Kako da prepoznate tiranina: 8 znakova da će vas ovaj muškarac uništiti

To su takozvani skriveni agresori.

Psiholozi tvrde da sama pozitivnost lika treba već da upozorava, jer je to znak da čovjek nešto skriva iza “najboljih” kvaliteta. Nije čudno što se žene voljno udaju za tiranine, rađaju djecu, a zatim se pitaju, zašto se njihov muž promijenio…

Zbog neke mentalne traume ili patološke percepcije svijeta, muški agresor ponekad nesvjesno pretvara svoju izabranicu u žrtvu. To se dešava polako, često neprimjetno.

Da ne biste upali u zamku, i završili u braku sa tiraninom, upoznajte se sa glavnim znakovima tiranske ličnosti:

1. “Ne volim tvoju porodicu/ prijatelje!”

Nasilna osoba često pokušava da odvoji svoju izabranicu iz kruga poznatih ljudi koji su joj podrška. Manipulacija može biti različita: od toga da on savjetuje da ostavi prijatelje koji “i nisu baš dobri”, do toga da postepeno širi negativne informacije o njenim roditeljima.

Ženi će biti izuzetno teško da se sastaje sa porodicom ili prijateljima, jer će to uvijek da se završi svađom između muža i nje. Dok će on bez problema da posjećuje svoju porodicu i da se viđa sa prijateljima.

2. “Nikad nisam imao normalnu djevojku/ prijatelje”.

Poslušajte šta vam muškarac priča o bivšim ljubavnicama ili prijateljima. To mnogo govori o tome kakva je on osoba. Njegov svijet je prepun neprijatelja i vaš pogrešan korak može da vas stavi na tu listu.

3. “Imaš čudne poglede na život!”

Obratite pažnju na to da li vaš muškarac voli to što ste vi to što jeste. Čovjek sa zdravom psihom će različitosti prihvatiti mirno, dok će agresor zauzeti neprijateljski stav, govoreći kako je vaše shvatanje “glupo” itd.

4. “Ti ne treba da radiš, ja ću se brinuti za tebe”.

Ovo je trik na koji, na žalost, nasjedaju mnoge žene. Vi ćete se udati za njega, roditi mu djecu, dane provoditi u brizi za kuću i porodicu, dok će on finansijski da se brine za vas. Čim postanete finansijski zavisni od takvog čoveka, shvatit ćete ko je on u stvari!

5. “Moraš da ispuniš obaveze!”

Brak podrazumijeva kompromise. Ali tu moraju obje strane da se žrtvuju. U slučaju psihološkog nasilja situacija je drugačija: muškarac vam može reći kako je neprihvatljivo da ga prevarite, a istovremeno on ima ljubavnicu. Ili, želi da ga sačekate veseli i zadovoljni, dok on tumara po kući natmuren i ljut.

6. “Zašto ti je potrebno vrijeme za tebe?”

Svima treba vrijeme koje će provesti u samoći, da bi se povezao sam sa sobom. Međutim, ženama je to posebno bitno. Nekada je to odlazak u bioskop, nekad šetnja kroz šumu, nekima je potreban dan u kući, bez ometanja i td. Ako imate tiranina pored sebe, on će pokušati da vam oduzme sve ono što vas čini sretnim, pa i to slobodno vrijeme.

7. “Ne raspravljaj se sa mnom”.

Agresori nisu u stanju da kontrolišu svoje emocije i rijetko prihvataju šalu. Ako se vaš muškarac uvijek žestoko svađa, prepire, podiže glas, nepristojan je prema svima – od tog momka ne možete da očekujete ništa dobro.

8. “Tako sam jadan, smiluj mi se!”

Tiranin nikad nije sretan, uvijek se žali na sve. U njihovom srcu su praznina i bol, koji pokušavaju da nadoknade potpunom kontrolum nad onima koji su im dragi.

Ako se čovek stalno žali na prijatelje, rodbinu, poznanike, budite sigurni – agresor je pred vama.

U zdravim odnosima muž i žena podržavaju jedno drugo. Težite takvim vezama i držite se podalje od tiranina, jer nije lako pobjeći od njih, jednom kada vas ščepaju, piše “Stil“.

