Mogući uzroci gubitka dlake kod mačaka

Ako primijetite da vaša mačka gubi veće količine dlake, to može biti prilično alarmantno, ali može biti dosta razloga zbog kojih se to događa, piše Love To Know. Neke razloge, poput buha, možete riješiti sami, dok drugi zahtijevaju odlazak veterinaru, prenosi “Klix“.

Zbog čega vaša mačka gubi dlaku?

Gubitak dlake, poznat i kao alopecija, može biti uzrokovan nekim od sljedećih problema:

Hipertireoza

Kao najčešći problem koji se javlja kod mačaka, hipertireoza je, također, glavni uzrok opadanja dlake. Drugi su simptomi hipertireoze gubitak težine, dosta se manje kupaju ili se ne kupaju uopće, pretjerana žeđ i mokrenje i prekomjeran apetit. Srećom, u većini slučajeva, hipertireoza se lako kontrolira lijekovima i terapijom radioaktivnim jodom.

Ovo je rijetko stanje kod mačaka. Hipotireoza uzrokuje da štitna žlijezda proizvodi neadekvatne količine hormona štitnjače kako bi održala normalan metabolizam. Ovo stanje uzrokuje gubitak dlake, kao i brojne druge simptome, poput slabosti, prekomjerne težine i letargije.

Buhe

Alergijski dermatitis, izazvan buhama, može biti uzrok gubitka dlake. Mačka postaje fokusirana na češanje kako bi smanjila stalan svrab. Životinja će napraviti bilo što kako bi umirila iritiranu kožu, uključujući i to da odgrize dlaku s iziritiranih dijelova. Mačke koje imaju buhe, trebale bi se odmah liječiti kako bi se izbjegle dalje, mnogo ozbiljnije komplikacije.

Alergije

Gubitak dlake i svrab su česti simptomi alergijskih reakcija na nešto što je životinja pojela ili s čime je došla u kontakt u svom okruženju. Pronalaženje uzroka alergije je najteži dio dijagnosticiranja problema. Kada se alergen identificira, liječenje obično podrazumijeva uklanjanje te supstance iz mačje hrane ili iz njenog okruženja. Kada se alergen izbaci iz mačjeg organizma, osipi koji svrbe, počinju blijediti. Veterinar, također, može prepisati lijekove za ublažavanje najgoreg svraba, a jednom kada se organizam vrati u normalu, većina mačaka vrati svoju dlaku.

Pioderma

Pioderma je bakterijska infekcija koja se, uglavnom, javlja kada je koža iziritirana grebanjem i ugrizanjem. Infekcija prouzrokuje lokalizirani gubitak dlake, kao i gnojni iscjedak iz rane. Potrebno je dosta njege kako bi se iscjedak očistio i započelo se liječenje, ali kako je pioderma sekundarna infekcija, još je uvijek od ključne važnosti da se identificira uzrok iritacije.

Demodetska šuga

Šuga se uvuče pod kožu, tako da uzrokuje ekstreman svrab, čak iako je ne možemo vidjeti. Ona se obično dijagnosticira brisom kože koja se promatra pod mikroskopom. Liječenje obično podrazumijeva piretrinske insekticide koji se koriste pod nadzorom veterinara.

Lišajevi

Lišaj je, zapravo, gljivična infekcija koja uzrokuje kružne fleke gubitka dlake, dok gljivice inficiraju korijen dlake. Obično se liječi brojnim vanjskim ili oralnim lijekovima, ali neki veterinari, također, preporučuju i brijanje zaražene mačke kako bi se gljivice u potpunosti uklonile. Jednom kada se lišajevi uklone, dlaka bi trebalo narasti ponovno.

Mačja krasta

U nekim slučajevima, gubitak dlake kod mačaka može biti uzrokovan nekim manje poznatim uzrocima, kao što je mačja krasta. Ovo je parazit koji izaziva alopeciju kod mačke. Gubitak kose uzrokovan mačjom krastom vidi se na ušima, vratu, obrvama i drugim dijelovima lica i gornjeg dijela tijela. Iako većina ljudi nikada nije čula za mačju krastu, ona je drugi najčešći parazit kod mačaka.

