Horoskop: Kada se ljubav gasi, Lav postaje užasan, Ribe bezosjećajne

Ovan: Nedostatak strasti

Ukoliko se zabavljate sa osobom rođenom u znaku Ovna, a primijetite da vas više ne gleda užarenim pogledom kao ranije, to bi trebalo da vam bude prvi znak za uzbunu. Nedostatak strasti uglavnom je glavni razlog raskida kod Ovnova, a to ćete primijetiti ukoliko se vaš muškarac okreće za drugim ženama, a ukoliko je žensko, flertovaće sa suprotnim polom. Takođe, ukoliko vam se obraća grubim tonom, viče, i nema strpljenja, znajte da treba da se zapitate koliko su njegove emocije jake. Ako Ovan riješi da vas ostavi, to čini vrlo jasno, te vrlo brzo ulazi u novu vezu. Budite uvijek maksimalno dotjerani, dozvolite da on bude vaš vitez koji će se boriti za vas, a ne vi za njega.

Bik: Kada prestane da vas mazi

Kada Bik voli, on ima potrebu da stalno dodiruje voljenu osobu, da je drži za ruku i da osjeća stalno njeno prisustvo. Čim nestanu te male nježnosti, znajte da se hladi. Ako vam više ne tepa, ne zove vas maznim glasom i obraća vam se imenom, a ne nadimkom, znači da se njegove emocije gase. Bik se teško odlučuje na raskid, ali kada jednom presječe, to je definitivno. Na njegove emocije dosta utiče materijalna sigurnost, tako da nikako ne bi trebalo da ga opterćujete svojim finansijskim problemima…

Blizanci: Prestanak komunikacije

Blizanci se često u vezi ponašaju kao djeca, a kada igrice prestanu, i sa njegovog lica nestaje osmijeh, a tada bi trebalo da preispitate vašu vezu. Kada izgube interesovanje, nemaju potrebu ni da komuniciraju i uopšte više nisu toliko slatki i duhoviti, već vrlo drski i bezobrazni. Ovaj znak poznat je po promjenljivosti, pa često umije i da se zatvori u sebe, bez nekog većeg razloga. Ukoliko spomene priču o raskidu, sačekajte malo i ne tugujte odmah, vrlo je vjerovatno da će se predomisliti i nastaviti vezu kao da se ništa nije dogodilo. Budite vedri, čak i ako počnu prepirke, poručuje vam horoskop, vi sve okrenite na šalu, tako će zaboraviti zašto ste se uopšte i posvađali…

Rak: Manjak romantike

Rak je znak koji veoma retko ostavlja, on svaku ljubav doživljava kao sudbinsku. Da vam je veza u krizi, primijetit ćete tako što će sve raditi da vas iznervira, da ostavite vi njega, a ne on vas. Prigovarat će vam za svaku sitnicu, a on će se sve više zatvarati u sebe i padati u blagu depresiju. Vrlo je romantičan, ali kada nema emocija, romantika se polako gubi. Problem postoji ako sve više vremena provodi u kući, zatvoren, ćutljiv i plačljiv. Ako želite da ga ipak zadržite pored sebe, onda vam je najbolje da započnete priču o braku i djeci. On voli sigurnost, pa će to stabilizovati vaš odnos.

Lav: Diktatorski stav

Lav će, čim nastupi kriza u vezi, početi da se ponaša diktatorski, zahtjevi će mu biti sve veći, a malo će pružati. Može biti vrlo tvrdoglav i sve više vremena provoditi sa svojim prijateljima. Lavovi nisu maliciozni, vjerovatno će vam čak nekoliko puta napomenuti da mu je dosadno i da je željan zabave. Pa bi trebalo da se potrudite da izlazite što češće zajedno, i to u većem društvu. Oni i poslije raskida žele da vas zadrže kao prijatelja. Vrlo je teško da, ako je vaša veza u krizi, zadržite ovakvu osobu. Trebalo bi da iskreno popričate sa njom, pri tom da napomenete kako je baš on u pravu za sve, to će vas ponovo učiniti velikim u njegovim okicama.

