Zbog sve većeg broja zaraženih mladih osoba, Italijani poslali posebno upozorenje mladima

Italijanska Civilna zaštita objavila je strukturu zaraženih u toj zemlji te poslala posebno upozorenje mladima.

Podsjetimo, prema najnovijim podacima u Italiji je samo jučer preminulo 168 ljudi i sada je broj umrlih ukupno 631. Dosad je zabilježeno više od 10.000 slučajeva zaraze, od čega je aktivnih preko osam hiljada. 1004 osobe su se oporavile.

43 djece do 9 godina zaraženo

Iako je istina da koronavirus u Italiji najviše pogađa starije, pet posto svih zaraženih mlađi su od 30 godina. Točnije, 420 osoba mlađih od 30 godina trenutno je zaraženo, piše Corriere Della Serra.

43 djece u dobi do 9 godina je zaraženo, što čini 0,05 posto ukupno zaraženih.

U dobi od 10 do 19 godina zaraženo je 85 osoba, a u dobi od 20 do 29 godina zaraženo je 296 osoba. U dobi od 30 do 39 godina zabilježeno je 470 slučajeva zaraze, u dobi od 40 do 49 godina 891 slučaj, u dobi od 60 do 69 godina 1417 slučajeva, u dobi od 70 do 79 godine 1785 slučajeva te 1532 slučaja kod osoba starijih od 80 godina.

Upozorenje mladima

Prosječna dob zaraženih je 65 godina, a srednja dob je 69 godina.

Silvio Brusaferro, predsjednik italijanskog Instituta za zdravstvo, zbog sve većeg broja mlađih koji su zaraženi poslao je upozorenje.

“Žrtve su 4. marta imale prosječnu dob od 81 godine, a sada je prosječna dob zaraženih 65 godina. Pet posto oboljelih je mlađe od 30 godina, a taj bi broj mogao rasti jer se mlađi ljudi ne ponašaju odgovorno. Iako imaju blaže simptome od starijih i bolest ih ne zahvaća toliko koliko starije, oni svejedno mogu prenijeti virus starijima, stoga se moraju ponašati puno odgovornije i pratiti savjete stručnih službi”, kazao je.

62 posto zaraženih su muškarci

62 posto zaraženih su muškarci, objavile su italijanske vlasti.

Jedna petina svih zaraženih je hospitalizirana, a među onima koji su hospitalizirani 12 posto se jučer nalazilo na intenzivnoj njezi. Danas se na intenzivnoj njezi nalazi 877 zaraženih,prenosi Depo

