Usvojili su ga iako su i sami bili siromašni, odužio im se “kućom iz snova”

Nanay i Tatay bili su siromašni i nisu imali puno – ali to je bilo dovoljno da promijene život jednom djetetu. Taj je par iz Filipina usvojio malog dječaka kojeg su roditelji napustili i nije imao baš nikog ko bi brinuo o njemu te su mu dali sve što su imali.

I iako im život nije bio lak, kako je maleni Jayvee Lazaro Badile II odrastao, uz puno truda i upornosti postao je uspješan čovjek. Dok se penjao društvenom i korporativno ljestvicom, zavjetovao se da će pružiti ljudima koji su mu to sve omogućili bolji život, a tako je i učinio, piše “24sata“.

Sve što je zarađivao je stavljao na stranu, u fond koji je namijenio za dar svojim roditeljima. Kad je skupio dovoljnu svotu, odlučio im je pokloniti dom iz snova.

U postu na Facebooku koji je postao viralan, Jayvee je s posvojiteljema podijelio kolaž fotografija.

“Nanay je prodavačica, Tatay je nosač. Sad kad mi se pružila prilika da im se odužim, pobrinut ću se da žive svoje snove bolje nego što su ikada mogli zamisliti”, napisao je.

“Imao sam tri mjeseca kad su me usvojili i dali su mi sve. Nismo imali lagan život, već kao student sam morao raditi naporne fizičke poslove. Bili smo sretni ako smo imali dovoljno hrane za dva obroka dnevno, ipak ljubavi nam nikad nije nedostajalo. Povrh svega, živjeli smo u šupi velikoj svega 21 kvadrat”, rekao je otkrivši slike njihovog tadašnjeg životnog prostora.

Međutim, i uz to sve on je postao uspješan poslovni čovjek, a vjeruje kako to nikad ne bi bio bez svojih roditelja koji su mu prenijeli prave životne vrijednosti.

Omogućio im je luksuznu kuću na dva sprata, sa sedam spavaćih soba i s kompletnim namještajem.

Cijela porodica uživa u novom domu na način na koji su to uvijek – družeći se zajedno uz hranu i smijeh.

