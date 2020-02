Ljubavni horoskop za mart 2020.: Vrlo kritičan period za Djevicu, Strijelac između avanture i veze, Lav sretan i voljen

2020-ta godina postaje prilično uzbudljiva i čekaju nas turbulentne promjene na polju ljubavi. Zato je dobro da se unaprijed pripremimo na događaje koji nam mogu izmijeniti život iz korijena, piše “Mogu ja to sama“.

OVAN

Zauzeti Ovnovi sada imaju dovoljno vremena da posvete svom partneru i da uživaju u harmoničnim trenucima. Oprostit ćete partneru mnoge greške iz prošlosti i uspjet ćete da krenete dalje. Iskoristite mart da uživate u slobodnim danima i posvetite se ljubavnom životu, ali i prijateljima i porodici. Krajem mjeseca moguće su svađe u porodici, a one mogu biti vezane za finansije. Slobodni Ovnovi biće razočarani ukoliko pristanu na kratku avanturu. Nailazite na partnere koji ne mogu da ispune vaše želje i očekivanja. Izbjegavajte partnere koji odbijaju da pokazuju emocije kako ne biste bili povrijeđeni.

BIK

Zauzeti Bikovi suočeni su sa svojim strahovima i biće im teško da objasne partneru kako se osjećaju i zbog čega je to tako. Nešto ste prešutali, nešto niste priznali i morat ćete da vidite u čemu je suštinski problem. Popričajte sa svojim partnerom i razrješite probleme prije no što se oni prodube. Mart će donijeti distancu između vas i partnera, samo ukoliko ne riješite razmirice čim se pojave. Krajem mjeseca situacija će biti stabilnija i bićete opušteniji. Nekad je potrebno samo vrijeme i strpljenje da se sve vrati u normalu. Bikovi koji nisu u vezi imaće inspirativne sastanke sa osobom koja im je zanimljiv sagovornik, što može prerasti u nešto više.

BLIZANCI

Blizance u martu očeukuju naglašene emocije. Čak i kada pokušate da ih kontrolišite, teško da ćete u tome uspjeti. Biće dana kada ćete biti besni ili tužni bez nekog posebnog razloga. Partner će biti zbunjen pa bi bilo dobro da iskreno razgovarate sa njim kada vas nešto muči. Možda ćete se svađati više nego inače, ali u ovom mjesecu biće i lijepih, mirnih trenutaka. Idealno je vrijeme da negde otputujete sa partnerom ili da odete na večeru ili u zajednički izlazak. Slobodni Blizanci odlučili su da nađu partnera koji će biti tu za njih i pružiće im podršku. Spremni ste za novu romansu i uživajte u udvaranju i pažnji koju imate od suprotnog pola.

RAK

Rakovi će u martu zablistati na svim poljima! Zauzeti Rakovi čvrsto su odlučili da se bore za svog partnera i da urade šta god treba kako bi se taj odnos poboljšao i kako bi uslijedili mirni dani puni ljubavi, razumijevanja i poštovanja. Najvažnije je da se međusobno razumijete, a jednako je važno da ponekad oprostite partneru sitne greške koje se svima dešavaju. Pred vama su romantični trenuci koji će vas podsjetiti zbog čega ste se zaljubili u partnera. Slobodni Rakovi imaju mogućnost da u izlasku upoznaju osobu koja će im se svidjeti pa je mogućete da ćete vrlo brzo uploviti u ljubavnu vezu.

LAV

Lavove u martu očekuje buran mjesec na polju ljubavi. Imaćete prilike i da putujete i da se dobro zabavljate, ali i da provodite više vremena sa porodicom i sa prijateljima. Početkom mjeseca bićete pomalo pod stresom i važno je da to ne utiče na vaš odnos sa partnerom. Imate priliku da uživate u romantičnim trenucima, jer će ih biti mnogo u ovom mjesecu. Osjećate se voljeno i sretno, tako i zračite! Vaša energija će vam pomoći da sa partnerom izgladite sve zaostale probleme i da kreirate nove priče koje odišu ljubavlju. Slobodni Lavovi upoznaće ovog mjeseca zanimljivu osobu sa kojom mogu da ostvare lijep ljubavni odnos.

DJEVICA

Djevice koje su u braku ili u vezi imaće kritičan period, gdje će početkom mjeseca biti mnogo svađa i razmirica. Može lako doći i do prekida veze ili do razvoda. Niste ni sami sigurni u čemu je problem, ali je sigurno da su se problemi sakupili i da ne možete da izađete na kraj sa njima. Možda je najbolje da o svemu dobro razmislite, prije no što burno reagujete. Posle toga, popričajte mirne glave sa partnerom i vidjet ćete da uvijek postoji rješenje. Slobodne Djevice upoznat će ovog mjeseca osobu sa kojom imaju mnogo zajedničkih tema pa je moguće da će se pojaviti i simpatije između vas.

