Kakve posljedice na mentalno zdravlje pojedinca ima samoizolacija

Samoizolacija je jedan od najučinkovitijih poteza kada govorimo o sprečavanju širenja koronavirusa, ali može imati ozbiljnih posljedica na mentalno zdravlje pojedinca, pogotovo onih koji su naviknuti na društvena okupljanja, što je većina današnje populacije.

Na isto upozorava Džulijane Holt Lunstad (Julianne), profesorica psihologije i neuronauka, na Brigham Young univerzitetu u SAD. Prezentirala je zanimljive podatke o tome kako izolacija utječe na zdravlje ljudi.

Psihičko stanje

– Ljudi koji su više socijalno povezani pokazuju manje upala, a oni koji su više izolirani imaju češći slučaj hroničnih upala. Također, imamo dokaze koji izoliranost povezuju s problemima krvnog pritiska, broja otkucaja srca, nivoom hormona stresa, pa čak i ćelijskih gena starenja – rekla je Hold-Lunstad pa nastavila s konkretnim podacima.

Njeno istraživanje temelji se na podacima širom svijeta posljednjih nekoliko godina radi zaključivanja šta godine socijalne izolacije mogu učiniti tijelu ovisno o psihičkom stanju.

Svaki od sljedećih faktora može dovesti do prerane smrti. Usamljenost diže rizik od rane smrti za 26 posto, socijalna izolacija za 29 posto, a ako živite sami, rizik od rane smrti se povećava za 32 posto.

Holt-Lunstad nije otkrila da je jedan od njenih faktora rasprostranjeniji od drugih. Jedino je otkrila da se rizik od preuranjene smrti povećava samoizolacijom.

Kratki period

– Ipak, ovdje govorimo o slučaju da je osoba izolirana duže vrijeme, nekoliko sedmica izolacije ne bi trebalo najčešće dovesti do fizičkih problema. No, izolirani bi svejedno mogli osjetiti utjecaj samoizolacije. Imamo dokaze da i kratki periodi izolacije dovode do efekta na naše stanje, ali, primjerice, efekt će biti drugačiji ako imate akutnih problema s krvnim pritiskom ili hroničnih problema – objašnjava Holt-Lunstad, prenosi Avaz

Facebook komentari