Cushingova bolest

Cushingova bolest, poznata i kao hiperadrenokorticizam, daleko je rjeđi uzrok gubitka dlake. Drugi simptomi koji mogu pratiti ovu bolest jesu: povećani apetit i žeđ, kao i blaga do jaka letargija. Možda ćete primijetiti da koža vaše mačke djeluje tanko ili da maženje, koje je nekada odgovaralo vašoj mački, sada joj počinje smetati. Gubitak dlake uzrokovan Cushingovom bolešću je bilateralan, što znači da će se skoro identičan nedostatak dlake pojaviti s obje strane tijela vaše mačke. U konačnici, ovaj nedostatak dlake uglavnom se javlja u donjem dijelu trbuha, ali se, tehnički, može pojaviti i na bilo kojem drugom dijelu tijela.

Kongenitalna hipotrihoza

Za razliku od prave alopecije, koja dovodi do gubitka kose, kongenitalna hipotrihoza samo uzrokuje stanjivanje dlake. Kako veterinari tvrde, ovo stanje pogađa tipično: birmanske, burmanske, sijamske i devon rex mačke.

Eozinofilni granulom

Tačan uzrok eozilofilnog granuloma nije poznat, ali veterinari špekulišu da bi on mogao biti povezan s potkožnom alergijom. Ovo stanje obično uzrokuje rane koje dovode do gubitka dlake na stražnjoj strani bedra.

Mačja endokrina alopecija

Ovo je zapravo vrlo rijetko stanje koje uzrokuje gubitak dlake na trbuhu, unutarnjoj strani nogu i u predjelu genitalija. Tačan uzrok ovog stanja nije potpuno poznat, ali se smatra da je povezan s razinom hormona.

Psihogena alopecija

Ovo je kompulzivni poremećaj koji tjera mačku da se opsesivno kupa. Pretjerano lizanje i žvakanje dovode do gubitka dlake, a neke mačke čak i čupaju vlastitu dlaku. Veterinar će do ove dijagnoze doći jedino kada su sva ostala stanja u potpunosti isključena.

Sprječavanje gubitka dlake kod mačke

Iako postoje neki uzroci gubitka dlake na koje ne možete utjecati, postoji i nekoliko stvari koje možete napraviti kako biste bili sigurni da je dlaka vaše mačke zdrava.



Hranite je hranom koja sadrži hranljive tvari

Najbolji način da se izbjegne gubitak dlake uzrokovan alergijom ili slabom prehranom je hraniti mačku zdravom hranom, od početka. Birajte hranu koja je bogata proteinima i u čijoj je osnovi meso, prije svega losos ili puretina. Druge vrste mesa, poput govedine ili čak i piletine, možda neće osigurati vašoj mački sve potrebne hranljive tvari. Puretina i losos se smatraju mesom koje bi mačka jela i bez intervencije ljudi i nude joj proteine koji su joj najbolji za probavu. Neki veterinari upozoravaju na to da hrana temeljena na ribi može dovesti do hipertireoze, ali to se događa samo kod namirnica koje imaju jako kratak rok trajanja. Kako biste izbjegli ovaj poremećaj, obogatite prehranu svoje mačke vitaminima E i B.

Koristite preventivne mjere

Ako vaša mačka živi vani, koristite sve mjere prevencije protiv svih parazita, uključujući buhe, grinje, srčane gliste, lišajeve i krpelje. Prethodno se uvjerite da je bilo koje sredstvo koje koristite, posebno formulirano za mačke.

Posjetite veterinara kada primijetite da vaša mačka gubi dlaku

Informacije koje su ovdje pružene ne mogu zamijeniti mišljenje veterinara i njegovo liječenje. Ako vaša mačka pokazuje bilo kakve simptome gubitka dlake, pozovite veterinara da je pregleda, postavi adekvatnu dijagnozu i prepiše joj lijekove. Zapamtite to da dlaka vaše mačke štiti njenu kožu pa zato gubitak dlake može postati veliki problem ako se ne liječi.

