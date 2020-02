Horoskop – retrogradni Merkur mijenja finansije, odluke i emocije: Koji znakovi treba posebno da budu oprezni (do 10. marta)

Ozloglašeni Merkur je ponovo aktivan i uticaće na sve horoskopske znakove! On se javlja prosječno tri puta godišnje, a već smo navikli da se nešto čudno sa nama dešava u tim razdobljima. Merkur je planeta koja simbolizuje komunikaciju, razgovore, povezana je sa svješću i sa umom.

U nastavku saznajte šta vas očekuje u vladavini retrogradnog Merkura, do 10. marta 2020-te godine!

Retrogradni Merkur javlja se svake godine, i to po nekoliko puta. Iako se mnogi ljudi fokusiraju na negativne ili izazovne aspekte retrogradnosti Merkura, baš u ovom periodu može se osnažiti samopouzdanje. Retrogradni Merkur će uspjeti da iskristališe odnose i da očisti puteve. Ako već dugo ne znate kako da prekinete odnos sa određenim osobama, u ovom periodu će to biti mnogo lakše. Naglašeni su razvodi i prekidi veza, a to posebno važi za Bikove i Ribe. Poslije ovog izazovnog perioda, biće vam lakše i moći ćete da ostvarujete svoje ciljeve i snove, bez ikakvih većih prepreka.

Poslije ovog period, izaći ćete kao bolja verzija sebe i stvari će vam biti mnogo jasnije nego što su bile do sada. To je upravo i najpozitivniji aspekt retrogradnog Merkura. Možda ćete u ovom periodu naučiti nešto o sebi. Biće mnogo lekcija, pa je dobro da se odmah za to i spremite! Osjetit ćete blagu nervozu tokom narednih dana, a moguć je i pojačan stres. Ipak, ovaj period morate da pregurate, i da iz njega izađete jači. Što se tiče poslovne sfere, retrogradni Merkur uticaće na vašu komunikaciju sa nadređenima, pa bi bilo dobro da povedete računa o tome da se ne zamjerate i da ne produbljujete razmirice sa kolegama. Budite fokusirani na svoj posao i potrudite se da sve svoje obaveze riješite u zadatom roku.

Retrogradni Merkur je ovog puta u znaku Ribe, pa će biti naglašen nedostatak energije, pospanost, naglašene emocije. Možda ćete imati potrebu da više vremena provodite sami i da mnogo razmišljate o događajima iz prošlosti. Najbolje bi bilo da u ovom periodu budete fizički aktivniji, kako negativne misli ne bi preovladale i kako vam ne bi zakomplikovale život, a to se posebno odnosi na Jarčeve i Ovnove. Finansije će u ovom periodu biti oscilirajuće, pa bi bilo dobro da ne trošite na stvari koji vam nisu od prioritetne važnosti, jer može biti dosta nepredviđenih troškova.

Lavovima, Škorpijama i Vagama se savjetuje da se posvete sebi i da razmisle o tome šta žele dalje od svoje karijere. Možda ćete se osjećati zbunjeno i nesigurno u periodu aktivnog Merkura, ali to je prolazno, i nije vrijeme da donosite značajne životne odluke. Nije ni dobar period za osnivanje sopstvenog posla, trebalo bi još malo da sačekate. Izbjegavajte konflikte i dublje rasprave, fokusirajte samo na pozitivne stvari.

U vladavini retrogradnog Merkura, najvažnije je da budete iskreni prema sebi i prema drugima i da se distancirate od ljudi koji vam ulivaju nepoverenje, i negativnu energiju. Budite dosljedni sebi i i slušajte svoj razum, piše “Mogu ja to sama“.

Facebook komentari