Horoskop za februar: Ovnovi na meti udvarača, Blizanci obnavljaju prekinute veze, Vodolije analiziraju – “za” i “protiv”

OVAN

Ljubav

U emotivnom životu očekuju vas oscilacije tokom celog februara. Prvih nedelju dana još uvek se može provlačiti sumnja koja je krenula još tokom januara, bilo kod vas bilo kod partnera – talasi ljubomore mogu na kratko da ustalasaju vaš odnos, ali ne i da ga istinski uzdrmaju. Pre bismo mogli da kažemo da će ovi momenti biti začin koji će dodatno pokrenuti strasti kod oboje. U ostatku meseca, dok je Venera u tranzitu kroz vaš znak – nekih divnih i lepih momenata sa osobom koju volite ćete svakako imati, ali će to kvariti vaš manjak vremena i prevelika posvećenost poslovnim obavezama. Strasti i dalje igraju glavnu ulogu i vaša su džoker – karta! Neki od vas mogu biti meta udvarača, a na vama je da li ćete se ovome prepustiti ili odlučiti da ostanete verni. Prilika ćete svakako imati. Slobodni – Venera u vašem znaku privlačiće ljubavne prilike – možete se zaljubiti i u osobu sa kojom imate veću razliku u godinama. Ukoliko ulazite u vezu, ona može trajati ali će biti obojena preprekama i komplikacijama.

Posao

Od vas će se tokom februara očekivati da zaista pokažete šta znate i umete. Očekuje vas zahtevan, ali vrlo plodonosan mesec u kojem će mnogi od vas dočekati prave poslovne šanse ili učvrstiti postojeće pozicije. Moguće je i započinjanje privatnog ili dodatnog posla. U svakom slučaju – finansijske promene će se znatnije pokrenuti. Pokažite odgovornost prema svom poslu, ali i prema osobama sa kojima radite, prvenstveno autoritetima. Obratite pažnju na dokumentaciju u drugom delu februara.

Zdravlje

Mlađi Ovnovi bi trebali da se potrude da ne precene svoje snage, jer je moguće iscrpljivanje i pad imuniteta. Stariji – kičma, zglobovi, reuma, problemi sa kolenima.

BIK

Ljubav

Neke promene će se pokrenuti u odnosu sa osobom koju volite, ali teško je da ćete to biti dovoljno da vas dvoje budete baš u potpunosti mirni i stabilni. Povremena tenzija će biti evidentna, samo je pitanje koliko ćete je uspešno rešavati ili joj se prepuštati. Partner će vam u jednom trenutku prijati, u drugom vas opterećivati a isto tako – koliko god imali razumevanja za njegove obaveze – smetaće vam što je on najzauzetiji onda kada vam je najpotrebniji. Takođe, imaćete osećaj da se neke situacije koje ste već prošli ponavljaju i da ste se u mnogim stvarima vratili korak unazad. No, ukoliko samo malo preispitate sebe – možda ćete shvatiti da voljena osoba baš i nije toliko loša, već da ste vi kočničar ili osoba koja nije zadovoljna pa čak i kada je sve u redu…..Slobodni Bikovi –niko ne kaže da emotivnih prilika neće biti, jer hoće. Ali, vi lično imate dva problema – ili ćete ulaziti impulsivno u veze vođeni samo strašću ili ćete pak zbog prošlih loših iskustava bežati od osobe koja može da vam ponudi mnogo toga.

Posao

Povremeno statičan i dosadan mesec sa periodima koji su zahtevni i koji od vas traže pažnju i organizovanost koju trenutno nemate. Doduše, prva nedelja februara može da vam donese obnovu saradničkog odnosa ili ponovni kontakt sa partnerima sa kojima ste ranije imali uspešnu saradnju. Takođe, neki od vas u ovom periodu mogu napredovati ili poboljšati stanje svojih finansija. Ostatak meseca – Ili ćete se dosađivati ili ispravljati prošle propuste i baviti se zaostacima.

