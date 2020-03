Napravio silikonski prst da se zaštiti od virusa

Ti pojedinci moraju da budu što oprezniji kada se kreću van svojih domova, prenose “Nezavisne“.

Ali jedan momak je otišao korak dalje – Ričard Skrubis, osnivač jedne startap firme iz Latvije, napravio je silikonski prst koju je pričvrstio na štap, kako bi mogao uđe u svoju kancelariju, koja se otvara otiskom prsta.

Čak je objavio i video-snimak sebe kako koristi “uređaj” na ulazu u njegovu kancelariju. Na snimku možemo vidjeti kako skener otiska prsta prikazuje zeleno svjetlo kada koristi silikonski prst, piše Ladbible.

Klip je objavio na društvenoj mreži Twitter, a haštag koji Skrubis koristi u objavi, #FlattenTheCurve, odnosi se na koncept da možemo usporiti vrhunac oboljevanja od virusa korona sprečavanjem širenja infekcije – čime spasavamo živote.

U video-postovima objašnjava kako je napravio ovo pomagalo, rekavši da mu je bilo potrebno oko sat i po za čitav proces.

Iako je Skrubisova kreacija sjajna, i dalje imajte na umu da je najbolja prevencija od širenja zarare često pranje ruku.