VAGA

Zauzete Vage će ovog mjeseca imati lijep ljubavni period u kome će otvoreno sa svojim partnerom pričati o emocijama, ali i o problemima koji su do sada djelovali nerješivo. Imate prilike da iskrenim razgovorom izladite odnose i da date i sebi i partneru šansu da budete bolji, posvećeniji, da imate više razumijevanja i tolerancije. Takođe, bilo bi dobro da porazgovarate sa prijateljima koje ste zanemarili zbog mnogo obaveza i posla. Ako iz nekog razloga osjećate potištenost i sumnju, trebalo bi da to partneru kažete, a ne da čuvate u sebi. Slobodne Vage ovog mjeseca uživat će u flertu i kraćim avanturama.

ŠKORPIJA

Škorpije očekuje mnogo uzbudljivih trenutaka u ovom mesecu. Početkom marta imaćete više slobodnog vremena pa možete malo da se opustite i da priuštite sebi romantične dane u kojima ćete osjetiti pravu ljubav od strane partnera. Mart će Škorpijama donijeti priliku da izglade odnose sa familijom, što vam donosi znatno olakšanje. Ono što je važno jeste da se vi osjećate stabilno i sigurni ste u sebe i u svoje emocije. Slobodne Škorpije žele da testiraju potencijalne partnere i da procjene koji je za njih najbolji, jer imaju više ponuda. Najbolje je da poslušate svoje srce, jer ono nikad ne griješi.

STRIJELAC

Strijelčevi u martu imaće harmoničan odnos sa partnerom, ali je moguće da će se već krajem mjeseca stvoriti prepreke na tom putu. Iako postoje razmirice, partner i dalje može da izmami vaš osmijeh i da vas oraspoloži. Burno reagujete kada se svađe dese, ali ste spremni i brzo da se pomirite. Donosite svoje odluke kada ste smireni i spustite loptu. Vrijeme je da poradite na porodičnim odnosima, jer nikad nije kasno da izgladite probleme iz prošlosti. Slobodni Strijelčevi će upoznati osobu koja je vredna njihove pažnje koja će uspjeti da osvoji njihovo srce. Na Strijelčevima je da odluče da li im je u ovom trenutku potrebna kratka avantura ili žele da započnu nešto ozbiljnije!

JARAC

Jarčevi su ovog mjeseca raspoloženi i to će se odraziti i na njihovog partnera. Vaš partner obožava kada ste tako dobro raspoloženi i to će uticati na poboljšanje vašeg odnosa. Krajem mjeseca, moguće su nesuglasice zbog različitog mišljenja. Nekad morate da pristanete na kompromis i da priznate da niste u pravu. Imaćete vremena da u ovom mjesecu provedete više vremena sa porodicom i prijateljima i uživat ćete u trenucima punim harmonije. Slobodni Jarčevi ući će u romantične odnose, ali ovo će biti veze kratkog daha. Ne brinite, tek vas čeka ljubavna priča o kojoj ste maštali!

VODOLIJA

Vodolije će u martu imati dosta nesuglasica sa partnerom, posebno na početku mjeseca. Dugo ste od partnera krili neke stvari pa će to sada morati da izađe na površinu. U ovom mjesecu vaša veza može da bude ugrožena pa bi bilo dobro da budete iskreni i da razmislite o svom ponašanju. Ako ste pogriješili, izvinite se i pokušajte da izgladite odnose. Iskren razgovor može da pomogne da zajedničkim snagama dođete do rješenja. Partner ima sve manje razumijevanja za vas, pa svađe mogu da traju duže nego što očekujete. Slobodne Vodolije ovog mjeseca odbiće mnoge zanimljive ponude, a možda je tako za sad i najbolje.

RIBE

U mjesecu martu Ribe očekuje buran period na polju ljubavi. Zauzete Ribe imaće utisak da im treba neka nova avantura sa partnerom. Ne možete da prihvatite da vaši dani budu monotoni i dosadni. Partner će vas podržati u ovoj ideji i uživat ćete u zajedničkim trenucima. Moguća su putovanja početkom mjeseca. U ovom mjesecu imaćete više vremena za druženje sa prijateljima i više ćete provoditi vremena sa porodicom, što će vam i te kako prijati. Slobodne Ribe suočiće se sa svojim strahovima i shvatiće zbog čega izbjegavaju vezivanje i ulazak u ozbiljnu vezu. Imaćete priliku da promijenite svoje stavove i započnete zanimljivu komunikaciju sa osobom suprotnog pola, piše “Astrosudbina“.

