unutarnjim osjećajem za procjenu ljudi, a isto tako i nekih događanja koja vam mogu samo štetiti. Tog se držite dobro s početka ovog mjeseca, jer vam ide glas iz daleka, preko granice, vrlo pozitivan za vas i emocionalno i poslovno, te ne dajte da vam loši i zavidni ljudi pokvare ovo što već jako dugo se nadate. Taj dobar dogovor vam neće ići u realizaciju odmah, moguće da će to potrajati i slagati se sve na svoje mjesto i do naredna dva mjeseca, ali to je samo dobro jer nema ništa kvalitetno kada se odradi na brzinu. Što god da osjetite loše zdravstveno od sitnih prehlada, fitoterapija je za vas.

VODENJAK

Povoljne vijesti vas čekaju vezano za sudske sporove, to će vam dati da se osjećate posebnom i punim ponosa. S duge strane je jako lukava i bahata osoba, koja će još neke stvari smisliti samo kako bi vas unazadila ali to sve će i ostati samo na pokušajima. Vi ste nakon ovoga i emocionalno i poslovno u jako sretnom okruženju, i to vas vodi ka tome da idete bez zaustavljanja dalje. Nervozu smanjite, loše ovog mjeseca je sada iza vas te, prošlost neka u prošlosti. Karmičke stvari neke koje će vam se desiti ne trebate shvatati kao da je cijeli svijet protiv vas, jer nije, samo pokušajte to doživjeti, kao jako neki prst sudbine, koji će vam samo biti pomoć kako svoj život na dalje okrenuti u pravom smjeru, a ne da vas guši ono što treba biti u zaboravu. Zdravlje, vratna kralježnica.

RIBE

Ženska osoba od strane vaše familije ali šireg kruga nosi vam samo smetnje, ljubomoru, zavist, i jako lošu energiju vam šalje iako ne živi blizu vas. Nema razloga da se tako ophodi prema vama, ali to su ljudi koji uživaju u tuđem propadanju. Srećom po vas, to trajati dugo neće jer će pouzdana osoba koja vam je pravi prijatelj donijeti vam smirenje, i vašu osjetljivu dušu dovesti na pravi put. Ovo je netko jako prijateljski nastrojen prema vama, te ga samo pratite. Ne misli vam nimalo loše, tajna poslovna suradnja s njim ukoliko ćete vi to željeti. Raspoloženje će vam biti promjenjivo. Slobodnima novo poznanstvo, no to neće biti osoba za trajnu vezu, nego netko kome je na prvom mjestu vlastita sloboda, prenosi “Aura“.