Zdravlje

Problemi sa žlezdama, hormonima, ali su moguće i tegobe sa vratnim delom kičme i glavobolje.

BLIZANCI

Ljubav

Jedini problem u vašim emotivnim relacijama tokom februara mogu biti nesporazumi i sumnja. Suštinski, partner i vi ste prikazani vrlo dobro tokom ovog perioda što znači da vas čak ni ove situacije neće destabilizovati kao par, ali definitivno mogu da unesu povremene pometnje, nesigurnosti ili da budu razlog za kratkotrajno povlačenje i zatvorenost. Zato je zaista neophodno da pokušate da održavate dobru i kvalitetnu komunikaciju, da se ne povlačite pred temama i pitanjima koja su vam neprijatna – već da rešavate problem u početku. Ukoliko ovo ne budete ispoštovali, može da se dogodi da u jednom periodu tokom februara između vas dvoje dođe do prestanka komunikacije. Slobodni Blizanci – svaki put kada vaš vladar ide retrogradnim hodom postoji mogućnost aktiviranja prošlosti ili obnavljanja prekinutih kontakata, pa će i sada biti isti slučaj. Naročito su za ovo pojačane mogućnosti tokom drugog dela februara. Ovaj je period dobar i da uđete u vezu sa osobom koju poznajete dugo preko prijatelja.

Posao

Poslovna tematika će vas jako okupirati tokom februara. Biće tu nekih izuzetno dobrih situacija kao što je napredovanje na koje dugo čekate ili pak obnavljanje saradnji….No, biće i dosta obaveza ali i vaše neorganizovanosti, pa je mogućnost grešaka velika. Sada je vreme da pokrenete planove, projekte i dogovore koji su do sada bili na čekanju. Pridržavajte se standardnih mera opreza za vreme retrogradnosti Merkura – proveravajte sve dva puta jer su mogući propusti, konfuzije, nerazumevanje.

Zdravlje

Iscrpljujuć i zahtevan mesec za vas pa je potrebno više odmora. Mogući su problemi sa kožom, venama i krvnim sudovima, čak i reumatske tegobe.

RAK

Ljubav

Kako ćete proći kroz februar zavisi najpre od stanja vaših emotivnih veza. Rakovi koji su u stabilnom odnosu sa voljenom osobom funkcionisaće dosta dobro, pa postoji mogućnost za više aktivnosti, izlazaka, pa čak i kraćeg zajedničkog putovanja. U onim odnosima u kojima već duže vreme ne cvetaju ruže može doći do impulsivnih poteza i odluka sa vaše strane, nakon kojih će se partner postaviti zahtevno i dominantno što nikako neće doprineti rešavanju situacija. Posebno nezgodan je period oko punog Meseca i poslednja sedmica februara. Što se tiče slobodnih Rakova – naročito tokom druge i treće dekade februara – shvatićete da oko vas postoje osobe koje su izuzetno zainteresovane i željne da vas osvoje. Vi generalno gledano nemate nikakvu blokadu po pitanjima ljubavi, osim one unutrašnje, lično vaše. Ukoliko vi ne date „zeleno svetlo“, malo je verovatno da će se bilo šta dogoditi. Ako je razlog vaše zatvorenosti emotivna prošlost, preispitajte se da li je ona baš toliko vredna vaše emotivne statičnosti.

Posao

Mogući su novi poslovni kontakti, a od polovine meseca i obnova starih saradničkih i poslovnih odnosa. Generalno, februar je mesec u kojem možete raditi pod pritiskom i pod velikim zahtevima od strane nadređenih i poslovnih partnera, ali je istovremeno i period u kojem možete ostvariti jake poslovne rezultate i učvrstiti svoje pozicije. Prva polovina meseca je nestabilna po finansijskim pitanjima, dok u drugoj već rešavate goruće situacije i novčana situacija se poboljšava.

