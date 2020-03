Horoskopski znakovi koji se samo pretvaraju da brinu o drugima

To rade da bi u vašim očima izgledali dobro, da se pokažu pred drugima ili zbog mnogih drugih ličnih razloga. Na primjer, mogu vam pružiti podršku, a istovremeno vas oštro osuđivati iza vaših leđa.

Prema astrolozima ovih pet znakova zodijaka posebno su skloni takvom licemjernom ponašanju.

Vodolija

Vodolije bi radije usisavali nego utješili prijatelja. Vodolije nisu sociopate. Oni znaju da je loše kada su hladni i otuđeni i pokušavaju da ‘brinu’ o drugima, ali jednostavno se ne mogu nositi sa negativnim uticajem tuđih emocija.

Blizanci

Možda Blizanci izgledaju kao ljudi koji su prepuni energije, ali nemaju dovoljno energije za sve. Kažu da prečesto, obećaju da će biti tu kada vam zatrebaju, ali jednostavno nemaju vremena da vam budu na raspolaganju 24 sata. Vole ljude, ali mogu se pobrinuti samo za nekoliko njih.

Strijelac

Strijelac želi stvoriti utisak da brine o svima i uvijek je pozitivan, ali to nije uvijek tačno. Često mora napustiti sve i brinuti se o sebi. Energija Strijelca nije beskonačna. Ali oni ne žele nikoga iznevjeriti, pa umjesto da budu iskreni i kažu da se fokusiraju na sebe, pretvaraju se da im je stalo kad jednostavno nemaju rezervu energije za to.

Djevica

Djevice imaju tendenciju da budu strpljive prema ljudima koje smatraju glupim. Mogu se pretvarati da slušaju nešto glupo što neko pokazuje, ali oni samo čekaju u redu da govore kako bi dokazali koliko je govornik neiformisan.

Lav

Lav ni na koji način ne može voditi računa o svima, iako imitiraju taj proces. Mnogi se obraćaju njima za savjet ali oni su često nedostupni ili odsutni kada vam trebaju. Da bi se Lav zaista pobrinuo za vas, on od toga mora imati koristi. Ali ako to nije tako, on neće pomjeriti svoju kraljevsku šapu. Stoga, ne vjerujte njegovim obećanjima, prenosi “Ženski magazin“.

