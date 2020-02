Poznati srpski poduzetnik uhvaćen kako urinira na splitskom aerodromu, sada je saznao i kaznu: ‘Imam problema s prostatom, nisam stigao do WC-a‘

Srbijanski poduzetnik M.H. (52) sa splitskom adresom te osvajač jedne od medalja na međunarodnoj izložbi inovacija prije par godina, kažnjen je sa 595 kuna jer je urinirao uz zaštitnu ogradu Zračne luke Split

Njegov čin olakšanja uočio je 12. kolovoza 2018. odmah po silasku iz aviona policajac koji je protiv poduzetnika podnio prijavu za narušavanje javnog reda i mira točije za vrijeđanje moralnih osjećaja građana. Slučaj je završio na splitskom sudu te okončan presudom prema kojoj osim kazne mora platiti i 200 kuna sudskih troškova.

Poduzetnik se na sudu pravdao da mu se odmah po napuštanju terminala zračne luke “došlo pomokriti a kako ima problema s prostatom, nisam bio u mogućnosti potražiti toalet”.

– To bi mi oduzelo dosta vremena pa sa se pomokrio iza jednog stabla na travi uz zaštitnu ogradu Zračne luke. No tad je naišao policajac koji me odveo u Postaju aerodromske policije – pravdao se nagrađivani inovator.

U prilog njegovoj tvrdnji da toaleta zapravo nigdje nije bilo na vidiku nije išao iskaz policajca koji ga je zatekao u “zalijevanju” drveta,prenosi Slobodnadalmacija

– Gospodin je urinirao na očigled građana na travnatoj površini uz ogradu. A sve se to odvijalo 100-tinjak metara od nužnika koji se nalazi u zgradi Zračne luke iz koje je prethodno izašao – prisjetio se policajac u sudnici.

Prilikom izricanja sankcije, sud nije našao otegotnih okolnosti dok su olakotne 52-godišnjakova dosadašnja neosuđivanost kao i činjenica da mokrenjem uz stablo “nisu učinjene štetne posljedice”.

