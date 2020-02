Albino sestre oduševile svijet svojom ljepotom

Međutim, ove dvije djevojke iz Kazahstana prkosile su šansi, Asel i Kamila Kalaganova rođene su u istoj porodici u razmaku od 12 godina.

Kamila ima dvije godine, a starija sestra Asel ima 14. godina. Kad je Asel imala deset godina, počela je da se bavi manekenstvom. Sada, nakon Kamilinog dolaska, još je popularnija što govore i njeni pratioci kojih trenutno ima 33 hiljade. Ljudi koji imaju albinizam imaju osjetljivu kožu, toliko da izbjegavaju oštećenja kože i očiju od sunca, piše “Tuzlanski“.

Kamila i Asel su sa tim upoznate, ali im to ne otežava da se bave manekenstvom i modelingom, one su primjer kako im nedostatak nečega ne predstavlja problem već ih čini posebnim, u njihovom slučlaju je to albinizam, nasljedni poremećaj nesposobnosti organizma da stvara pigment melanin.

loading...

Facebook komentari