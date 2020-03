Izaberite prsten i upoznajte sebe

Svaka žena ima jedinstven, neponovljiv ukus. Po stilu aksesoara može se dosta reći o njenom karakteru i naravi.

Izaberite prsten koji vam se najviše sviđa i saznajte nešto novo o sebi:

Prsten br. 1

Vi ste – kraljica koja zna da cijeni sebe. Kraljica koja je otvorena, kako prema sebi, tako i u odnosu prema drugima. Ponekad vaši najbliži pate zbog vaše prilične surove iskrenosti, ali brzo vam opraštaju zahvaljujući vašem šarmu. Vi ste jaka, i istovremeno, iskrena ličnost. Mnogi u vašem okruženju ne mogu odoljeti ovoj kombinaciji. Ako vam je neko, zaista, simpatičan, on će osjetiti svu toplotu vašeg srca. Ako vam se čovek ne sviđa, odmah ćete mu to dati do znanja.

Prsten br. 2

Teško je pronaći nekog ženstvenijeg od vas. Vi ste nježna, draga osoba, sanjar. Imaće sreće onaj muškarac kojem ćete pokloniti svoje srce. Najljepše ste u haljinama, jer one otkrivaju vašu prirodnu ljepotu. Volite da maštate, i vaše mašta, na čudesan način, postaje stvarnost. Često sanjate ostvarive snove. Možete šarmirati bilo kog muškarca koji vam se dopada. Znate da flertujete. Imate energije za dvoje.

Prsten br. 3

Ako ste odabrali ovu simpatičnu macu, znači vi ste kao mačka, živite istovremeno u dva svijeta. Ispunjava vas laka i topla ljepota. Veoma ste jednostavna osoba, sa vama je lijepo komunicirati, i imate puno prijatelja. Nakon susreta sa vama, oni osjećaju emotivno dizanje. Imate toplu energetiku i velikodušno je delite. Zbog sve ove brige za dobrobit najbližih, često zanemarite sebe. Ne zaboravljajte uživati u svim mogućnostima koje vam pruža život.

Prsten br. 4

Vi ste – pravi lovac. Prepuni ste jake, divlje, blistave energije. Najvjerovatnije imate oči koje se teško zaboravljaju. Vaš pogled prodire pravo u dušu. Privlačite ljude koji žele da komuniciraju sa vama. Pri tome, dopuštate bliskost samo sa pojedincima. Imate potpuno povjerenje samo u one sa kojima ste bliski. Izdaju i preljubu nikad ne opraštate. Vaš život izaziva nevjerovatno interesovanje. Često ste objekat tračarenja, ali rijetko se na to obazirete.

Prsten br. 5

Vi ste – oličenje ljubavi. Najvažnije stvar u vašem životu jeste ljubav. Vi ste ushićeni svim što vas okružuje. To se odnosi na vaše voljeno zanimanje, posao, i naravno voljenog muškarca. Porodična atmosfera i komfor je vaša odlika, ako postoji onaj, sa kim ga možete podijeliti. Imate šarmantan osmjeh, i u stanju ste da pružite radost bliskim ljudima. Cijenite svaki trenutak života i volite sitne, prijatne stvari. Za vas imaju veliki značaj različite sitnice za kuću, cvijeće, šolje, muzika…

Prsten br. 6

Vi ste prava dama. Imate nevjerovatan ukus, umijete da predstavite sebe u najboljem svetlu. Prijateljice vam se, veoma često, obraćaju za savjete vezane za ljepotu. Mirni ste i pronicljivi. Vašem budnom pogledu neće promaći ni jedna sakrivena tajna. Pri tome, u vas se može imati povjerenja, nikad ne otkrivate tuđe tajne. Po prirodi imate tanke, lijepe crte lica. Kod ljudi cijenite pouzdanost i um. Ako se zaljubljujete – to je jako, i na duže staze, piše “Uspešna žena“.

Facebook komentari