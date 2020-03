Astro svijet i samoizolacija: Blizanci bi trebali uživati u filmskom maratonu, a Djevice započeti novi hobi

Kada je riječ o boravku u zatvorenom prostoru, većina nas nema ništa protiv ovakvog provođenja vremena, posebno tijekom promjenjivog i hladnog vremena. Kad živimo zauzete živote i osjećamo se kao da imamo bezbroj stvari koje treba završiti, obaveza koje treba obaviti i kad imamo sto drugih briga na pameti – vrijeme provedeno unutar naših domova može se činiti poput godišnjeg odmora, piše Žena.

Međutim, čak i oni koji obožavaju svoju kućnu atmosferu mogu priznati da im je nakon nekoliko dana ipak dosta boravka kod kuće od jutra do mraka.

Nešto slično događa nam se upravo ovih dana. Kada smo prisiljeni konstantno biti kod kuće zbog ovakvih okolnosti, tada moramo smisliti kako se nositi s viškom vremena u zatvorenom prostoru.

U ovakvim izazovnim trenucma, također je važno zadržati pozitivne misli i osmijeh na licu, stoga smo zavirile u omiljeno zabavno štivo – horoskop.

Astro svijet pun je ideja i kad je samoizolacija u pitanju, a kako se nositi s dosadom i nemirom kod kuće, provjeri kod svog horoskopskog znaka u nastavku.

OVAN

Očisti svoj dom od A do Ž

Znamo da je ostati zaglavljen kod kuće apsolutno teško za svakog Ovna, ali to ne znači da se trebaš dosađivati. Ako ne možeš izaći van i raditi stvari u kojima obično uživaš, iskoristi ovo vrijeme da očistiš svoj dom od a do ž. Iako čišćenje nije tipičan primjer zabave, ti znaš kako unijeti uzbuđenje u sve čime se baviš. Osim toga, tvoja odlučnost i želja da izbjegneš dosadu pod svaku cijenu znači da ćeš umjesto traženja opravdanja, riješiti sve što možeš.

BIK

Odmori i opusti se na najugodniji mogući način

Budimo realni, boravak kod kuće za tebe je poput sna. Ne treba ti puno da se zabaviš; sve dok imaš dobru knjigu, udoban kauč i tv, ti si spremna. Uzmi si vremena i napokon uživaj u svim opuštajućim aktivnostima za koje inače možda nemaš vremena. Sad je prava prilika za kućni spa!

BLIZANCI

Uživaj u ultimativnom filmskom maratonu

Tvoj um uvijek uvijek je u potrazi za nekim novim perspektivama o stvarima koje već znaš. Ono što drugi vide kao jednodimenzionalno, ti vidiš u brojnim slojevima. Tvoje društvene potrebe mogu biti ograničene ako si cijeli dan u svom domu, stoga iskoristi ovo vrijeme za filmski maraton sa svojim omiljenim filmovima ili onima koje si uvijek htjela pogledati, ali nikad nisi stigla. Sada definitivno imaš dovoljno vremena, a nakon odgledanog, uvijek možeš prokomentirati s društvom (preko poruke ili Skypea) svoje teorije ili male detalje koje si prije propustila. Osim toga, s prijateljicama se uvijek možeš dogovoriti i za zajednički virtualni filmski maraton!

RAK

Sad je vrijeme da malo brineš i o samoj sebi

Već znaš da vjerojatno stalno provjeravaš sve ostale kako bi bila sigurna da su svi u redu. Ne možeš si pomoći i ne brinuti kad si ionako naviknuta da biti ona koja brine o drugima. No ako moraš provesti neko vrijeme boraveći u zatvorenom, onda odvoji vrijeme da se prepustite aktivnostima koje najčešće ne radiš sama za sebe. Ovo je vrijeme za tebe: pripremi si omiljena jela, gledaj omiljene serije, pročitaj knjigu koja te čeka mjesecima, zavali se na kauču i pokušaj se ne brinuti previše.

LAV

Razmazi sama sebe

S obzirom na to da si navikla biti u društvu, samoizolacija bi za tebe mogla biti dosta neugodno i nepravedno iskustvo. No, umjesto da se buniš zbog toga, pokušaj se razmaziti onim što imaš na raspolaganju. Zaslužuješ pozornosti i pažnje i od same sebe, pa je sada vrijeme da se to provede u praksu s improviziranim spa danom ili danom provedenom u krevetu uz izležavanje, dostavu i filmove.

