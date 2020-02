Barbara Pajović takmičila se u Pinkovim Zvezdama ŽIVOT JE NIJE MAZIO prošla je kroz pravu golgotu: Ostala je bez roditelja, muž joj je završio u zatvoru!

Naime, kako se navodi, Barbara je ostala bez oba roditelja, a muž joj je završio u zatvoru.

Barbara je živela teško celog života. Prošle godine joj je umrla majka i to je slomilo. Ostala je i bez majke i bez oca, najveće podrške. Njen muž je završio u zatvoru, a sve to zbog ljubavnice – započinje priču Barbarin rođak koji je želeo da ostane anoniman i otkriva šokantne detalje:

Barbara i njen muž su se upoznali jako mladi i počeli da se zabavljaju, ona je imala 17 godina, on 19. Zaljubili su se jedno u drugo, ali… Šta da vam kažem, on je voleo da švrlja. Imao je neku ljubavnicu, ona mu je i smestila da ode u zatvor, uhvatili su ga sa drogom. Ali Barbara nije odustajala od njega. Ono što niko nije znao je da je ona njega redovno posećivala u zatvoru, a prilikom jedne posete ostala je trudna. To drugo dete kad je dobila, tad je krenuo još veći pakao, niko nije hteo da joj pomogne, molila je za hranu, za bilo kakav novac da kupi pelene. Strašno, strašno je to što se njoj događalo, samo se nadam da će joj “Zadruga” pomoći da stane na noge.Da li će Barbaru sreća pogledati, ostaje nam da vidimo, a nema sumnje da će joj učešće u najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima doneti popularnost kakvu želi da bi se bavila poslom koji voli i na taj način obezbedila sebi i svojoj deci budućnost,piše Pink