Djevica: Sitničari

Kada Djevica učestalo počne da se žali da se loše osjeća, na bolove u stomaku ili u glavi, trebalo bi da znate da ima nešto što želi da vam kaže, a ne smije. To su prvi simptomi da vaša veza stoji na klimavim nogama. Djevica može da se naljuti za sitnicu, može vas sasjeći i ciničnim primjedbama na vaš izgled ili ponašanje. Čak i emocije potpuno iščeznu, Djevica će ipak čekati najpovoljniji momenat kada će raskinuti vezu. Ako primijetite ovakve stvari, odmah sjedite i porazgovarajte ozbiljno, bez uvijanja, jer to će vam biti možda posljednja šansa da spasite vašu vezu…

Vaga: Postat će bezosjećajne za vaše probleme

Ako vam je veza u krizi, budite sigurni da je Vaga već našla rezervu. Vage nikada nisu same, uvijek prelaze iz veze u vezu. Ako primijetite da se vaš partner Vaga ‘zapustio’, da ne vodi računa o svom izgledu u vašem prisustvu, to bi trebalo da vas zabrine. Takođe, Vagice, koliko god da su slatke, kada postoji problem u vezi ili su emotivno nezadovoljne, umiju da budu neobično hladne, bezosjećajne za svaki vaš problem. Iznenada postaju vrlo hirovite i očekuju od vas da ispunite svaki njihov prohtjev. Pokušajte da povratite stare momente i romantiku u vezu, Vage definitivno padaju na to.

Škorpija: Manjak intime

Nemojte nikako da povrijedite Škorpiju, ona će čekati momenat kada se najmanje nadate da vam se osveti. Prvi znak da vam je veza u krizi jeste manjak intime, odnosno se*sa i strasti. Ljubomora i konstantno prebacivanje takođe su znaci upozorenja da je Škorpija nesigurna u svoje, a i vaše emocije. Ako se posvađate, nije strašno, ali najviše treba da se zabrinete kada vam Škorpija priča mirnim i hladnim glasom, to znači da je odluka već donijeta. Spriječite probleme tako što ćete obnoviti strasti i pružite joj osjećaj sigurnosti.

Strijelac: Odsutnost

Nikada nemojte ispitivati Strijelčevu iskrenost. Vrlo su šarmantni i vole da flertuju, ali to ne znači da vam je nevjeran, već da samo voli intelektualnu stimulaciju i osvajanje. Nemojte mu uskratiti njegovu slobodu, ukoliko to budete radili, ostat ćete bez njega. Kada je ljut, vrlo je nezgodan, zato izbjegavajte svađe i provokacije. Kada počne da se hladi, on je van kuće, ne obraća pažnju na vas i vrlo je ‘kritizerski nastrojen’. Kriza u vezi može brzo da prođe ukoliko mu date prostora. Bitno je da budete slobodnog shvatanja, kao i on, jer protiv njihove prirode ne možete, takav im je horoskop…

Jarac: Hladan pogled

Ako Jarac počne da vam nabija osjećaj krivice za razne vaše postupke, pravi distancu veću nego inače i na svaki vaš prijedlog odgovara odrično, znajte da je nezadovoljan. On vam to nikada neće otvoreno reći, ali hoće njegov hladan pogled. Vrlo teško se odlučuje na prekid veze, čak i kada postoje veoma ozbiljni problemi, pa čak i da ga prevarite, preći će preko toga, ali vam neće zaboraviti. Omekšat ćete ga ukoliko mu date kompliment u pravom trenutku ili pustite pokoju suzu.

Vodolija: Odlazak bez objašnjenja

Zamislite sad ovo, imate divnu vezu, sve savršeno funkcioniše, ali odjedanput, kao grom iz vedrog neba, vaš partner u znaku Vodolije više vam se ne javlja. To će vam se sigurno desiti ukoliko vaša veza zapadne u krizu. Nema upozorenja, nema riječi, već Vodolijica naprosto ode bez objašnjenja. Budite sigurni u sebe i podržavajte ga u svakoj njegovoj fiks ideji, ukoliko želite da ga zadržite pored sebe. Nemojte ga odvajati od prijatelja, već mu vi budite i prijatelj i partner i prestanite da proklinjete horoskop.

Ribe: Kad se zatvore u sebe

Ribe ne znaju da se nose sa problemima, ako postoji nešto što ih muči, one se povuku i djeluju pomalo nezainteresovano, i to ne samo za vas, nego za sve. Često svoje nezadovoljstvo utapaju u alkoholu ili ulaze u tajnu vezu. Ne pričaju mnogo i nadaju se da ćete vi telepatski osjetiti kako se osjeća i spasiti ih muka. Ako želite da sačuvate vezu, uzmite stvar u svoje ruke i probudite ga dok ne bude kasno, nježnošću, pažnjom ili nekim lijepim putovanjem u egzotične krajeve. Ukoliko to ne uradite, otplivaće u suprotnom smjeru od vas i jednostavno nestati iz vašeg života, piše “Mali Horoskop“.