Zdravlje

Slabiji imunitet u prvoj polovini februara. Drugi deo meseca uglavnom donosi pojačane tegobe hroničnim bolesnicima.

LAV

Ljubav

Još će prva dekada februara biti obojena negativnom, u isto vreme statičnom i nervoznom energijom koja već neko vreme vlada u vašim partnerstvima….i onda ulazite u neuporedivo bolju emotivnu fazu. Da se razumemo, ne znači da ćete tokom februara biti u savršenom odnosu, ali ćete se pomeriti sa neke mrtve tačke i krenuti da sređujete svoju priču, ali i da provodite više vremena zajedno. Partnera će još uvek mnoge situacije mučiti, a vi ćete makar pokušavati da ga razumete iako vam povremeno može smetati njegova nervoza ili okupiranost sobom. No, bitno je da će u vašem odnosu komunikacija teći lakše i da će se strasti i želja za zajedništvom ipak probuditi u većoj meri. Slobodni Lavovi – i vi ćete živnuti. Probudiće se u vama ponovo želja za pokretom, za dešavanjima, za izlascima, za kontaktima sa suprotnim polom. Iako ćete tokom februara imati par mogućnosti za otpočinjanje nove emotivne priče, pitanje je da li ćete baš žuriti ili ćete sačekati da budete sigurni da se oko nekoga vredi potruditi.

Posao

Naporan i zahtevan poslovni period nastavlja se punom parom, što će dodatno potencirati ulazak Marsa u vaše prirodno polje poslovne svakodnevice polovinom meseca. Ovaj tranzit će doneti još veće aktivnosti i još žešću energiju, ali sa sobom može doneti i nervozu i ustalasane odnose sa kolegama, naročito tokom poslednje dekade februara. Ovaj mesec vam donosi naplatu starih potraživanja i generalno gledano dobru novčanu situaciju.

Zdravlje

Dokle god ste odgovorni prema sebi, sigurno je da ćete u velikoj meri uspevati da održavate stabilnu zdravstvenu situaciju. Druga polovina meseca može doneti hroničnim bolesnicima pojačane tegobe.

DJEVICA

Ljubav

Partnerski odnosi će biti u fokusu tokom celog februara. Neke stvari treba isterati na čistac, neke situacije treba popraviti (ukoliko je to moguće), na neka pitanja se treba vratiti I definisati ih. U suštini, imaćete puno “posla” tokom ovog meseca, iako to samo po sebi ne znači da nećete imati I nekih jako lepih momenata I uživanja sa osobom koju volite. Ono što je najbitnije jeste da otvoreno priznate I sebi ali I drugoj strani šta je ono što istinski želite I hoćete. Kada I partner iznese svoje argumente – sedite I dogovorite se da li možete ili ne možete više zajedno. Neki odnosi, na žalost tokom ovog perioda mogu pući, ali moram da napomenem da će to samo biti veze koje jako dugo ne funkcionišu. One koje su iole dobre, sada imaju šansu za dodatno popravljanje I sređivanje. Slobodne Device – makar jedna, a moguće I dve emotivne prilike idu za vas tokom februara. Noviteti u ljubavi jesu otvoreni za vas, ali se mora priznati da je I ljubavna prošlost vrlo aktuelna. Na vama je šta ćete izabrati I kome ćete se okrenuti.

Posao

Prvi deo februara je jednostavniji I više ispunjen novim poslovnim prilikama. U ovom periodu ćete lako dolaziti do dogovora I novih poslovnih angažmana, samo je bitno da ne pretovarite sebe obavezama. Ovo je važno zato što u drugom delu februara ulazite u period neorganizovanosti I rasipanja pažnje na više strana, pa ćete biti u komplikovanim I zahtevnim danima. No, drugi deo iskoristite da rešite zaostale poslovne obaveze, ispravite eventualne propuste I možda obnovite kontakt sa starim saradnicima.

Zdravlje

Uglavnom dobra zdravstvena situacija. Nećete imati većih problema, ali povremeno možete osećati iscrpljenost I pad imuniteta, naročito u drugom delu meseca.

