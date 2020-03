Merkur više nije retrogradan, ali tu nije kraj mukama: Šta donosi retro-sjenka do 29. marta

Međutim, sigurno niste znali da nam se tokom narednih sedmica sprema nam još jedna promjena – fenomen poznat pod nazivom ‘retroshade’ koji bi mogao da utiče na vašu svakodnevnicu, a pojedini astrolozi tvrde i da vam vrati neželjenog partnera u život.

Merkur je izašao iz retrogradnog hoda 9. marta, što znači do 29. marta ostaje aktivna njegova retrogradna sjenka. Na neki način, period retro sjenke može biti mnogo iritantniji od same retrogradnosti. To su oni momenti kada u žurbi napustite kuću i zaboravite telefon, a to ne shvatite sve dok ne dođete do mjesta na koje ste se uputili.

– Retrogradni Merkur zapravo se nije završio. Drugi put kada planeta krene naprijed, revidiraćemo teme nastale tokom ovog retrogradnog perioda – objašnjava Stefani Povel, astrolog sa internet portala Astrology.com – Ljubavne veze će biti na posljednjem testu kada ćemo odlučiti šta ćemo dalje. Važno je imati na umu da se određena dešavanja mogu ubrzati, ali i da dođe do zastoja kada ćete ponovo početi da odlažete stvari u životu. Zato je važno biti strpljiv sve do 29. marta. I da, bivši partneri se mogu ponovo javiti do kraja mjeseca – kaže Stefani.

– Merkur kreće direktno na isti dan kada i martovski pun Mjesec ‘Worm Moon’ u Djevici, znaku kojim vlada Merkur. To znači da će se otkriti neke velike, sočne tajne jer nam pun Mjesec nudi istinu – kaže Stardust.

Budite spremni na ludilo!

Kada se Merkur vrati na tačku u kojoj je započeo retrogradan hod, i tada se senka bude konačno završila, tada možete da osetite stvarni napredak. Što je još važnije, tada ćemo moći svi kolektivno da uzdahnemo.

“Za sada, nastavite i trudite se ne pošaljete poruku bivšem partneru ili da ne izgubite telefon” – savjetuje Povel.

Astrolozi tvrde da možete izgubite sebe i svoj mir, zbog pojedinih neprijatnosti na koje ćete svakodnevno nailaziti. Tada imate dvije opcije – da se predate negativnim uticajima ili iskoristite ovaj period kao priliku da integrišete sve lekcije koje ste imali tokom prethodnih nekoliko sedmica. Savjet je da nadoknadite telefonske pozive, slušate radio emisije i možda radite nešto što vas je ranije interesovalo, a niste uspjeli da završili. Ovo je vrijeme za istraživanje.

Kada ste rođeni tokom retrogradnog Merkura?

Iako niko nije imun na efekte ovog kosmičkog događaja, postoje neke ‘srectne’ duše kojima će biti malo lakše. Oni koji su rođeni tokom perioda retrogradne faze Merkura (koja se javlja tri puta godišnje i traje tokom tri sedmice), mogu se osjećati iznenađujuće dobro, kao da su konačno ‘u svom elementu’, prenosi “Telegraf“.

