Obavezno se izujte ispred vrata: Šta još treba da uradite sa obućom kako biste se zaštitili

Posljednjih dana kruže priče kako je i obuća potencijalno mjesto za boravak koronavirusa. Studija sprovedena na američkom Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) otkrila je da virus može da živi do dva ili tri dana na tvrdim plastičnim površinama, prenosi “Kurir“.

S obzirom na to da su đonovi cipela izrađeni od trajnih, nepromočivih materijala poput plastike i gume, moguće je da bi virus mogao da preživi i na njima.

Nakon ovoga logično pitanje koje se nameće jeste – može li onda koronavirus da preživi na obući?

Ako se pridržavate opštih pravila održavanja higijene cipela, ne bi trebalo da se previše brinete zbog toga.

Nećeš da se izuješ, ne ulazi u stan

Pošto se kovid-19 širi kontaktom respiratornim kapljicama nekoga ko je zaražen, verovatnoća širenja ili zaraze virusom iz cipela je mala. Ali nije nemoguća. – Znamo da koronavirus može da živi na površinama u koje svakako spadaju i cipele. Ali za to je mali rizik i potrebno je da kapljice slete na njihovu površinu. Većina ljudi već ima dobru naviku da skida obuću prije nego što uđe u svoj dom, pa bih podstakla da to nastave da rade, a oni koji to ne rade, da odmah počnu – istakla je Ejdvoa Danso, ljekarka iz NHS sa sjedištem u Londonu.

Svedite zarazu na minimum

Zaraditi koronavirus iz cipela bilo bi moguće samo u slučaju kada bi respiratorni sekret nekoga ko je zaražen preživeo na pločniku, prebacio se na cipele i potom iz cipela prenio u usta – što nije nemoguće ako je potencijalni zaraženi pljunuo na pločnik, a vi stali na to.

Zato, da biste mogućnost zaraze sveli na minimum, obavezno izuvajte cipele ispred vrata, a potom ih unesite u hodnik na za to već predviđenu tkaninu koju ste prethodno poprskali dezinfekcijskim sredstvom sa najmanje 70 odsto alkohola i po kući hodajte u čistim papučama.

Pored platna, i đon obuće valjalo bi poprskati dezinfekcijskim sredstvom, a tkaninu mijenjati svakodnevno.

Čisti podovi garancija zdravlja

Takođe, kada ovih dana čistite podove u stanu, radite to sredstvom koje uklanja bakterije i viruse, ili nakon brisanja obavezno prođite krpom na koju ste nanjeli dezinfekcijsko sredstvo.

Za svaki slučaj, bilo bi najbolje kada biste izabrali jedan par obuće koju ćete ovih dana nositi kada izlazite napolje.

Facebook komentari