VAGA

Ljubav

Promenljivi odnosi u vašim emotivnim partnerstvima očekuju vas tokom februara. Kao da ćete ceo mesec varirati između strasti I ljutnje, između potrebe da se više povežete sa partnerom I potrebe da imate više vremena za sebe, između oslanjanja na voljenu osobu I potrebe za samostalnošću, između želje za više zajedničkih trenutaka I želje da vas svi ostave na miru. Čas ćete sebe davati stopostotno, čas se raspravljati kako vi sve činite a druga strana vam ne uzvraća onako kako biste vi voleli u tom momentu. E sad, ništa ovo nije strašno I neće dovesti ni do kakvih ozbiljnijih problema, osim što će vam povremeno biti naporno da funkcionišete jedno s drugim. Pokušajte da te naporne momente ne stavljate u prvi plan, već da više uživate u onoj strasti sa početka teksta….Slobodne Vage – nekih dešavanja svakako hoće biti, samo je problem u tome što se vi danas možete « zapaliti » za nekog, a ohladiti se već u roku od par dana. Ako uđete u neki odnos, to će biti samo na konto strasti I hemije.

Posao

Pritisak obaveza I posla je izuzetno jak I ako mislite da će se iole smanjiti tokom februara – grdno se varate. Uglavnom nećete znati gde udarate I povremeno ćete se osećati kao rudar – skoro pa svaki radni dan će vas iscrpljivati I mentalno I fizički. Znam da mislite da je ovaj tempo prejak, ali verujte – itekako ga možete izdržati. I ne samo to – ovo je odličan period da napravite fenomenalne uslove za dalji rad I poslovnu budućnost. Vredi truda, verujte. Novca će biti, za taj deo ne brinite.

Zdravlje

U ovom segmentu morate više povesti računa, baš zbog onog iscrpljivanja o kojem smo pričali. Negujte I čuvajte sebe, regulišite loše navike I više se posvetite onim koje su dobre po vas.

ŠKORPIJA

Ljubav

Ovo jeste mesec u kojem vi zaista mnogo možete popraviti kvalitet vaše veze, samo je mali problem u tome što ćete to morati da uradite sami. Partner će uglavnom biti “levo smetalo” za bilo šta ozbiljnije I konkretnije I ako želite nešto da se istinski uradi – moraćete to da uradite vi. Čak I u zajedničkim planovima I dogovorima – bolje preuzmite stvari u svoje ruke, jer ako vas voljena osoba bude organizovala – od tog posla neće biti ništa. Doduše, drago vam biće može biti u priličnoj meri okupirano poslom I obavezama, pa mu nemojte zameriti što makar u odnosu sa vama hoće da se opusti I da preterano ne razmišlja ni o čemu. Držite uzde veze čvrsto u svojim rukama, ali nemojte da odete u drugu krajnost – da se postavite kao Bog I batina I da non stop nešto naređujete. Slobodne Škorpije – malo će vas startovati bivši, ali nećete proći tokom ovog meseca ni bez ljubavnih noviteta. Ima nešto u vama što sada privlači udvarače, a vi odlučite kome ćete I da li ćete uopšte dati šansu.

Posao

U prvom delu meseca će se sve više vrteti oko planova I organizacije posla, ali zato je drugi deo februara savršen za realizaciju vrlo bitnih poslovnih projekata I poslova koji vam daju dobar temelj, stabilnost I jasnu poslovnu budućnost. Kada istinski krenete, nećete više niti moći niti umeti da stanete, tako da je za vas ovo period izuzetnih ostvarenja. Što se kaže “ostavićete dušu na terenu” I evidentno je da će se ovo odraziti žestoko I na vaše finansije. Pred vama je odličan period, iskoristite ga do maksimuma.

Zdravlje

Dobar period za fizičku aktivnost, pogotovo što možete imati problema sa kičmom – pa je pravi trenutak da se malo razmrdate. Promenite način ishrane. Starijim Škorpijama mogući hormonski problemi.