DJEVICA

Započni novi hobi ili projekt

I dok će drugi možda ovo vrijeme koristiti za čišćenje ili rad na sebi, ta rješenja za tebe nisu opcija. Ioanko uvijek radiš te stvari. Umjesto stresa zbog smanjenja prosječne produktivnosti, pronađi novi projekt ili hobi koji ćeš započeti. You Tube i druge web stranice puni su DIY projekata, a ti voliš imati izazov pred sobom. Iskoristi to!

VAGA

Ostani povezana sa svima koje voliš preko društvenih mreža

Ako ne možeš biti vani s prijateljima i obitelji, sljedeća najbolja opcija je povezivanje s njima putem društvenih mreža. Objavljivat ćeš smiješne videe i snimati zabavne selfije s opisima o tome koliko ti je dosadno, iako ti je ovo zabavno. Iskreno, nikoga neće šokirati ako preuzmeš i ostale društvene aplikacije i ufuraš se i u njih. Sve dok se osjećaš povezano s vanjskim svijetom, prihvaćaš da si neko vrijeme u karanteni.

ŠKORPION

Riješi se viška fizičke energije

Većina bi mogla pretpostaviti da je kućna izolacija idealna za tebe jer obično radije provodiš vrijeme sama sa sobom. Ipak, caka je u tome što želiš da vrijeme za tebe bude po tvojim uvjetima, a ne zato što nemaš druge mogućnosti. Najbolji način da si odvratiš pažnju od svega je pronaći fizički način za rješavanje viška energije. Ne sviđa ti se što se osjećaš ograničeno ili zarobljeno. Bez obzira vježbaš li ili se zaposliš s nekim kućanskim poslovima i obavezama, moraš proaktivno raditi nešto kako bi mogla zaboraviti da nisi sama odabrala ovu izolaciju.

STRIJELAC

Gledaj dokumentarce o putovanju ili čitaj putopise

Biti ‘zarobljena’ u svom domu za tebe je noćna mora, ali možeš izvući najbolje iz toga. Ako ne možete biti vani i raditi ono što najviše voliš, stvori avanturističku atmosferu kod kuće. Gledaj dokumentarce ili YouTube videozapise o putovanjima, ili čitaj putopise i istraži mjesta koja želiš u budućnosti posjetiti. Sve svoje misli i želje možeš i zapisati. Iznenadit ćeš se kad otkriješ koliko toga može proizaći iz promišljanja i sanjarenja.

JARAC

Svakodnevno si zadaj male zadatke kojima ćeš se zaokupiti

Iako ti ne smeta da radiš sama, obično radiš stvari prema određenom rasporedu i imaš svoju radnu rutinu. Ako boravak kod kuće nije dio tvog plana, to može biti uznemirujuće i može te pomalo izluditi čekanje dok se stvari ne vrate u normalu. Da bi sama sebi olakšala, pokušaj si stvoriti što više malih zadataka kako bi se osjećala produktivnijom. Uvijek možeš pronaći i novi projekt, ali nemoj zaboraviti uzeti potrebno vrijeme za odmor. U redu je odmoriti se, a ako ti je dano vrijeme za opuštanje, tada bi to trebala i iskoristiti.

VODOLIJA

Riješi se zadataka koje već dugo odgađaš

Tvoj je um često negdje drugdje, ali sada dok si kod kuće, najbolje je vrijeme da se baviš onim stvarima koje si uvijek odgađala. I inače često odgađaš obavljanje svakodnevnih zadataka jer uvijek možeš pronaći nešto što ti se čini vrednije pažnje i mentalnih sposobnosti. Ako si zaglavila kod kuće, imat ćeš puno manje distrakcija nego inače, pa je idealno vrijeme da se pozabaviš svim stvarima koje su ti već neko vrijeme na popisu.

RIBE

Usmjeri svoju kreativnu energiju u nešto ‘opipljivo’

Sklona si velikoj aktivnosti koja se uvijek vrti u tebi. To ne znači nužno fizičku energiju, već mentalnu i kreativnu za koju je potreban angažman. Čini se da svijet zahtijeva tvoje vrijeme češće nego što bi željela, stoga je ovo vrijeme idealno da iskoristiš svoju kreativnost. Bilo da se radi o pisanju ili DIY projektu koji si uvijek željela započeti, ovo je dobar trenutak za to.

Facebook komentari