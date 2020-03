Fotografije dokazuju koliko je glupo gomilati hranu zbog koronavirusa

Bivši britanski liberalno-demokratski zastupnik Ajit Singh Atwal na Twitteru je objavio fotografije kanti za smeće u Derbyju punih odbačene hrane pohlepnih idiota, prenosi “Index“.

Štruce kruha, prezrele banane i neotvorena pakiranja namirnica završili su u smeću.

“Svim stanovnicima u ovom našem divnom gradu Derbyju, ako ste u paničnom kupovanju nagomilali gomilu hrane koja vam ne treba i koju inače ne biste kupili, dobro se pogledajte u ogledalu”, napisao je Atwal pored fotografija.

“Trebalo bi ih financijski kazniti”, komentirao je jedan njegov pratitelj.

“Kakva šteta. Nevjerojatno je koliko bi ova hrana pomogla nekom kome je potrebna, ali pohlepa”, dodao je drugi.

“Nadam se da će shvatiti koliko su osramotili sebe i društvo”, naglasio je treći.

to all the people in this great city of ours in Derby, if you have gone out & panic bought like a lot of you have & stacked up your houses with unnecessary items you don’t normally buy or you have bought in more food than you need, then you need to take a good look @ yourself pic.twitter.com/fpYdGBu6M4

— Ajit Singh Atwal (@AtwalAjit) March 27, 2020