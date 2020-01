Želite okupati svoju mačku? Kako je naučiti da prihvati vodu

Postoje i posebne rase mačaka koje uživaju u kupanju.

Nekim je mačkama evolucija usadila odbojnost prema vodi

Vjeruje se da su mačke pripitomljene prije 9.500 godina na Bliskom Istoku. Evoluirale su na suhoj pustinjskoj klimi i nisu bile izložene rijekama, jezerima i kiši. To je rezultiralo da danas u većini slučajeva mačke izbjegavaju vodu. Današnje mačke instinktivno bježe od vode, prenosi Spruce Pets

Međutim, postoje mačke koje uživaju biti u vodi upravo zbog njihove evolucijske prošlosti. Turska van i turska angora su rase mačaka koje su poznate po svojim plivačkim sposobnostima. Pored ove dvije rase, mačke koje uživaju u vodi su bengalska mačka, maine coon mačka i američka bobtail mačka.

Mačke imaju osjetljivo osjetilo mirisa

Mačke su važne po pitanju održavanja lične higijene i provode dosta vremena čisteći krzno kako se ne bi uprljalo i kako bi ostalo čisto. Mačke imaju višu tjelesnu temperaturu i čišćenje im pomaže da je održe. Kada se mačje krzno smoči postaje teško, što dodatno živcira mačku jer gubi okretnost i brzinu.

Je li mačkama potrebno kupanje?

Kao što smo već istaknuli, mačke odlično samostalno provode higijenu i skoro 40% vremena tijekom dana provedu čisteći svoje krzno, tako da joj možda nikada neće biti potrebna kupka.

Mačkama je nekad potrebna medicinska kupka zbog kožnih problema. To vrijedi i za starije mačke koje imaju artritis ili su debele pa ne mogu dohvatiti određene dijelove svog tijela. Obična kupka može biti potrebna ako se mačka uprlja nečim ljepljivim ili smrdljivim.

Kako pravilno okupati mačku?

Prije kupanja

Naviknite je na prostor. To biste trebali raditi nekoliko dana ili sedmica prije kupanja. Stavite mačku u praznu kadu ili lavabo i dajte joj igračke da se igra kako bi to mjesto povezala s pozitivnim osjećajima. Možete staviti poslastice za mačke unutar kade kako bi ona više šetala po do sada neistraženom području.

Kada mačka prihvati igru i poslastice iz kade ili lavaboa, napunite površinu za kupanje s nekoliko centimetara vode i razbacajte igračke po njoj. Ohrabrite svog ljubimca da se igra igračkama, pohvalite je i nagradite kad se počne zabavljati.

Prije nego što krenete kupati vašu mačku, spremite sve stvari koje će vam trebati tokom i nakon kupanja. Šampon za mačke, igračke i poslastice koje vaš ljubimac voli, topao ručnik i plastičnu čašu kojom ćete polijevati ljubimca. Potreban vam je i otirač za kupatilo ili peškir koji ćete staviti u lavabo ili kadu kako bi mačka stajala na tome.

Stvorite mirno okruženje. Zatvorite vrata i svedite buku na minimum. Budite mirni i tiho razgovarajte s njom. Ako je vaš tuš previše bučan, koristite čašu kako bi polijevali mačku vodom.

Tokom kupanja

Nemojte ograničavati vašeg ljubimca, pustite ga da uživa u kupanju. Budite nježni, promatrajte govor tijela vaše mačke i odvlačite joj pažnju igračkama i poslasticama dok joj ispirete šampon.

Ne dopustite da joj voda uđe u uši ni u oči. Izbjegavajte pranje mačjih brkova. U njima se nalazi mnogo receptora za dodir i mačke mrze kada se oni smoče ili uprljaju. Dobro isperite šampon kako bi izbjegli iritaciju kože.

Nakon kupanja

Mačku obrišite toplim peškirom. Nježno podignite mačku i odmah je umotajte u peškir. Ako se vaša mačka ne voli nositi, pustite da voda iz kade ili lavaboa isteče i obrišite je dok je još unutar svog mjesta za kupanje. Vaša se mačka može i prirodno osušiti, ali to traje nekoliko sati, za to vrijeme bi trebala biti na toplom mjestu, daleko od propuha. Proces kupanja završite maženjem ili kratkim igranjem, prenosi “Klix“.

