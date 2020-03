Veliki mjesečni horoskop za april

Ovan

Ovog mjeseca morate da poradite na ličnim odnosima sa ljudima koji su vam bliski ili koji su vam bili bliski ali ste se u međuvremenu udaljili. Ako vam sve izgleda kao da ide po loju, u drugoj sedmici meseca ćete se uvjeriti da i to nije baš tako kao što mislite.

Taman kada se smirite i kada pomislite da vam sve ide kako treba, neki događaji će se desiti i usporiti vas i pokolobati vas oko svega. Neki ljudi od kojih ste očekivali podršku sa vas napustili kada je to najpotrebnije i sada morate sami da idete kroz brojne probleme.

Ali, možete naći nove saradnike kako bi vam bilo lakše i kako ne bi morali sve obaveze na sebe da preuzmete. Kada je riječ o ljubavi i promjenama na ljubavnom planu, druga polovina mjeseca će vam donijeti tu dugo očekivanu promjenu. Izlazili ste iz veze i vezu u potrazi za pravom osobom ali vas je svaka nova ljubavna avantura razočarala, i taman kada ste bili blizu odluke da ostanete sami, jedna osoba koju ste skoro upoznali će vas toliko impresionirati da nećete znati šta vas je snašlo. Na početku ćete se praviti da vaše emocije nisu toliko jake, ali koliko vrijeme bude prolazilo, nećete moći da sakrijete toliki nalet emocija.

Bik

Početak mjeseca bi trebalo da počne jednostavno i polagano, ali vi jednostavno morate da zakomplikujete stvari, zar ne? Samo par pogrešnih odluka će vas odvesti na totalno pogrešan put i umjesto da budete bliže cilju vi ćete se udaljiti još više i tako ćete sebe uvesti u još veći broj obaveza. Prije donošenja svake odluke morate dobro da razmislite o svim faktorima koji mogu uticati na tu odluku, prije ili kasnije.

Stvari na poslu nisu najsjajnije, a kako bi i bile kada svaki razgovor sa kolegama pretvarate u svađu i mislite da vi sve znate najbolje. Ali, potrebno je da progutate svoj ponos i da ponekad shvatite da niste vi svemogući, i da treba da prihvatite i savjete od kolega koji rade duže od vas i koji su tu da vam pomognu koliko je to moguće, ali ne može vam niko pomoći ako vi to ne prihvatate.

Ali nije sve tako crno, u trećoj sedmici mjeseca vas čeka lijepo druženje sa prijateljima i tada ćete moći da zaboravite na brojne probleme na poslovnom planu i moćićete da se opustite. Prilikom tog druženja moguća su i neka nova poznanstva a vi ćete odisati pozitivnom energijom i harizmom kojoj mnogi neće moći da odole.

Blizanci

Nećete dugo moći da budete mirni i spokojni ovog mjeseca, samo prvih par dana je rezervisano za to a poslije tog perioda vas čekaju burni i naporni razgovori i pregovori bez obzira o kom aspektu vašeg života se radi. Sa voljenom osobom morate iskreno da porazgovarate o tome u kom pravcu se kreće vaša veza pošto vidite da ovako više ne ide. Morate da uložite svoj trud i svoje vrijeme ako ne želite da vam i ova veza propadne.

Sa druge strane, ni finansijski vam nikako ne ide i uvek vam manjka novca, koliko god se vi trudili da budete štedljivi i da kupujete samo ono što vam je potrebno, i pored svega toga nemate dovoljno novca, i tako će vam biti u narednom periodu. Pokušavate da nađete dodatni posao ali trenutno niste spremni za još dodatnih obaveza, ukoliko nađete novi posao sagorjet ćete i izgubit ćete svu energiju koja vam je i ovako na izmaku.

Zdravstvena situacija je stabilna, ali nemojte to uzimati zdravo za gotovo. Morate ponovo da izbacite neke loše navike koje su opet postale sastavni dio vašeg života. Jedno vrijeme ste bili na pravom putu i eliminisali ste neke navike od kojih ste se osjećali loše, ali čim se iznervirate vi opet posegnete za njima.

