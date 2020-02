Jednostavno ne mogu sjediti ni minute: Ovih 6 horoskopskih znakova pršti od energije

Da su svi takvi poput tebe, bilo bi puno iscrpljenih ljudi. Osim ako nisu rođeni u nekom od ovih „nemirnih“ horoskopskih znakova.

Na kraju dana su neki ljudi umorni i iscrpljeni, ali ti si se tek zagrijala. Upravo je takav život za „energične“ horoskopske znakove. Prirodna energija je dar koji nemaju svi, pa ako te se smatra visokoenergetskom osobom, misli na to kao na nešto posebno. Biti vrlo energična osoba može biti sjajna stvar – sve dok ne pretjeraš te još uvijek imaš vremena za odmor i opuštanje.

Ne možeš stalno biti u pokretu, ne spavati dovoljno, ne brinuti se o sebi i ne očekivati da će te sustići… Kad imaš puno energije, sklona si raditi ono što te uzbuđuje, svakodnevno vježbaš i radiš ono što je potrebno da bi bila potpuno napunjena energijom; ima smisla to što imaš optimističan i vedar stav.

1. Ovan Ovnovi imaju tendenciju da se pored njih drugi energični ljudi osjećaju kao da jedva nešto rade. Ovnovi uvijek imaju dovoljno energije da prođu kroz svoj dug raspored i još uvijek imaju vremena za dodatne aktivnosti poput druženja, natjecanja i bavljenja stvarima koje nikad prije nisu radili. Ako ovan ne želi nešto učiniti, umjesto da to jednostavno ne napravi, učinit će 10 drugih stvari. Ako se ne osjećaju posebno energično, natjerat će se da se pokrenu i nešto učine.

2. Lav Lav se ponajprije hrani energijom drugih ljudi – jer je i sam pun energije. Voli biti s ljudima koji rade važne poslove. Lav je također vrlo tjelesni znak, tako je velika vjerojatnost da će tijekom dana naporno vježbati, a onda ići plesati noću. Možda je to zato što lavovima vlada sunce – jednostavno imaju tonu energije. Međutim, oni su i dalje ljudi i povremeno ih je potrebno napuniti.

3. Blizanci Jedan od razloga zbog kojih su blizanci puni energije jest entuzijazam za život. Vole se društveno povezivati s ljudima i vode duboke, smislene rasprave. Obožavaju se družiti s pozitivnim ljudima – jer upravo to što su oni oko njih daje im energiju. Oduševljeni su učenjem novih stvari, a biti cjeloživotni student nešto je što im također daje energiju. Kad se u blizancima probudi strast zbog neke stvari, neumorno će raditi na tome.

4. Vaga Vage znaju da mogu biti lijene, pa svakodnevno pokušavaju suprotno; umjesto da ne troše energiju, množe je kako bi imale više energije tijekom dana. Ako ne učine ništa, njihova će se energija raspršiti. Vage su poput električnih automobila koje je potrebno napuniti svako malo, ali kad se potpuno napune, mogu ići i ići. Ponekad količina energije koju vaga ima iznenađuje i nju samu.

5. Jarac Jarci su energični? Da! Što misliš kako to oni rade do kasno u noć, rade sve što trebaju (i još više) i još uvijek imaju vremena za druženje i zabavu? Oh, i ne zaboravi njihovu seksualnu energiju. Jarac može izgledati kao da ima ograničenu opskrbu energijom, ali nevjerojatno je koliko je ima. Bilo da se radi o nečemu što voli raditi ili o nečemu što bi trebao raditi, nastavit će dugo nakon što svi ostali odustanu i odu kući.

6. Strijelac Strijelci mogu biti izuzetno energični, osobito kad je u pitanju novo iskustvo, upoznavanje novih ljudi ili odlazak na novo mjesto. Strijelci trebaju imati puno energije za sve stvari koje žele raditi i vidjeti. Ne žele ništa propustiti, pa odlazak kući ranije na spavanje nije opcija. Ako se osjećaju umorno, kopaju duboko u unutarnju rezervu energije i nastavljaju dalje. Nikad ne podcjenjuj golemi energetski bazen strijelca, prenosi miss7.24sata.

Facebook komentari