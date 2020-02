POUČNA PRIČA: Bogataš i majka

Njoj je bilo bolje u domu, nego kod kuće. Sin je povremeno posjećivao majku. Jedan dan su ga iz doma pozvali da odmah dođe, jer se stanje njegove majke se pogoršalo.

Došao je i zatekao majku u životu. Još je mogla govoriti.On upita majku:Da li nešto želiš, majko?

Ona reče: Da, sine. Želim da u ove sobe nabaviš klima-uređaje i da renoviraš kuhinju

On sa čuđenjem upita: Ali, majko, zašto mi to nisi ranije tražila?! Zašto to tražiš sada!

Majka reće: Sine moj, ja sam se navikla na ovu vrućinu u sobama, pa i na hranu i na glad. Ali, sine dragi, ja to tražim zbog tebe. Kada tebe tvoji sinovi ovdje ostave, da imaš bolje uslove,prenosi Novi

loading...

Facebook komentari