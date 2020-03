Strah od odbijanja: Ljubavni neuspjeh nije tragedija

Najgora stvar koju možete da uradite je da ne izlazite i da se povučete. Ne treba da se bojite da vas niko neće, prevaziđite strah od odbijanja.

Nije strašno kada ste predmet nečijeg odbijanja. Svako je bar jednom doživio ljubavni neuspjeh. Mnogo je gore ako ne ustanete i ne pokrenete se, ne poradite na sopstvenom samopouzdanju. Ako se baš vama desilo da su vas odbili, poslušajte sljedeće savjete.

Poradite na sopstvenom samopouzdanju

Razlog zbog koga se mnogi plaše odbijanja je taj što i sami vjeruju da zaslužuju da budu odbijeni. Zbog toga je potrebno za započnu rad na dizanju svog samopouzdanja i na onome što im se kod sebe ne sviđa. Umjesto da suzbiju, zanemaruju ili negiraju bol, mentalno jaki ljudi priznaju svoje emocije. Oni ne sakrivaju kada su tužni, obeshrabreni, razočarani ili kada im je neprijatno. Imaju povjerenja u svoju sposobnost da se nose sa neprijatnim emocijama i ne izbjegavaju ih već se suočavaju sa njima. Budite jaki jer jaki ljudi ne beže od emocija.

Smirite svoj uznemireni um

Mnogo je laške reći nego uraditi nešto po pitanju uznemirenosti uma. Ne treba razmišljati unaprijed o stvarima koje će tek da se dogode, budite opušteni jer bespotrebnom brigom možete samo da pogoršate situaciju. Ne sumnjajte unaprijed da ćete biti odbijeni, već to doživite kao granicu koju treba pomjerati, iza koje treba preći. Idite na sastanak kao da ćete već sutradan početi da živite zajedno, mislite pozitivno, ne plašite se. Mentalno jaki ljudi očekuju da će ponekad biti odbijeni i ne plaše se toga.

Ne čekajte da vas biraju, budite ta koja bira

Zamijenite uloge, nemojte vi biti birane već budite ta koja bira. Kada podignete samopouzdanje, promijenite i sliku o drugima i dajte sebi za pravo da birate pravu osobu za vas, a ne da se zadovoljavate s nekim ko je vas birao i ne čini vas srećnom. Nemojte biti svoj najveći kritičar, pristupite sebi kao najboljem prijatelju i ubijedite sebe da ste jake i da nećete biti odbijene.

Ne shvatajte tragično odbijanje jedne osobe

Ne treba da generalizujete situacije i razloge odbijanja. Kada vas jedna osoba odbije ne shvatajte to tragično i ne smatrajte sebe nedostojnim ljubavi. Mišljenje jedne osobe ne definiše ono što vi jeste. Ne dozvolite da vaša sopstvena vrijednost zavisi od stavova drugih ljudi o vama jer nije sve što drugi misle istina.



Naučite nešto o sebi kada vas odbiju

Zapitajte se šta ste dobili od odbijanja, nije sve uvijek gubitak. Umjesto da prihvatite bol, pretvorite to u priliku za samo-rast. Sa svakim odbacivanjem možete postati jači i bolji, jer odbacivanje može biti dobar učitelj. Vidjet ćete šta vam ljudi zamjeraju, da li su to realne greške ili ne, shvatit ćete šta kod sebe treba da promijenite i šta je vaša dobra strana. Što više budete odbijeni to ćete biti svjesniji da to nije ništa strašno i da se to svakako preživljava. Zato je potrebno da ovo uvjerenje otkrijete, budete svjesni istog i shvatite da to što se nekome niste dopali ne govori ništa o vama, koliko možda govori o toj osobi, prenosi “Lepota i zdravlje“.

