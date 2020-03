Svaki horoskopski znak ima prepreke za ljubav, koje?

Bez obzira na to koliko hemije ima između vas i vašeg partnera, postoje neke navike i osobine koje vašoj romansi mogu stati na put. Na samom početku većina nas se prilagođava jedno drugome, pa se tako trudimo da na neke mane i zažmurimo. Međutim, kako vrijeme prolazi, ovakve stvari mogu postati vaš kamen spoticanja.

Veoma je jednostavno: postoje posesivne osobe, ali i one koje će trpjeti sve, samo ne posesivnost. Isto je i sa lijenošću, partijanjem, prekomernim trošenjem novca i sličnim navikama. Nešto što vama smeta vašem partneru je navika, ili nešto što je vama potreba, vaš partner ne razumije. Takve stvari na nesreću postanu prepreka na putu vaše romanse.

Srećom, tu je astrologija, da provjerimo kakve to iritantne navike nama smetaju, a samim tim i da utvrdimo sa kojim to horoskopskim znakom nismo kompatibilni.

Pa ipak, ne smijete horoskop koristiti kao izgovor za vaše ponašanje. Svjesna smo bića i možemo promijeniti čak i one najdublje navike ukoliko to zaista želimo. Astrologija je tu da nam pomogne da malo bolje razumijemo sebe, a svakako je korisna i pri odabiru partnera, naročito kada ga tek upoznajemo. Njegov horoskop vam može otkriti bar nešto o njegovom karakteru.

Pa da počnemo:

Ovan

Ovnovi su po prirodi energični i vole da žive brzo, zato im može smetati osoba koja želi da uživa u svakom, pa i najsitnijem trenutku. Za ovaj horoskopski znak bilo bi dobro da izbjegava usporenog Bika, koji se potpuno prepušta svom hedonizmu i na tenane uživa u svakom minutu.

Bik

Bikovi su strplivi, odani i vjerni, ali i jako tvrdoglavi. Za njih kompromis ne postoji čak ni kao ideja, već sve mora da bude kako su oni zamislili. Očekujete stabilnost, ali mnogi horoskopski znakovi su temperamentni i ne mogu vam pružiti željenu sigurnost. Zato bi najbolje bilo da se klonite Vodolije i Ovna.

Blizanci

Šarmantni i beskrajno brbljivi, Blizanci uživaju u novim poznanstvima i dugim razgovorima. Koketni su i vrcavi, puni energije i vrlo često, već na prvu loptu, ostave odličan utisak na druge. Pa ipak, ukoliko biste izabrali posesivnog partnera, on ne bi mogao da se nosi sa vašom koketnošću. Sa druge strane, vama je razgovor potreban kao vazduh i zato vam ne treba neka šutljiva osoba. Rak vam svakako, ne bi bio dobar izbor.

Rak

Vi ste veoma emotivne duše, kao uostalom svi vodeni znaci. Poznati ste po svojoj saosjećajnosti, ali i kao veoma osjetljivi. Vaš partner nikako ne smije da bude neko ko će žmuriti na vaše emocije i trud. U takvom odnosu vi biste postali veoma teški. Zato se klonite Škorpije, koja je poznata kao znak vođen strastima, a ne osjećanjima.

Lav

Vatreni, inteligentni, dominantni i gladni pažnje su upravo Lavovi. Znak koji je zabavan, harizmatičan i svjestan svojih kvaliteta, nikada ne bi tolerisao kritiku na svoj račun ili nedostatak pažnje. Stoga bi trebalo da se klone Jarca, koji je takođe vrlo narcisoidan, pa bi se u vezi njihov ego sudario i došlo bi do eksplozije.

Djevica

Vi ste organizovani, prisebni i stojite čvrsto, sa obje noge na zemlji. Zreli ste i imate jasnu viziju pred sobom. Ne odustajete dok ne ispunite zacrtane ciljeve i zbog toga vam je potreban neko ko je surovo realan i odgovoran. Riba, koja konstanto živi u svom svijetu, bila bi kobna po vaše nerve.

Vaga

Posvećeni ste, šarmantni i svestrani. Volite da dijelite pažnju i uživate da se drugi osjećaju lijepo. Vi želite da vam se bezuslovna pažnja posveti. Sami planirate svoje obaveze i ne trpite pritisak. Za vas bi Blizanac bio pogrešan odabir, jer njegova pažnja teško dugo ostaje na jednom mjestu.

Škorpija

Škorpije su veoma tajanstvene i strastvene do samog kraja i u svakoj sferi života. Sve što osjećate veoma je intenzivno, a naročito vam je bitno da stvari držite pod kontrolom. Za vas nikako nije partner koji vodi rutinski način života. Možda baš Lav ne bi bio dobar izbor za vas, jer bi njegova želja za privrženošću narušila vašu komfornu zonu.

Strijelac

Beskrajno su duhoviti, željni novih saznanja i avantura. Za Strijelčeve je veoma bitno da su u pokretu, u vedrom okruženju i da su stalno u potrazi za novim izazovima. Za njih je rutina dosadna i ako ne pronađu partnera koji će sa njima da obiđe svijet, radije će biti sami. Nikako se ne bi složili sa sigurnim i ušuškanim Bikom.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni i posvećeni. Pravi tip za dugu vezu. Sve posmatraju na duge staze i prave sebi planove koje teže i da ostvare. Uvijek i sve radite sa razlogom, a najviše vas nerviraju ljudi koji stvari rade tek tako, zato se i klonite Ovnova.

Vodolija

Vi ste praktični, komunikativni i pre svega inovativni. Uspjeh vam je zagarantovan, a partner koji vam pristaje mora biti sličnih pogleda kao vi. Inovativan doživljaj stvarnosti i otvorenost za različite opcije i mogućnosti. Prilično konvencionalna Vaga mogla bi vam biti teška.

Ribe

Vi ste sanjar. Prepuni ste ljubavi koju ste spremni da bezuslovno podijelite. Romantična duša koja vjeruje u čuda. Sa Djevicom, koja je prilično prizemna, teško da biste našli zajednički jezik.

Pa ipak, samo zato što astrologija kaže da niste kompatibilni, ne morate zatvoriti vrata pred nesrodnim znakom. Možda je on ipak vaša prilika, uz malo obostranog zalaganja. Sa zvijezdama se nikad ne zna, piše “My cup of tea“.

Facebook komentari