STRIJELAC

Ljubav

Za komunikaciju sa partnerom će vam u ovom mesecu trebati više truda, pogotovo u drugoj polovini februara kada planeta Merkur koja vlada vašim partnerstvima krene unazad. Generalno, imaćete problem u međusobnom razumevanju I dogovorima, pogotovo ako vi budete nestrpljivi I željni da rešavate stvari odjednom, preko kolena. Sa nešto više strpljenja I truda – moguće je ovo prevazići I doći do željenog mira I stabilnosti. Tokom februara se možete sukobljavati I ukoliko partner posumnja da nešto krijete od njega, ako se budete ponašali suviše slobodno I ukoliko budete tražili više vremena samo za sebe. Takođe, kod nekih od vas – rasprava može biti I u vezi zajedničkih finansija. Slobodni Strelčevi – retrogradnost Merkura u drugom delu meseca može pojačati kontakte sa prošlošću ili sa osobama koje već duže vreme poznajete. Venera u vašem polju ljubavi takođe će delovati – donoseći vam nova poznanstva I odnose sa suprotnim polom koji će biti obojeni pojačanom energijom I strastima.

Posao

Period u kojem se neki od vas mogu odlučiti za pokretanje privatnog posla, pogotovo ako o tome razmišljate mesecima unazad. Za ovakve akcije najbolja je druga polovina meseca, samo je neophodno da napravite dobar biznis plan I analizu tržišta I naravno – da imate dovoljnu količinu novca za početak. Generalno gledano – segment finansija jeste nešto što vam je tokom februara prioritetna stavka, pa ćete svoje odluke zasnivati na tome da li je nešto isplativo ili ne. Relativno miran I stabilan februar.

Zdravlje

Promene u načinu ishrane su neophodne, a ovo je period u kojem se možete odlučiti I za više fizičkih aktivnosti. Stariji mogu imati tegobe koje se vezuju za kičmu, kolena I rad žlezda.

JARAC

Ljubav

Vrlo šareni aspekti za one koji su u emotivnim vezama i brakovima. Kao da ćete se ceo mesec « juriti » kada su raspoloženja u pitanju – kad vi budete skroz ok, partner će biti nervozan i obrnuto. Vi neki put možete pokušavati da popravite situaciju, ali na potpuno pogrešan način – bez takta i postavljajući se predominantno što će samo dovesti do većeg problema, a ne rešenja. Ukoliko želite da zaista nešto rešite, moraćete da istinski čujete jedno drugo. I gde su problemi, i gde su goruća pitanja i gde su nezadovoljstva i gde su one lepe stvari koje vas još uvek povezuju. Iako ovaj februar može biti pomalo naporan, generalno gledano – neće dovesti ni do kakvih odvajanja i dubljih raskola. Samo, bolje ćete funkcionisati svako za sebe, nego zajedno. Slobodni Jarčevi – u svakoj dekadi ovog februara sakrila se po jedna ljubavna šansa za vas. U prvoj – neko koga odavno poznajete. U drugoj – novo poznanstvo koje vas budi i oživljava. U trećoj – osoba iz prošlosti koja pronalazi ponovo put do vašeg srca.

Posao

Prva polovina meseca će proteći relativno mirno – kroz pravljenje planova, kroz analizu šta uraditi i kada, kroz pripremu. Ulaskom u drugi deo februara, kada i tranzitni Mars uđe u vaše polje ličnosti, osetićete priliv ogromne količine energije i samopouzdanja i biti spremni za akciju. Jedino je bitno da dobro odmerite korake i ne rušite mostove za sobom. Da, trpećete pritisak jer će oni oko vas očekivati mnogo, ali ćete isto tako – vi biti apsolutno sposobni da im to mnogo I date.

Zdravlje

Problemi sa sinusima, zubima, kičmom i zglobovima. Drugi deo meseca vas « diže » energetski, ali u tom periodu morate voditi računa o povredama.

