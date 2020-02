Evo koliko bi intimni odnosi trebalo da traju da se žene pita

Otkrilo su kako žene u prosjeku žele da se*s traje 25 minuta i 51 sekund, odnosno to im je idealna mjera za njihovo zadovoljstvo, piše IFL Science.

I dok se može pretpostaviti da bi muškarci na to odmahnuli rukom, čini se da se i oni slažu te preferiraju upravo toliku dužinu same penetracije – od oko 25 minuta i 43 sekunda.

Ali, studija je otkrila i kako muškarci često nisu objektivni što se tiče prosječne dužine njihove izvedbe te često precjenjuju koliko je se*s trajao, piše “24sata“.

Stvarne brojke u suprotnosti s očekivanjima

Kod 27 posto ljudi se*s u prosjeku traje od tri do sedam minuta, za 18 posto njih užitak je neprekidan od sedam do 15 minuta, dok tek 12 posto parova kaže kako im se*s, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Kao glavne “krivce” za to navodi muškarce, premda se preuranjenom ejakulacijom smatra stanje u kojem se se*sualno uzbuđenje ne može kontrolisati duže od minuta. Više od 90 posto žena ne može doživjeti orgazam u roku od dva minuta, pa je u takvom se*su njihovo zadovoljstvo definitivno zakinuto.

Šta je za žene prekratko, a šta predugo

Većina žena u studijama odgovara kako im je prekratko sve što traje kraće od pet minuta, dok su nešto “blaže” kod procjenjivanja onog što je predugo – za većinu je to se*s koji traje duže od pola sata.

Ipak, ti podaci ne bi trebalo da deprimiraju muškarce, ističu istraživači, zbog toga što će žene zanemarivanje predigre, neiniciranje se*sa, izbjegavanje pružanja oralnog užitka njoj te posvećenost isključivo genitalijama doživjeti kao veći prestup i grešku partnera.

