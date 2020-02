Ko je idealna srodna duša za vaš horoskopski znak

Putem pomnog analiziranja svog astrološkog znaka možete steći veće znanje o tome s kime ćete biti najkompatibilniji u ljubavi, piše “Atma“.

Kojim osobinama i karakteristikama treba težiti svaki astrološki znak trebao kada tražiti svoju srodnu dušu?

OVAN

Srodna duša Ovna: Samouvjereni pojedinac koji ga može pratiti. Ovan je agresivno poduzetna osoba koja voli živjeti život u brzom tempu. Nemaju vremena za to da ih se sputava i treba im partner koji ih može pratiti. Idealna srodna duša im je neko ko je samopouzdan, probitačan i ne boji se preuzeti velike rizike.

Potencijalne srodne duše: Ovan, Lav, Strijelac, Blizanci i Vodenjak

BIK

Srodna duša Bika: Odana i romantična osoba kojoj je on centar svijeta. Pravoj osobi Bik će ostati vjeran do samog kraja. Međutim, oni trebaju nekoga ko može vratiti tu uslugu i recipročno pružiti njihov snažan osjećaj predanosti. Njihova idealna srodna duša je neko kome se može vjerovati, ko je izravan i ko ne igra igre jer Bik nema vremena za to. Također vole romantične tipove osoba uz koje se osjećaju kao da su jedini na svijetu.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Djevica i Ribe

BLIZANCI

Srodna duša Blizanca: neko s razvijenim intelektom, smislom za humor i dovoljno različit da stvari budu zanimljive. Blizanci znaju biti izbirljivi u vezi partnera tako da se možete osjećati posebnim ukoliko vas odaberu. Njihova idealna srodna duša je neko ko je duhovit, pametan i zanimljiv. Pomaže ukoliko ste dovoljno različiti od Blizanca pa svakodnevica ne postaje dosadna.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vaga, Ovan i Vodenjak

RAK

Srodna duša Raka: inteligentna, pažljiva i senzualna duša s empatičnim srcem. Rak ima veliko srce i puno ljubavi za dat, ali ako ih želite stvarno osvojiti morate uzvratiti istom mjerom. Oni trebaju nekoga ko je dovoljno inteligentan da okupira njihov um, ali i također dovoljno pažljiv da se osjećaju posebnima i voljenima. Nemaju vremena za sebičnost tako da njihov idealni partner također mora biti brižan i empatičan.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Bik, Ribe i Djevica

LAV

Srodna duša Lava: neko ko je samouvjeren, misteriozan i ko je sposoban održati uzbuđenje u odnosu. Lava beznadno privlače samopouzdane, ali i misteriozne osobe. Žele nekoga ko je spreman za avanturu i ko se ne boji izložiti se, ali i također nekoga ko je dovoljno intrigantan da ih drži u neizvjesnosti i veselju o tome što će se sljedeće dogoditi.

Potencijale srodne duše: Blizanci, Vaga, Strijelac i Ovan

DJEVICA

Srodna duša Djevice: neko sofisticiran, kompleksan, ambiciozan i potpuno predan. Srodna duša Djevice je neko kompleksan i sofisticiran poput luksuznog francuskog vina. Međutim, ta osoba također treba biti motivirana i ambiciozna, a ne neko ko samo leži po cijele dane i ne postiže apsolutno ništa. Više od svega Djevica treba nekoga ko će u istoj mjeri biti predan vezi.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Jarac, Rak i Bik

VAGA

Srodna duša Vage: neko zgodan, pametan i samouvjeren. Vaga ima visoke standarde kada se radi o ljubavi i neće se zadovoljiti s nasumično odabranom osobom. Njihova srodna duša treba imati tri osobine: dobar izgled, pametan i samouvjerenost. Vole fizičku ljepotu jer jako cijene estetiku. Vole inteligenciju jer su i sami pametni i dosađuju im spori umovi. Cijene samouvjerenost jer vole nekoga ko zna što želi.

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vodenjak, Strijelac i Lav

ŠKORPION

Srodna duša Škorpiona: neko ko im predstavlja izazov i hrani se njihovom strašću. Kada ste sa Škorpionom njihova ljubav je duboka, intenzivna i potpuno bezuvjetna. Međutim, oni trebaju nekoga ko ih može izazvati i hraniti se njihovom vatrom. Njihova idealna srodna duša je neko dubok i maštovit ko misli i osjeća duboko, ali ko nužno ne otkriva sve svoje karte odjednom. Vole malo misterije i intrige te ih privlači oštrouman humor.

Potencijalne srodne duše: Ribe, Djevica, Jarac i Rak

STRIJELAC

Srodna duša Strijelca: osoba otvorenog uma i slobodnog duha koja ih ne pokušava promijeniti. Strijelci cijene svoju slobodu i neovisnost i ne treba im neko previše posesivan ko će im visjeti za vratom. Njihova idealna srodna duša je neko ko voli zabavu i pristupa životu otvorenog uma. Ne vole beskrajna pravila i rutine niti im treba neko ko će ih pokušati promijeniti ili popraviti kao da su neki projekt. Njihova srodna duša će biti neko ko ih može izgraditi i koga mogu povesti na put, a ne neko ko im želi srezati krila.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vodenjak, Ovan i Vaga

JARAC

Srodna duša Jarca: elegantna i intrigantna duša sa stilom koja može okupirati njihov um i ostati vjerna do kraja. Jarac se ne boji biti izbirljiv kada se radi o ljubavnicima, naročito kada dođe do potrage za nekim ko je materijal za srodnu dušu. Njihov idealan partner mora imati nešto elegancije i stila te biti ponosan na to što jest. Također bi trebali biti inteligentni, ali iznad svega, trebali bi biti pouzdani i vjerni jer Jarac treba nekoga na koga može računati.

Potencijalne srodne duše: Ribe, Bik, Djevica i Škorpion

VODOLIJA

Srodna duša Vodolije: neko predan, ali ko voli zabavu, s uvrnutim smislom za humor i talentom za kuhanje. Idealna srodna duša Vodenjaka će najvjerojatnije imati zabavnu i ekstrovertiranu osobnost i mora biti raspoložena za povremenu avanturu. Također ih strašno privlače osobe koje imaju uvrnuti smisao za humor i koje su oštroumne. Ako ih možete nasmijati možete ih natjerati gotovo na sve. Ako znati kuhati, to je također veliki plus jer Vodoilija voli jesti.

Potencijalne srodne duše: Vaga, Ovan, Blizanci i Strijelac

RIBE

Srodna duša Riba: neko samouvjeren, kreativnog uma i neko ko je na njihovoj valnoj duljini. Ribe žive u svom svijetu i nikad ne uzimaju život previše ozbiljno ni doslovno. Njihova idealna srodna duša je neko sa zdravom dozom samouvjerenosti, divljim i kreativnim umom te mogućnošću da misli nelinearno. Najviše od svega treba im neko s kime se mogu povezati i komunicirati na dubok i smislen način.

Potencijalane srodne duše: Rak, Jarac, Bik, Škorpion