VODOLIJA

Ljubav

Ono što je dobro jeste da ćete sa partnerom bolje funkcionisati nego u prethodnom periodu. Ono što je takođe dobro jeste da ćete imati više prilika za zajedničke aktivnosti, za izlaske, možda I po koje kraće putovanjce na kojem možete da se opustite. Ono što nije dobro jeste da vi I dalje imate određene sumnje, nedoumice I mnogobrojna pitanja u svojoj glavi. Kao da ste prisutni u partnerstvu, a sa druge strane – mozak vam radi sto na sat I non stop analizira I lupa recke u odeljak “za” I odeljak “protiv”. Kakve god da vas muke muče kada je odnos I partner u pitanju, svakako da nije trenutak da donosite konačne odluke. Pustite da se stvari odvijaju tako kako idu već I da vam vreme koje dolazi pomogne I razbistri situaciju. Do tada – pokušajte da se opustite I uživate u onom što je lepo, a ono što vam se ne sviđa – pa šta sad, takav je život, zanemarite. Slobodne Vodolije će tokom februara imati pred sobom celu paletu ljubavnih prilika I “prilika”. No, da me pitate da li nešto od toga vredi – odgovor je – teško.

Posao

To što vam novac prolazi kroz prste kao da imate šuplje ruke vas istinski zabrinjava i samo potpiruje strahove koje već imate u glavi. Realno gledno – vi sa zaradom problem nemate, ali imate teškoću da te novce koje zaradite, zadržite. U svakom slučaju, radićete kao automat da biste sebi obezbedili finansijsku sigurnost, neki put preuzimajući previše obaveza na sebe i pretovarajući svoj, ionako prepun raspored. Posao će vas svakako hteti, a kako ćete se vi organizovati da ga završite – to nikome nije jasno…

Zdravlje

Manjak kvalitetnog sna, manjak odmora a višak stresa – uglavnom vas očekuje tokom februara. Takođe, drugi deo meseca donosi osetljive disajne puteve i mogućnost češćih prehlada.

RIBE

Ljubav

Talasaće vaši emotivni odnosi tokom celog februara. Ništa se neće dogoditi toliko strašno da bi vas odvojilo, ali može biti situacija koje vam neće prijati, čak I momenata u kojima će komunikacija sa partnerom biti dosta smanjena. Prosto rečeno – možete se oboje na kratko povući, ali ćete se opet vratiti jedno drugom. Postojaće periodi u kojima ćete biti preosetljivi i preemotivni I u kojima će svaki postupak (ili nepostupak) od strane partnera izazivati nesigurnost I buditi vaše strahove, no biće I onih dana u kojima ćete se osećati kao da ste na sedmom nebu I u kojima će sve funkcionisati savršeno. Preporuka za vas je da pokušate da na pravi način razumete I partnera I ono što vam govori, jer će tih komunikacijskih zabuna I nesporazuma tokom februara biti mnogo više nego inače. Slobodne Ribe – već prva dekada februara može vas “uvući” u jednu emotivnu priču. Ukoliko ovo propustite – drugi deo meseca donosi osobu sa kojom se odavno niste videli ili pak partnera iz prošlosti.

Posao

Početkom meseca će izgledati kao da ulazite u mirniju poslovnu fazu. Sve će se rešavati brzo i stvari će početi da dolaze na svoje mesto. Čak je moguće da se polovinom februara priča o nekim promenama ili vašem unapređenju. No, drugi deo meseca će malo uzburkati stvari – prisustvo retrogradnog Merkura u vašem polju ličnosti vratiće vas korak unazad i učiniti da se teško borite i organizujete poslovnu svakodnevicu. Mogući su propusti, greške i problemi u komunikaciji sa saradnicima.

Zdravlje

Problemi sa respiratornim organima, češće prehlade i podložnost virusima će biti aktuelni maltene tokom celog februara, piše “Prva“.

