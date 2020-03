Horoskopski znakovi koje čekaju 3 godine teških iskušenja

Potom će se, još jednom, vratiti u Jarca da bi iz njega, definitivno, izašao polovinom decembra ove godine. U Vodoliji će ostati sve do 2023. godine.

Šta nam donosi ovaj važan planetarni tranzit?

Mnogi vjeruju da je Saturn loša planeta koja simboliše muku, nevolju i nesreću. Zovu ga planetom karme i sudbine. Tamo gdje se on nalazi, u našem natalnom horoskopu, tu je pozornica naših prepreka i stradanja. Međutim, često se zanemaruje da je on, zapravo, veliki učitelj, ali onaj koji nam dijeli bolne lekcije, nekad i nebrojeno puta iznova i iznova, sve dok ne savladamo zadatak. Onda kada uvidimo šta je to što je potrebno da promijenimo i uradimo na drugi način, često neprijatan, slijedi rezultat koji može da bude u vidu ogromne nagrade. Jednom rječju, Saturn je planeta čije se tumačenje zasniva na sistemu sjetve i žetve, pa se može reći da je njegova filozofija utkana u svaki dijelić našeg bića, jer, čovjekovo bitisanje na zemlji je satkano u kvalitetu interakcije između njegove i kosmičke (božanske) svijesti.

Pošto ova planeta ledi i koči svako polje i astrološki znak na koji naiđe, većina ljubitelja ove nauke vjeruje da je pred Vodolijama crni period. Međutim, nije baš tako. Dejstvo Saturna prije svega zavisi od prirode znaka u kome boravi. Ako se nađe u znaku čija je osnovna simbolika u koliziji sa zahtjevima koje Saturn diktira, onda o ovoj planeti možemo da govorimo kao o zloćudnoj. Ali, ako on prolazi kroz znak koji posjeduje energiju kompatibilnu sa njegovim osnovnim principima, onda o ovoj planeti ne možemo govoriti kao o zloslutnom vjesniku crne sudbine.

Saturn se u znaku Vodolije osjeća kao na svom terenu. Prirodan spoj humanosti (Vodolija) i pravednosti (Saturn) podarit će pripadnicima ovog znaka šansu da realizuju sve što su posejali, kao i da revidiraju svoje stavove i težnje. Ovo je sudbinski period za njih. Svi koji su rođeni u znaku Vodolije, kao i oni kojima je ovaj znak u natalnom horoskopu naglašen, u naredne tri godine prolazit će kroz niz iskušenja i testova koji neće biti laki. Od umjerenosti i strpljivosti (Saturn) zavisi ishod njegovog prolaza. Svakom problemu je potrebno pristupiti s radošću, jer Saturn daje šansu da se zasluži nagrada koja mijenja život.

Ukoliko spremno i mudro dočekaju ovu planetu, Vodolije mogu pobrati najslađe plodove svog strpljenja i truda. Često se zanemaruje činjenica da je najveća nagrada koju dejstvo neke planete može da donese upravo pod uticajem Saturna. Efekti njegovog dejstva uvijek kasne, pa otud i izreka ‘pravda je spora, ali dostižna’, koja najslikovitije opisuje prirodu ove planete.

Tamna strana Saturna se ogleda u surovosti kojom kažnjava nedisciplinu. On vraća na početak sve dok se lekcija dobro ne savlada. Nisu rijetkost ljudi koje primjetno prate maler i nesreća. Iz astrološkog ugla gledano, to je školski primjer dejstva ove planete kada neko, u neznanju, uporno pokušava nešto što mu rođenjem nije dato. Saturn je planeta sudbine i njegova je uloga da, ako treba i prisilno, osobu vrati na pravi put.

Zbog toga, drage Vodolije, ukoliko ste spremne na žrtvovanje, odricanje i maksimalnu disciplinu, nemate razloga za strah. Saturn je prema vama blagonaklon jer je, u tradicionalnoj astrologiji, vladar vašeg znaka (a u zapadnoj suvladar). To vladarstvo govori o tome da vam je prisustvo njegovog principa kompatibilno s osnovnom prirodom vašeg znaka. Ipak, pripremite se na težak period, koji će u nekim trenucima možda djelovati i beznadežno. Ne zaboravite, segment života koji vam je najproblematičniji je upravo vaše polje sjetve, koje će, ako se dobro potrudite, postati polje vaše životne žetve.

Iskušenja i za Bika, Lava i Škorpiju

Na opštem planu, ulazak Saturna u Vodoliju u prvi plan izbacuje osobe koje su rođene i u znaku, Bika, Lava i Škorpije. U pitanju je prilično neprijatan sklop fiksnog principa koji ne trpi promjene, a kome će Saturn natovariti sijaset zadataka i problema koji zahtevaju prilagođavanje, prihvatanje i odricanje. Neprijatni zadaci mogu djelovati nepremostivo. Ipak, ono što savladamo pod uplivom saturnovske energije, na kraju može biti nagrađeno priznanjima čiji će se efekti osjećati do kraja života, prenose “Novosti“.

