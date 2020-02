Mjesečni horoskop za ribe!

Posao

Iako ste u poslednje vreme nešto povučeniji, vrlo brzo ćete se aktivirati, posebno što će Merkur, već trećeg dana meseca, ući u vaše prirodno prvo polje, polje ličnosti. na polju posla ćete biti produktivniji, dobićete neke informacije ili vesti koje bi vas mogle zabrinuti ali te informacije neće biti ispravne, vrlo verovatno.

Pored toga, ako vi budete zaduženi z ainformisanje okoline, saradnika gledajte da to uradite kako treba ili proverite da li vas zapravo oni razumeju na pravi način. Merkur će iz vašeg znaka krenuti u retrogradni hod, sedamnaestog februara, tako da je pred vama period vraćanja u prošlost.Ljubav

S obzirom na to da će Venera iz vašeg znaka izaći sedmog februara, strasti će se smiriti. Pored toga, okrenućete se svako svojim obavezama. Ukoliko imate neke zajedničke planove a spadaju u one malo veće, ipak je potrebno da to odložite za drugu polovinu sledećeg meseca ako ste nešto ranije želeli, kao što je neki zajednički odmor, uradite to sada.

Slobodni pripadnici vašeg znaka, već na samom početku meseca ćete imati priliku za novu romansu I ovo je priča koja će se neko vreme odvijati daleko od očiju javnosti. Nakon sedmog februara više ete se fokusirati na članove porodice ali I na lične finansije koje će sada biti nešto slabije.

Zdravlje

Problem sa disanjem, kao I nesanice će obeležiti mesec pred vama. Preporuka je da smanjite konzumaciju cigareta, ukoliko možete,piše Luftika

