ONA JE ZA NEKOLIKO MJESECI IZLIJEČILA AKNE, OČISTILA LICE OD BOBULJICA: A koristila je SAMO OVO, bizarno je!

Kako bi očistila svoje lice i povratila samopouzdanje, prelijepa manekenka je prije šest mjeseci počela da koristi kontroverzan lijek pod nazivom Roaccutane koji se povezuje sa depresijom i suicidalnim mislima,prenosi Novi.

Doktori su prepisali kontroverzan lijek, koji se može podići isključivo na recept, te su okviru studije pratili zdravstveno stanje ove djevojke kako bi otkrili neželjne efekte ovog medicinskog sredstva.

Manekenka je prvi put progovorila o problemima sa kožom lica u septembru mesecu prošle godine, kada je podelila fotografiju bez šminke na svom Instagram profilu.

– Samo oni koji imaju probleme sa aknama znaju koliko one mogu da utiču na mentalno zdravlje, ali i kompletan život. Od činjenice da ne mogu da dodirnem svoje lice a da ga ne povrijedim, do toga da ne mogu da izađem iz kuće plašeći sam da sam ružna… Nakon što sam probala sva sredstva koja su dostupna na tržištu i dobila užasne poruke u kojima su me korisnici društvenih mreža vređali na račun izgleda, konačno sam rešila da počnem da koristim Roaccutane. Godinama sam izbjegavala ovaj lek znajući da može da bude veoma agresivan, ali nakon što sam postigla rezultate moram da kažem da je ovo najbolja stvar koju sam ikada uradila – napisala je Ešlejg.

Britanski “San” piše da je Ešlejg od svoje 12. godine imala užasne probleme sa kožom i stalno je posjećivala dermatologe. Iako je sada očistila svoje lice postoji šansa da se akne povrate u budućnosti. U tom slučaju, morala bi da nastavi da pije ovo medicinsko sredstvo.

– Tokom celog tretmana gotovo da nisam koristila šminku jer sam želela da prihvatim svoj prirodan izgled. Imam da poručima svima koji imaju kožu sklonu aknama da nikako ne dozvole da im bubuljice unište samopouzdanje, jer svi pate od nečega, bilo da je riječ o aknama, mentalnom zdravlju ili drugim stvarima – napomenula je ova ljepotica.

Lepa Britanka, koja je prošle godine u junu osvojila titulu Mis Engleske kaže da će nastaviti da sprovodi ovaj neobičan tretman kao i da se uveliko priprema za takmičenje Mis Global koje će se održati u Meksiku.

