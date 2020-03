Stručnjaci tvrde: Tajne koje nikada ne bi trebali otkriti partneru

1. Ne sviđa vam se njegova obitelj Osim ako se partner nije udaljio od njih, u vašem je interesu da to mišljenje zadržite za sebe. Ako se nadate da će veza potrajati, dobro je pokušati pronaći zajednički jezik s njegovom obitelji, ako je to moguće.

2. Vaša obitelj ne voli vašeg partnera On to ne mora znati. To može samo pogoršati stanje, povrijediti partnerove osjećaje i natjerati ga da se pita smeta li to i vama. 3. Više niste ludo zaljubljeni u njega Parovi u dugotrajnim sretnim vezama otkrivaju da neće sve biti uvijek tako divno te da su usponi i padovi normalan i zdrav dio zajedničkog života.Luda zaljubljenost će se promijeniti u mirnije romantične osjećaje – i to je dobro. 4. Mislite da su običaji njegove obitelji čudni Dobra vijest je da ne morate stalno biti s njima. Možete ponekad pristojno odbiti sudjelovanje na njihovim zabavama.

Ali nemojte omalovažavati ili ismijavati te običaje pred partnerom, jer bi mogao misliti da mu želite ograničiti vrijeme koje provodi sa svojom obitelji. 5. Privlači vas njegov prijatelj Ako vas privuče netko od njegovih prijatelja (posebno bliskih), bolje je da šutite. Njihov odnos bi se nakon toga mogao promijeniti. 6. Tvojim prijateljima se ne sviđa Ovo definitivno nemojte reći partneru, pogotovo dok ne utvrdite razlog zbog kojeg im se ne sviđa. Može biti bezazlena, ali prijatelji također mogu vidjeti ono što vi ne vidite i pomoći vam da se riješite lošeg partnera.

7. Ne sviđa vam se njegov prijatelj Ako je ovo ozbiljna veza, vjerojatno ćete povremeno vidjeti tog prijatelja. Zato pokušajte shvatiti što vam se ne sviđa kod njega i pokušajte to riješiti. Ako stvarno ne možete, neka se druže bez vas.

8. Mislite da su preosjetljivi Ponekad se vaš partner može uznemiriti zbog nečega za što smatrate da nije veoma važno. Ako mu kažete da je previše osjetljiv, moglo bi mu biti neugodno ili bi mogao imati obrambeni stav. Umjesto toga, pitajte ga može li objasniti zašto je tako uznemiren.

9. Krivite ga za vlastito nezadovoljstvo Ako se osjećate loše, to može biti posljedica ponašanja vašeg partnera, ali nije produktivno ili korisno svaliti krivicu samo na njega. Takva izjava samo će naštetiti njegovom samopoštovanju i vašem odnosu.

10. U nekim stvarima, vaš bivši je bio bolji Iako više niste htjeli biti s bivšim te ste zato s njim i prekinuli, zasigurno je bilo stvari koje ste u bivšoj vezi voljeli i možda vam nedostaju. Ipak, vaš partner nije netko kome biste trebali pričati o tim stvarima. To može pobuditi nesigurnost i ljubomoru s njegove strane,piše Infpult

