Horoskop – Period prevara, tajni i rizika: Šta nikako ne treba da uradite dok je Merkur u retrogradnom hodu (do 10. marta)

Pred nama je period retrogradnog Merkura. U ovom ciklusu ovaj hod će potrajati do 10. marta pa bi bilo poželjno da budemo spremni na zavrzlame koje on donosi.

Retrogradno kretanje planeta ne znači da se one zaista kreću u suprotnom pravcu. Naime, radi se o optičkoj iluziji, jer se planete duž svoje orbite kreću različitim brzinama, u trenutku kada Merkur (ili neka druga planeta, sve osim Sunca i Mjeseca) ubrza svoje kretanje u odnosu na druge planete i pritom ih pretiče. Takvo kretanje, gledajući sa Zemlje, izgleda kao da je suprotno, pa zbog toga kažemo da je u “retrogradnom hodu”.

Merkur je u retrogradnom kretanju, otprilike, svakih 116 dana. Tokom svog kretanja, on je, u odnosu na Sunce, vidljiv na različitim pozicijama, a neposredno prije izlaska iz retrogradnog hoda ulazi u položaj kada, dok se gleda sa Zemlje, djeluje kao da gori. Astrološki, ovaj aspekt se naziva “spaljeni” Merkur. I ova terminologija je simbolična, jer on nije zaista spaljen već je u pitanju optička varka. Kada izađe iz tog položaja, pojavljuje se ispred Sunca i počinje takozvani retrogradni hod, a za nas to znači da je počelo vrijeme kada je neophodno napraviti čistku, kako unutar uma tako i u ostaloj simbolici koju predstavlja Merkur. Dakle, treba se osloboditi svih suvišnih misli, čak i onih koje su pretočene na papir. Bacite bespotrebne dokumente, papire, novine, časopise, fajlove iz računara, elektronsku poštu.

Svaki tranzit, čak i onaj koji je nepovoljan, nosi i svoju pozitivnu poruku. U slučaju retrogradnog Merkura, vodi nas energija koja koja boji naše unutrašnje biće i duboku podsvijest. Zbog toga su ovi dani savršeni za sklapanje novih uvida, otkrivanje drugih dimenzija i suočavanje sa duhovnim kapacitetima. Vrijeme je da priznamo, ali samo sebi, sopstvene greške, ali i vrijednosti koje ćemo iskoristiti kada period prođe. Ovih dana će svi vidovi komunikacije biti uzurpirani. Pripremite se za brojne kompjuterske kvarove, padanja sistema, ometanja signala.

U saobraćaju, retrogradni Merkur opisuje hod unazad. Interesantno je (obratite na to pažnju) da baš tokom ovog perioda bude povećan broj saobraćajnih udesa izazvanih kretanjem u pogrešnom pravcu, čak i na autoputu. Takođe, učestali su neobični kvarovi automobila, ali i svih drugih prevoznih sredstava.

U trgovini, ovaj tranzit označava škart robu, reklamacije, otezanje i pogrešne procijene. Ne preporučuje se bilo kakva investicija jer, iz nekog nepredviđenog razloga, kupac će se vraćati. Osim toga, sigurno je da će se svaki ugovor sklopljen u ovom periodu revidirati, a možda čak i raskinuti. Svi dogovori koji nastaju pod uplivom retrogradnog Merkura padaju u vodu. Svi, osim onih koje sklapaju ljudi koji u svom natalnom horoskopu imaju identičan Merkur. Za njih ovaj period ne mora da bude problematičan, naročito ako su već naučili da se nose sa njim.

Da ovaj tranzit može biti naročito neprijatan govori i trend koji ukazuje na to da će se problem, nastao u ovom periodu, riješiti tek kada Merkur ponovo uđe u svoj retrogradni hod. To znači, da bi zavrzlama nastala ovih dana (do 10. marta) mogla da ostane nerazrješena čak do juna.

Pošto Merkur vlada misaonim procesom i razumom, njegov tranzitni retrogradni hod ukazuje da je ovo vrijeme tajni, laži, prevare, ogovaranja, ali i smušenosti, smetenosti, zbunjenosti. Dakle, ovih dana bježite od ljudi koji vam pričaju nešto u povjerenju, jer budite uvjereni u to da imaju druge namjere. Takođe, nikome se ne povjeravajte, jer će vaše tajne biti obnarodovane. Ne donosite nikakve odluke, jer ćete bitne činjenice zaboraviti.

Da li će dejstvo retrogradnog Merkura osjetiti baš svi? Hoće! Ali, da li će svima zamrsiti konce u punom obimu? Neće! Na udaru su osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju izazovan položaj Merkura ili oni čiji su podznak ili Sunce pod vladavinom ove planete, Djevice i Blizanci, a u ovom ciklusu dodat ćemo i Ribe.

Dobru stranu retrogradnog Merkura mogu osjetiti osobe koje ga u svom natalnom horoskopu imaju takođe retrogradno. Ovo je period važnih uvida, retrospektive i završavanja svega onog što je započeto u njegovom prethodnom ciklusu. Osim toga, retrogradni Merkur je i tajna, pa je ovaj period povoljan za sklapanje tajnih dogovora i poslova, pišu “Novosti“.

Facebook komentari