Rak

Vaša karijera će se naći na meti mnogih koji smatraju da ne znate da radite svoj posao ili se ne trudite dovoljno dobro da ga radite. Pokušavate da ih razuvjerite ali kada pogledate svoje ciljeve koje ste ostvarili, i nemate se baš čime pohvaliti. Ipak, mnogi poslovni partneri vjeruju u vas. Smatraju da je ovo samo jedan loš period iz koga ćete se uskoro izvući.

Vaš partner nema razumijevanja za vaše zahtjeve i prohtjeve koji su, moraćete priznati, svakoga dana sve brojniji. U drugoj polovini mjeseca dobit ćete šansu za jednu romantično putovanje, možda ćete tamo da ostvarite bolju komunikaciju i da riješite neke probleme koje vas već duže vrijeme muče. Sa voljenom osobom morate stalno da razgovarate i da unaprijeđujete svoju vezu, ne smijete da je uzimate zdravo za gotovo.

Osjećate bolove u potiljku i slijepoočnicama, najbolje je da provjerite krvni pritisak pošto i sami znate da imate genetsku predispoziciju za to. Ne smijete više da jedete slanu i masnu hranu ali jednostavno ne možete da joj odolite. Ipak, ako želite da sačuvate svoje zdravlje što je duže moguće, morat ćete da napravite korekciju ishrane i da izbacite brojne loše navike.

Lav

Borit ćete se hrabro ovog mjeseca sa svim nedaćama, obavezama i problemima koji se samo nagomilavaju. Ipak, smatrate da je to ništa neobično za vas i za vas život, navikli ste na takav stil života i ne možete da zamislite da živite drugačije. U poslu situacija konačno kreće na bolje, imate saradnike koji vam pomažu ali morate da naučite da sarađujete sa njima svakodnevno.

Vaš ljubavni život je buran kao što je oduvijek i bio, ali vama je iskreno sve to dosadilo. Želite da se smirite i da uživate u prijatnim trenucima sa voljenom osobom, dosta vam je drame, igara i gubljenja vremena sa osobama koje to ne zaslužuju. Ponekad jednostavno maštate da ste u dugoj i stabilnoj vezi bez trzavica, ali ovaj mjesec jednostavno nije pravo vrijeme za stabilnost, vaš avanturistički duh uvijek traži nešto novo i uzbudljivo i ne želi još da se smiri.

Zabave i noćni život uzimaju maha, ne možete bez posljedica da liježete kasno i ustajete rano. Mogući su problemi sa glasnim žicama i sa promuklošću, a samo od vas zavisi koliko dugo će taj problem da traje. Imunitet vam nije najjači a vi ga dodatno svakog dana oslabljujete, morate da prekinete sa porocima i da krenete da se hranite zdravo svakodnevno.

Djevica

Poslovna komunikacija sa jednom važnom osobom će vam donijeti dosta toga pozitivnog ovog mjeseca. Imaćete šansu da naučite mnoge stvari vezane za vaše radno mjesto a to će otvoriti neka nova vrata za razvoj karijere i za bolje ostvarenje ciljeva i planova koje već duže vrijeme pripremate ali ih ne realizujete. Dobitak na finansijskom polju je moguć sredinom mjeseca, ali neće biti spektakularan kao što ste očekivali. Cijela ta priča oko posla vam je zvučala previše lijepa da bi bila istinita, a sada se uvjeravate da je to baš tako.

Konačno je došlo vrijeme za uređenje vašeg životnog prostora i ovaj mjesec je idealno vrijeme za to. Tačno znate šta sve želite da promijenite, imate solidnu zamisao samo vam je potrebno da nađete prave osobe koje će vam pomoći da realizujete svoju ideju na pravi način. Ako želite, uvijek možete da potražite savjet od prijatelja, ali znate da se njihovi ukusi ne slažu sa vašim i da ćete samo bez potrebe da dobijete dosta savjeta koji vam se ne sviđaju.

Poslije toliko godina traganja i istraživanja, konačno ste u vezi sa osobom koja je dosta starija od vas i pravo je čudo što niste ranije shvatili koliko je to bolje nego gubljenje vremena sa nezrelim osobama koje ne znaju šta žele. Starije osobe su zrelije, mirnije i staloženije i upravo takva osoba je vama potrebna u ovako teškom trenutku kada ste ostali bez igdje ikoga.

