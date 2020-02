Najdublji strahovi horoskopskih znakova

Svako ima nešto čega se najviše plaši. Bilo da je to strah od nepoznatog ili gubitka voljene osobe, on je uvek prisutan. Astrolog Aleksandra Bjeljac otkriva šta je to što plaši svaki horoskopski znak.

Ovan

Imate veliki strah od gubitka podrške ljudi koji su vam bliski, zato što se bojite samoće i volite podršku. Vi ste društveni, vraćate drugima osmeh na lice i zato nema potrebe za strahom. Ljudi koji vas vole biće tu uvijek za vas, kao što se vi tu za njih kada im je potrebna podrška.

Bik

Ne volite ništa što je neizvjesno pa imate strah od nepoznatog, volite uvijek da znate na čemu ste, naručito kada su posao i porodica u pitanju. Vama život piše romane, tako da se prepustite čarima života bez straha i ostanite stabilni i uporni.

Blizanci

Volite da vas ljudi doživljavaju kao savršene u svakom smislu, plašite se da vas drugi slučajno ne dožive drugačije od onoga kako se trudite da izgledate. Vaš strah je neopravdan jer vi i jeste skoro pa savršeni, s obzirom da se dajete maksimalno i trudite se da ispunite očekivanja.

Rak

Strahujete da neće biti dovoljno voljeni, bilo da su partnerski ili prijateljski odnosi u pitanju. Volite i bićete voljeni. Lijepo je i voljeti, pružajte ljubav vi to umijete.

Lav

Volite da dominirate i budete upamćeni, jer težite ka tome da budete unikatni. Plašite se da budete neprimjećeni, ali sjetite se da kako zračite, tako i privlačite. Dajte maksimum i vaša očekivanja će se ispuniti.

Djevice

Imate strah da neće uspijeti sve da postignete na vrijeme, za vas je jako važna organizacija i čistoća u svemu. Tako da ste jedino mirni, bezbrižni i bez straha kada je sve tako kako ste planirali. A okruženje u kom boravite čisto i sredjeno. Malo se opustite, nije ljepota samo u savršenosti.

Vaga

Vi volite da osvajate, volite sve što je lijepo. Na samu pomisao da je nešto ružno i ne tako savršeno u vama se javlja strah. Vi tako šarmantni koji težite ljepoti nema potrebe da se bojite ljepota je u vama.

Škorpija

Kao jedan oštar jak znak, ali emotivan, bojite se da neko primijeti da ste ranjivi i posesivni na svim poljima. Želite da vas ljudi vide kao ljude kojima niko ne može ništa. Možete nekada i pokazati slabost jer smo svi ponekad ranjivi.

Strijelac

Volite vašu slobodu u svakom smislu i plašite se da neko ne želi da vam oduzme istu. To je za vas najveći strah iako ponekada toga niste svjesni. Slobodu vam niko ne može oduzeti ako vi to ne dozvolite pa ko vas prihvati takve ostat će uz vas uvijek.

Jarac

Jaki ste ali i svjesni sebe vaš strah je da ne budete neprihvaćeni ili da vas neko odbije. Savjet Ostanite ono što jeste pokušajte ako je moguće prikriti taj strah i biće sve u redu.

Vodolija

Plašite se gubitka vaše vitalnosti i da slučajno nekada ne morate zavisiti od drugih jer vi ste ti koji želite da drugima uvijek budete tu. Nekada morate i prihvatiti pomoć.

Ribe

Emotivni, ranjivi uvijek sa sobom svesno ili podsvjesno imate strah da ne izgubite ljubav kojoj težite, bojite se patnje. Svi mi u životu smo bili voljeni i ostavljeni, znam da vam je teško pomiriti se sa tim ali radite na tome da tako gledate na stvari, piše “Telegraf“.

