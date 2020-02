3 tipa frajera kojih se trebate riješiti

Tip 1: Kreten

On je frajer koji vas je u stanju uvesti na svaku zabavu, koji vas besramno grli u ljubi kad god mu se to prohtije, koji vam ne pošalje poruku 2 mjeseca, a onda se javi kao da ste se upravo jučer vidjeli, naravno, u želji da se ponovno vidite. On je uobraženi, prenapuhani kreten koji unatoč tome uspijeva biti karizmatičan i šarmantan. Na prvu vam vjerojatno djeluje super zanimljiv, ali nakon jako kratkog vremena ćete shvatiti da to nije frajer kojeg želite u svome životu.

Kako ga se riješiti?

Jako jednostavno. Izbrišite ga iz mobitela, s Facebooka, iz svog života. A kada vam se (ili bolje rečeno ako se) idući put sjeti javiti vam se u 2 ujutro jer bi se, eto, malo podružio, recite mu da imate dečka. Ne sumnjamo da on u rezervi već neće imati sljedeće janje.

Tip 2: Dečkić

Ovo je frajer koji ima određen broj godina, i nedvojbeno utvrđeno od svakoga s dva zdrava oka u glavi, tipičan sindrom Petra Pana. On je super spontan i zabavan i djetinje iskren. S njim ćete se provoditi toliko urnebesno da ćete potpuno zaboraviti na činjenice da svakodnevno spava do podne, nema posao, vozačku dozvolu niti zdravstveno osiguranje. Ako već niste u stanju probušiti njego zabavni balon, onda barem izađite iz njega.

Kako ga se riješiti?

Počnite izlaziti na mjesta prikladnija za zrele, samosvjesne ljude i odlazite na događanja koja zanimaju prvenstveno vas. Zamolite prijatelje koji imaju sređene živote da vas upoznaju s nešto kvalitetnijim materijalima.



Tip 3: Lignja

Ovaj je frajer super drag. Uvijek vas pozorno sluša, pristojan je, vaša ga mama obožava, a čak vam se svako malo sjeti donijeti cvijeće bez nekog posebnog razloga. ALI, s njim jednostavno nema ni strasti ni uzbuđenja jer je dosadnjikav i predvidljiv kao i svaki se*s s njim. Koji je naravno misionarski i nikakav drugačiji.

Kako ga se riješiti?

Brutalnom iskrenošću. Uzmite u obzir da su veze sve manje uzbudljive što su dalje od svojih početaka. Ako već na samom početku veze primjećujete da to i nije to, bježite glavom bez obzira. A ako već imate poduži staž, sjetite se da je bolje da ste sami, nego u vezi s pogrešnim frajerom, piše “Cosmopolitan“.