Vaga

Rokovi su kratki ali vi uspijevate da sve završite u propisano vrijeme. Ni sami niste vjerovali da sve obaveze možete da završite a da vas neko ne pritiska i da vam govori da kasnije i da morate brže da radite. Posao ne trpi vaš neorganizovan privatni život, ali ako uskoro ne sredite privatne obaveze, posao će da trpi a vi to svakako ne želite. Potrudite se to da izbjegnete po svaku cijenu. Neke kolege će ostati bez posla zato što se nisu dovoljno trudili da izvrše svoju radnu normu i zadatke na vrijeme, ali vas to ne pogađa, znate i sami koliko se trudite i koliko vrijedite, i drugi vas uopšte ne zanimaju.

Porodica i bliski prijatelji žele da provedu više vremena sa vama ali to početkom mjeseca jednostavno nije moguće. Ipak, krajem drugog razdoblja imaćete više vremena za privatni život, to iskoristite na pravi način. Idite sa užim i daljim članovima vaše porodice na neki izlet ili piknik ako je lijepo vreme, ili se jednostavno okupite u zatvorenom prostoru, napravite malu porodičnu žurku kako bi razgovarali i saznali šta ima novo kod svakog od njih ponaosob.

U posljednje vrijeme ste dodali višak kilograma ali to ne želite da priznate i ljutite se na svakoga ko to pomene. Mada, u dubini duše znate da jedete više nego što vam organizam traži, jedete na nervnoj bazi i kada ste nervozni i depresivni, a to će na duže staze da ugrozi vaše zdravlje. Ako ne možete sami da se izborite sa tim problemom, najbolje je da potražite savjet stručnog lica.

Škorpija

Znate da bez dobrih i jakih poslovnih veza nećete moći da ostvarite dobar poslovni rezultat, i zato prije nego što bilo šta počnete morate da kontaktirate neke osobe na položajima kako bi provjerili da li će vas podržati u vašoj namjeri da učinite nešto korisno za cijeli grad. Ako od te osobe ne dobijete podršku gubite dragocijeno vrijeme i najbolje je da zaboravite na cijelu tu zamisao.

Vaš osjećaj za komunikaciju vas ovog mjeseca ne služi na najbolji način, jednostavno ne umijete dobro da kažete šta želite i zbog toga će doći do nesporazuma sa partnerom. Imate zajedničke ciljeve ali niste sigurni da li želite da ih realizujete na pravi način, to je ono što dovodi do svađa i rasprava i morat ćete to što prije da riješite ako želite da nastavite dalje zajedno.

Znate da imate problema sa varenjem kada god ste nervozni i uznemireni, ali nikako niste u stanju da izbjegnete stresne situacije koje su u vašem životu prisutne skoro svakodnevno. Ako mislite da možete sami da riješite taj problem to je dobro, ali ako niste sigurni i mislite da vam treba stručna pomoć, nemojte da se stidite da je potražite, to je sasvim normalno u dvadeset prvom vijeku.

Svi vam govore da treba manje da se nervirate ali niko ne zna da živite brzim tempom i da ne znate drugačije. Navikli ste tako a neke navike je teško mijenjati, čak i ako su štetne po vas i po vaš organizam. Pokušajte to da promenite kod sebe prije nego što bude kasno i pre nego što vam dese neke loše stvari po zdravlje kao opomena i kao upozorenje.

Strijelac

Kreativni ste ali nemate kome da pokažete tu vašu kreativnost, nikoga ne zanima ono što znate i ono što možete i umijete da uradite. Danas su neke druge vrijednosti na proveri a vi ih nemate, nažalost, i zato ste zaglavljeni u vremenu i prostoru i ne znate kako da se toga oslobodite. Trudite se da se prilagodite ali vam ne ide.

Posmatrate parove oko sebe, svi djeluju sretno i zaljubljeno, ali se pitate da li je to samo maska ili zaista postoji iskrena i prava ljubav. Vi još uvijek niste uspjeli da je pronađete ni da je iskusite, uvijek ste bili u vezi sa nekim ko više voli vaš novčanik nego vaše kvalitetne osobine. Mnogi ljudi ne gledaju više kakva ste osoba već šta možete da učinite drugima, svi žele da vas iskoriste na ovaj ili onaj način i zbog toga vas ljubavna veza trenutno ne zanima.

