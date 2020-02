Multimilioner očajnički traži ženu, a objavio je i tačan spisak: Mora da zadovoljava 8 uslova, a evo šta nudi

Andy Scott (41) iz Plimuta prvi milion napravio je sa 26 godina. Nastavio je da uvećava bogatstvo sve dok u 30. godini nije ostao bez ičega uslijed ekonomske krize. Ipak, uspio je da se podigne iz pepela i ponovo stvori imperiju a sada je, kaže, napokon u mogućnosti da se okrene porodici i traži pogodnu djevojku za brak. Treba mu kaže, “posebna osoba” koja može sa njim da provodi ljeta krstareći po Mediteranu, a zime na Alpima, prenosi “Žena Blic“.

– Želim porodicu, ali teško je naći nekog ko ispunjava sve željene kriterijume. Moj hipnoterapeut mi je rekao da, ako se potrudim oko pronalaska partnerke koliko i oko posla, nema šanse da nekog ne nađem – kaže medijima Andy, dodajući da je uvjeren da će istinski biti sretan tek kada nađe srodnu dušu.

– Poduzetnički život znači usamljenost, i treba vam neko da sa njim podijelite sve dobro i loše, da preispitate svoje izbore – kaže Andy.

A šta Andy traži od partnerke?

Ovako izgleda njegov spisak: – Inteligentna, jedinstvena djevojka koja ne shvata sebe previše ozbiljno i živjela je interesantan život. Gadi joj se osrednjost i uspjela je u nečemu, šta god to bilo. – Žena koja nije rođena sa zlatnom kašikom u ustima, koja je sama nešto postigla. – Žena koja vodi računa o sebi i svom izgledu. Mora da vježba pet puta sedmično i da se ponosi svojim izgledom. – Žena koja nije navučena na društvene mreže, koja može da se isključi sa interneta u stvarnom životu. – Žena koja je dostojna njegovog povjerenja. – Kameleon koji će se snaći u svim situacijama i koja može podjednako da prisustvuje i gala događaju, i žurki za tinejdžere. Žena koja može da bude i ozbiljna i dijete, žena koja može da bude i glamurozna i da zasuče rukave. – Žena koja voli prirodu i šetnje, vodu, jedrenje i koja ne izigrava princezu već može da se prilagodi svim uslovima. – Žena koja želi da se skrasi i želi djecu, ali takođe shvata i da život ne završava sa djecom i da i porodični život može i treba da bude zabavan i pun avantura.

My Latest Development project completed. Conversion of Old grain store to 3 x luxury barn houses. Launched for sale through @chartersEstateA and @hamptonsInt OIRO £ 600,000 per plot pic.twitter.com/DAT3bhDpFU

— Andy Scott (@Andy_Scott_REL) September 24, 2019