Horoskop – Stižu nam veličanstvene životne promjene: Kako od 4. do 7. aprila kosmos mjenja vaše planove

Konjukcija dvije planete znači da se u određenom trenutku nađu na istom stepenu, što će početkom ovog mjeseca, tačnije od 4. aprila do 7. aprila biti slučaj sa Jupiterom i Plutonom. Ono zbog čega je ovaj događaj posebno važan sa astrološkom aspekta jeste to da se dešava jako rijetko – na svakih 13 godina, a ove godine nas konjukcija Jupitera i Plutona čeka u 3 navrata. Stoga nije ni čudo što je 2020. jako dramatična godina, i što je značajna prekretnica, kako na ličnom planu tako i na globalnom planu takođe.

U nastavku saznajte detaljnije šta nam donosi konjukcija Jupitera i Plutona u periodu od 4. do 7. aprila i kako će se to odraziti na dešavanja u našem životu.

Kao što smo u uvodnom dijelu napomenuli Jupiter i Pluton će ove godine tri puta biti u liniji poravnjanja: 4. aprila, 30. juna i 12. novembra, što simbolički predstavlja početak, sredinu i kraj jednog ciklusa, koji treba da označava važne promjene sa kojima se susrećemo i koje treba da budu bitan zaokret kako na ličnom tako i na globalnom planu. Ono što je sigurno jeste da se ovaj energetski uticaj već oseća od samog kraja marta, i da je važno da ga prepoznamo, kao i da na pravi način razumijemo sve što nam se u ovom periodu dešava.

Jupiter i Pluton su suprotne Planete u Sunčevom sistemu- Jupiter je vladar neba, Pluton podzemlja, moći i smrti. Međutim, kada se ove dve planete susretnu stvara se jedna posebna energija, ona koja donosi promjene. Pluton označava kao što smo rekli smrt, razaranje, nestajanje, ali isto tako razaranje podrazumijeva i novi početak – stvaranje novih temelja, i u tom smislu je prisustvo Jupitera jako važno. Jupiter označava obilje i bogatstvo i na neki način ova planeta osigurava da sve što se započne na novim temeljima, nakon što smo razorili stare građevine, bude prosperitetno i da nam donese uspjeh.

Ipak, kako će se stvari razvijati zavisi od nas samih. Spoj Jupitera i Plutona donosi veliku moć i potencijal, ali se ta moć može iskoristiti u različitim pravcima. Važno je da ostavimo pohlepu sa strane i ambiciju koja sama sebi robuje i da otvorenog srca pogledamo kako možemo da iskoristimo mogućnost za novim početkom.

Takođe, s obzirom na to da su promene globalne, moguće je da ćemo se osjećati bespomoćnima i da ne upravljamo kormilom mi već da se stvari dešavaju van naše kontrole. Kada su velike pozornice u pitanju to jeste tako, ali ono što je važno da shvatimo jeste da iako ne možemo da utičemo na te promjene, možemo da utičemo na sebe u tim promenama. Ova konjukcija planeta treba da nam pomogne da prepoznamo šta je to što kod sebe želimo da promijenimo,da uvidimo kako da poboljšamo ono što jesmo u bolju verziju sebe samih.

Ne treba da se plašite razaranja koje Pluton donosi, jer to je Planeta koja uništava ono što je već trulo, već treba da se okrenete ka stvaranju novog. I to prije svega na svom ličnom planu. To je put ka ličnom zadovoljstvu i boljem sutra, piše “Mogu ja to sama“.