Jarac

Ako ovog mjeseca ne regulišete brojne nesuglasice sa voljenom osobom, vašoj ljubavnoj vezi će doći kraj. Iz sedmice u sedmicu i iz mjeseca u mjesec samo gurate probleme ispod tepiha nadajući se da će proći samo od sebe, a u stvari činite sebi medvjeđu uslugu i samo odlažete neodložno. Kada se problemi nagomilavaju, nikako ne smijete da se pravite da ih nema, već ih rješavajte dok ih je malo, u suprotnom ćete samo sebe da izmorite i iscrpite brojnim svađama i raspravama, a to svakako ne želite.

Radili ste na sebi i vidi se da ste dosta opušteniji i samopouzdaniji na poslu. Samopouzdanje je dobra osobina za svakog poslovnog čovjeka ili ženu i to poslovni partneri vole da vide. Ipak, u drugoj sedmici su mogući manji nesporazumi da će dođi do par konikata na radnom mjestu, ali to nije ništa što ne možete da riješite u kratkom roku. Ako pokažete saradnicima da se nervirate, to je znak slabosti, tako da izbjegavajte nalete i izlive emocija, naročito u poslovnom okruženju, samo budite smireni i staloženi, to će vaše protivnike da zbuni i izaći ćete kao pobjednik.

Vodolija

Novac vam je trenutno najbitniji ali u dubini duše znate da je to pogrešno razmišljanje. Ipak, ne možete da odolite, volite novac i želite da ga imate još više, a da bi ga dobili još više morate dodatno da radite i tako ulazite u začarani krug. Ipak, uskoro će vam biti dosta svega, ali dok se to ne desi, zaradite novca koliko želite, to vam neće nadomjestiti neke druge nedostatke, a najviše vam nedostaje emocija i nježnosti.

Ulazak u novi ciklus i drugu nedelju ovog mjeseca će dovesti do stabilnosti na poslovnom polju, ali dosta burnih dešavanja na ljubavnom polju. U ljubavi nikada nećete naći mir ako nastavite sa ovakvim ponašanjem. Bez obzira kako izgledate, vaša gordost odbija suprotni pol i ako to želite da promijenite, morate da promijenite pristup

Druga dekada mjeseca vam donosi boljitak na zdravstvenom planu i konačno se osjećate odmorno, a niste se tako osjećali možda nekoliko sedmica. Iskoristite ovaj period da se dobro naspavate i odmorite za neka buduća dešavanja i buduće obaveze. Jedan detaljan sistematski pregled vam ne bi škodio, odavno ga već odlažete a pošto u drugoj polovini mjeseca nemate toliko obaveza, posvetite se malo svom zdravlju.

Ribe

Cijeli mjesec je izuzetno povoljan za nove poslovne prilike i samo od vas zavisi da li ćete nove šanse iskoristiti za neka nova poznanstva ili ne. Posjetit ćete nekoliko manifestacija gdje će biti i velika imena vašeg poslovnog svijeta i morate da pristupite upoznavanju sa njima na jedan elegantan i hladnokrvan način ako želite da ostavite dobar utisak.

Ako ste spremni za ljubavnu avanturu, onda ćete je i dobiti. Bez obzira da li će ta avantura postati nešto ozbiljnije ili će ostati na nivou strasti i flerta, druga polovina mjeseca je otvorena za nova emotivna poznanstva, i moći ćete da birate sa kim to želite da probate neke nove stvari, i ko zna, možda vas čeka i neko romantično putovanje

Vaše zdravlje je idealno, vi prosto nemate vremena da budete bolesni i bez energije, vaš posao i vaš ljubavni život vam daju elana i motivacije da se iz dana u dan borite sa svim mogućim prehladama i bolestima koje ljudi oko vas imaju, ali vas neće uspijeti da zaraze. Ipak, nastavite sa zdravom ishranom i konzumacijom vitamina i minerala, umjereno konzumirajte štetnije napitke i pazite se propuha i gaziranih pića, na njih ste osjetljivi, piše sajt “Horoskopski znakovi“.

