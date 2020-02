Detaljan mjesečni horoskop za Mart 2020. godine – Šta bi mogli očekivati Jarčevi, Vodolije i Ribe

JARAC Ako ovog meseca ne regulišete brojne nesuglasice sa voljenom osobom, vašoj ljubavnoj vezi će doći kraj. Iz nedelje u nedelju i iz meseca u mesec samo gurate probleme ispod tepiha nadajući se da će proći samo od sebe, a u stvari činite sebi medveđu uslugu i samo odlažete neodložno.

Kada se problemi nagomilavaju, nikako ne smete da se pravite da ih nema, već ih rešavajte dok ih je malo, u suprotnom ćete samo sebe da izmorite i iscrpite brojnim svađama i raspravama, a to svakako ne želite. Radili ste na sebi i vidi se da ste dosta opušteniji i samopouzdaniji na poslu.

Samopouzdanje je dobra osobina za svakog poslovnog čoveka ili ženu i to poslovni partneri vole da vide. Ipak, u drugoj nedelji su mogući manji nesporazumi da će dođi do par konikata na radnom mestu, ali to nije ništa što ne možete da rešite u kratkom roku.

Ako pokažete saradnicima da se nervirate, to je znak slabosti, tako da izbegavajte nalete i izlive emocija, naročito u poslovnom okruženju, samo budite smireni i staloženi, to će vaše protivnike da zbuni i izaćićete kao pobednik.

VODOLIJA Novac vam je trenutno najbitniji ali u dubini duše znate da je to pogrešno razmišljanje. Ipak, ne možete da odolite, volite novac i želite da ga imate još više, a da bi ga dobili još više morate dodatno da radite i tako ulazite u začarani krug.

Ipak, uskoro će vam biti dosta svega, ali dok se to ne desi, zaradite novca koliko želite, to vam neće nadomestiti neke druge nedostatke, a najviše vam nedostaje emocija i nežnosti. Ulazak u novi ciklus i drugu nedelju ovog meseca će dovesti do stabilnosti na poslovnom polju, ali dosta burnih dešavanja na ljubavnom polju.

U ljubavi nikada nećete naći mir ako nastavite sa ovakvim ponašanjem. Bez obzira kako izgledate, vaša gordost odbija suprotni pol i ako to želite da promenite, morate da promenite pristup. Druga dekada meseca vam donosi boljitak na zdravstvenom planu i konačno se osećate odmorno, a niste se tako osećali možda nekoliko nedelja.

Iskoristite ovaj period da se dobro naspavate i odmorite za neka buduća dešavanja i buduće obaveze. Jedan detaljan sistematski pregled vam ne bi škodio, odavno ga već odlažete a pošto u drugoj polovini meseca nemate toliko obaveza, posvetite se malo svom zdravlju.

RIBE Ceo mesec je izuzetno povoljan za nove poslovne prilike i samo od vas zavisi da li ćete nove šanse iskoristiti za neka nova poznanstva ili ne. Posetićete nekoliko manifestacija gde će biti i velika imena vašeg poslovnog sveta i morate da pristupite upoznavanju sa njima na jedan elegantan i hladnokrvan način ako želite da ostavite dobar utisak.

Ako ste spremni za ljubavnu avanturu, onda ćete je i dobiti. Bez obzira da li će ta avantura postati nešto ozbiljnije ili će ostati na nivou strasti i erta, druga polovina meseca je otvorena za nova emotivna poznanstva, i moćićete da birate sa kim to želite da probate neke nove stvari, i ko zna, možda vas čeka i neko romantično putovanje.

Vaše zdravlje je idealno, vi prosto nemate vremena da budete bolesni i bez energije, vaš posao i vaš ljubavni život vam daju elana i motivacije da se iz dana u dan borite sa svim mogućim prehladama i bolestima koje ljudi oko vas imaju, ali vas neće uspeti da zaraze. Ipak, nastavite sa zdravom ishranom i konzumacijom vitamina i minerala, umereno konzumirajte štetnije napitke i pazite se promaje i gaziranih pića, na njih ste osetljivi,piše Infpult

