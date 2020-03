Srceparajući snimak: Otac odbio zagrljaj sina kako ga ne bi zarazio virusom korona

Doktori širom planete čine sve što je u njihovoj moći kako bi spriječili širenje istog i spasili što više života, rizikujući svoj, piše “ATV“.

U Saudijskoj Arabiji, do sada je zaraženo bližu 1.500 osoba, od čega je osam izgubilo bitku sa smrtonosnim virusom.

Srceparajući snimak stiže upravo iz te zemlje. Na istom se vidi kada otac, koji je doktor, odbija da zagrli sina kako ga ne bi zarazio virusom.

Video je vrlo brzo postao viralan, a kako je sve to izgledalo pogledajte u videu.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020