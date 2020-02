Kad vam ĆIRO kaže: O životu bez se*sa, strahu od raka i tome zašto nikad ne treba pričati s ljekarom koji vam je prijatelj

Akciji se priključio i legendarni izbornik Miroslav Ćiro Blažević koji je progovorio o svojoj je borbi s opakom bolešću.

Što uzrokuje karcinom prostate, znanost ne zna, ali statistika je neumoljiva: to je najčešći karcinom kod muškaraca u Hrvatskoj. Svake godine oboli ih nekoliko stotina više u odnosu na prethodnu, a posebno zabrinjava što se udvostručio broj mlađih od 50 godina. No ako se otkrije na vrijeme, gotovo je potpuno izlječiva. Na dugotrajnije liječenje “osuđeni” su samo oni koji imaju najmaligniji oblik, no i tada ima nade za još mnogo godina života.

“Muškarac bez prostate je invalid, osuđen na život bez se*sa, a kakav je to život? Nikakav! Prostata je toliko mala, a toliko važna za svakog muškarca da je suludo odstraniti je ako nije nužno. Da mogu vratiti vrijeme, ne bih izabrao operaciju, nego zračenje, jer sam bio u prilici birati”, kaže Miroslav Ćiro Blažević, legendarni bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, kojemu je prije 16 godina u Univerzitetskoj klinici u Innsbrucku zbog karcinoma odstranjena prostata.

ETO, PREŽIVIO SAM DVA RAKA, ALI SAMO ZATO ŠTO PROBLEM NISAM “GURAO POD TEPIH”.

“Razgovarao sam s brojnim specijalistima u zemlji i inozemstvu, jedni su bili za operaciju, drugi za zračenje, međutim, u kliniku u Innsbrucku stigao sam u pet do dvanaest. Prof. dr. Georg Bartsch, tada vodeći svjetski stručnjak za bolesti prostate, otvoreno mi je rekao da nakon operaci je mogu zaboraviti na se*s. Bolje da me ubijete, odgovorio sam mu, no na kraju sam se ipak odlučio za nož”, prisjeća se Ćiro, koji danas o svemu otvoreno govori jer želi sugerirati svakom muškarcu da redovito ide na preglede.

“I još nešto: nikada nemojte ići liječniku koji vam je prijatelj. Moj dobar prijatelj i sjajan urolog, koji je vidio moje prve nalaze, rekao je da nema šanse da imam rak. Naprosto nije želio prihvatiti mogućnost da će možda izgubiti prijatelja”, objašnjava Miroslav Ćiro Blažević te dodaje da o svojem problemu nije želio razgovarati ni s članovima obitelji.

Uspjesi i propasti nogometnih legendi: Ladić otvorio restoran, Šimić je poduzetnik, a nekima su investicije redom propadale “Nemam običaj opterećivati ljude, pogotovo bližnje, a kad spomenete rak, odmah vas osude na smrt. Strah se uvuče u sve pore života i tu nema pomoći. Danas redovito vježbam te idem na kontrole i sistematske preglede, a na to tjeram i svoju obitelj, prenosi Gloria.

Jedan kontrolni pregled kod dermatologinje Maje Ceković otkrio mi je melanom u početnoj fazi i operacijom sam ga otklonio. Eto, preživio sam dva raka, ali samo zato što problem nisam “gurao pod tepih”. Dakle, dečki, redovito kontrolirajte prostatu, koja nama muškarcima diktira kvalitetu života. I ako je ikako moguće, odaberite zračenje. U životu treba uživati punim plućima. A ima li išta ljepše na svijetu od žena i romantičnog druženja s tim divnim bićima?”, rekao je Ćiro.

