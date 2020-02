HOROSKOP I SNOVI: Šta znakovima dolazi u san prema zvjezdama

Ovan

Iako možda ne sanjate često, onda kad sanjate nalazite u situacijama u kojima priželjkujete da rešite neki poslovni problem, pogotovo ukoliko se bavite javnim poslom. Bavite se profesionalnim položajem, ili želite da i u stvarnom životu prevlada onaj takmičarski deo vaše prirode. Svejedno da li sanjate pobedu ili poraz u boks meču ili vožnji brzim sportskim kolima, kod vas je uvek prisutna podsvesna želja da se ključ za rešenje nekog problema nalazi upravo u vašim snovima.

Bik

Većina predstavnika vašeg znaka mnogo sanja i zato volite da, čim se probudite, vašem partneru ili nekoj drugoj bliskoj osobi prepričate vaš san do tančina, s posebnim osvrtom na one događaje ili osobe u snu koje simbolišu moć, autoritet, finansijsku stabilnost, ali prvenstveno ljubav. Može se dogoditi da vaši snovi u kojima putujete i vraćate se voljenoj osobi predstavljaju kompenzaciju za nešto što biste voleli da doživite na javi, ali vam to ne polazi za rukom.

Blizanci

Vaši snovi u kojima ste na sceni, okruženi pažnjom ili ohrabreni aplauzima, mogu značiti da vas želja za popularnošću u javnosti, ma čime da se bavite, nikako ne prolazi. Naprotiv, kako živite uglavnom brzo, burno ili krajnje racionalno rešavate životne probleme, u vašim snovima krije se “instant” rešenje u obliku iznenadne pojave neke osobe koja ima veze s dalekim zemljama ili stranim gradovima koja će vam pomoći, kad se najmanje budete nadali.

Rak

Pošto vašim znakom vlada Mesec (mašta), vaši snovi su ispunjeni podsvesnim željama zauspehom koji ćete ostvariti, usprkos sumnjama vaših najbližih rođaka, prijatelja ili kolega. Snovi vam često nagoveštavaju susrete s osobama koje će vam pružiti “večnu ljubav” ili s onima koji će se potruditi da vaša društvena pozicija bude na najvišem nivou. Kad sanjate egzotične destinacije ili ljude koji dolaze iz dalekih zemalja obično vas predosećaj ne vara, jer oni zaista, na neki način, pre ili kasnije uđu u vaš život.

Lav

Obično sanjate ono što simboliše vaš uspeh, bilo da se radi o osvajanju najvišeg položaja na poslu, neočekivanom “lansiranju” od strane osoba koje prepoznaju vaše kvalitete ili odlazak u neku drugu sredinu (strana zemlja, grad) u kojoj ćete i sebi i drugima potvrditi kolikoznate da se snađete gde god da vas život odvede. Često, snovi o inostranstvu predstavljaju vašu skrivenu težnju za pronalaženjem idealnog emotivnog partnera.

Devica

Niste baš sigurni koliko vaši snovi odražavaju događaje tokom dana koji su vas do te mere opteretili da ih proživljavate i kad spavate. Često vas prati osećaj da imate nekog zaštitnikakoji vam se pojavljuje u snovima i koji vam daje uput u to šta bi, kako i kada bi trebalo uraditi, pogotovo kada je vaš emotivni život u pitanju. Zbog vaše praktičnosti, snovi su za vas ponekad pravo olakšanje, jer je u njima sve moguće.

Vaga

Događa vam se da sanjate snove koji kao da vas opominju na vaše ili nečije ponašanje u određenom vremenskom periodu, tako da vam često donose i rešenje, jer čim se probudite racionalni deo vaše prirode počinje da traži izlaz iz neke situacije koja vas opterećuje. Ponekada sanjate osobe koje ste u budnom stanju na neki način zapostavili ili potisli, ali najčešće se radi o situacijama kada trebate prihvatiti ili izbeći neku odgovornost.

Škorpija

Kao predstavnik vodenog znaka, imate privilegiju da dosta sanjate i da vam često ono što ste sanjali nagoveštava baš ono što priželjkujete. U pitanju je bezgranična ljubav od osobe koju volite, i ostvarenje vaših najskrivenijih želja o kojima retko kome pričate. Događa vam se da sanjate predele i mesta na kojima nikada niste bili, a imate osećaj da ste ili ćete jednog dana baš tamo otići, u čemu vam najviše pomaže vaša nepogrešiva intuicija.

Strelac

Najbolje rešenje nekog problema u vezi s vašim fizičkim stanjem ili stvarnim mogućnostima uglavnom pronalazite u vašim snovima, jer pored Neptuna (mašta) i Jupiter (uspeh) vlada vašim znakom. Događa vam se da imate i telepatske snove, jer se neke situacije ili događaji iz života ljudi koji su vam dragi, na neki način, manje ili više, podudaraju s onim što ste vi već sanjali. Tako im, pre nego što i oni toga postanu svesni, pronalazite izlaz iz problema, baš tu, u vašim snovima.

Jarac

Vaši snovi vam dosta govore, ali najčešće vam nešto razjašnjavaju ili donose rešenje za neke nedoumice ili situacije u stvarnom životu, pogotovo u vezi s emocijama. Uglavnom znate da razdvojite kada se događaji i ljudske sudbine vaših najbližih rođaka, prijatelja ili poslovnih partnera ponavljaju u vašim snovima i kada vam neko iz nekog drugog paralelnog sveta dostavlja “informacije u šiframa” u kojima leži ključ za donošenje neke odluke.

Vodolija

Vašim snovima dominira želja za raznovrsnošću, igrom, radostima življenja i oni su u velikoj meri protkani vašom potrebom da budete istovremeno na dva ili više mesta, što je u stvarnosti ponekad prilično naporno. Uspeh u obliku uticajnih osoba koje u vama vide nešto što nema niko drugi, kada sanjate, najčešće predstavlja putokaz za dileme na javi, a ljubav simboliše atraktivna osoba iz vaših snova koju ćete sresti tamo gde se najmanje nadate.

Ribe

Vašim znakom vlada Neptun, simbol snova, pa vi verovatno sanjate često i to u boji, a u snovima najčešće pronalazite vrlo praktična rešenja za neke situacije koje ne znate rešiti u stvarnom životu. Prepričavate vaše snove osobi pored koje se budite, a ukoliko ste sami, onda ih zapisujete, jer imate osećaj da će se tako lakše ili brže ostvariti, naročito kada se vaše erotske fantazije o moćnoj i se*sepilnoj osobi koja dolazi iz daleka, često “preslikavaju” u vašim snovima,piše Besnopile

Facebook komentari