Sedmični horoskop: Rakovi nešto prešućuju, Vage se osećaju čudno, a Ribama će pljuštati ponude

Hrana

Polako se, ali sigurno približava vaše vreme za pokret i akciju! Neka vas energetski „razbudi“ hrana bogata gvožđem, vitaminima, mineralima. Puno citrusa, dosta proteina – i bićete spremni za akciju!

Ljubav

Tokom cele ove sedmice vaš vladar Mars će biti u kvadratu sa Neptunom i Venerom iz znaka Riba. E sad vi birajte kako ćete ove aspekte da trošite. Možete na romantiku pa da uz sveće i čašu vina tražite zajedno sa partnerom zvezde na nebu i da onako slatko trepćete jedno na drugo. Možete i da se lažete međusobno i da jedno od drugog krijete sve i svašta. Možete i da ćutite oboje i da se pravite da je sve u redu, a u stvari nije ništa kako treba. Vaš je izbor. Slobodni Ovnovi mogu sve i svašta da urade u ovoj nedelji, samo ne mogu da uđu u „normalnu“ ili javnu vezu. A da vi sačekate malkice, šta mislite?

Posao

Idete, a niste sigurni baš stopostotno da ste na pravu stranu krenuli. Jeste, samo je problem u tome što morate da sačekate još malo da se te situacije koje vas zbunjuju ili opterećuju raščiste. Previše razmišljate, a misli vam lake nisu. Previše se opterećujete i u suštini pravite sami sebi ogroman pritisak. Drugi deo nedelje će vam već doneti neku, pa makar i delimičnu perspektivu, a kad uđemo u sledeću – bićete već kao novi! Do tada – ne skrećite sa puta, pravi je.

Novac

Neko će da se nervira i prebrojava, a neko će da mulja. A ima i onih kojima će pare nestati kao da ih nikada nije bilo….

Zdravlje

Odmarajte se, potrebno vam je to sada. Stariji – kontrolišite pritisak češće.

BIK

Hrana

Možda će oscilacija u načinu ishrane biti tokom radne nedelje – malo gužva, malo stres, malo zaboravljanje na klopu ili po koji brzinski zalogaj. Ali, zato je vikend samo vaš – Mesec u vašem znaku obećava gozbu i uživanje!

Ljubav

Kad biste vi tačno znali šta u ovom trenutku hoćete od partnera, bilo bi vam mnogo lakše. I vama i drugoj strani. Jer, čas drago vam biće volite i grlite najjače i najnežnije, a čas biste isto to biće voleli da ne vidite jedno mesečak ili dva, toliko vam ide na nerve. Neki se odnosi u ovoj nedelji mogu naći na klackalici, neki mogu biti čak i na onoj opasnoj, tankoj granici – biti ili ne biti, ostati ili ne ostati, verovati ili ne verovati. Smiriće se te vratolomije u vama do kraja nedelje, zato ne prenagljujte. Slobodni Bikovi pevuše u sebi „kad bi ove ruže male, tajnu moga srca znale….“ A ima tu tajna neka, lepa, slatka i daleka.

Posao

Možda u ljubavi trenutno ne znate gde udarate, ali ste zato u poslu surovi profesionalac. To što vi u sebi emotivno oscilirate neće se odraziti na vaš posao i na to kako ga obavljate. Bićete jasni, koncizni, prodorni, prema kome treba – ljubazni, prema kome takođe treba – hladno učtivi. I sav će posao biti obavljen na vreme. Biće tu doduše po koji momenat nervoze jer će vas istresirati neke osobe i njihovi komplikovani zahtevi, ali ćete vi to ispeglati i rešiti.

Novac

Dobra je nedelja da zaradite. A još bolja da potrošite i da ni ne znate gde su vam pare otišle.

Zdravlje

Virusi, kijavice, šmrkavice, prehlade i ostale zimske lepote.

BLIZANCI

Hrana

I vaš će apetit biti šaren ovih dana – probudite ga nekim novim začinima, novim načinima pripreme starih, dobrih jela. Mešajte slatko, kiselo, ljuto, malo zabiberite – eksperimentišite, prijaće vam!

Ljubav

Malo je dobro, a malo i nije. Malo „čitate“ partnera kao otvorenu knjigu, a malo ste stopostotno ubeđeni da nešto mulja, krije i ne govori vam. Jednim okom ćete da se smeškate, a drugim da vrlo budno pratite šta se dešava. To što vi flertujete sa koleginicom/kolegom sa posla – to nije isto, to se ne računa! To je potpuno bezazleno i prijateljski! Topao savet – čuvajte se „bezazlenih“ i ne radite ono što ne želite da drugi rade vama. Slobodni Blizanci – koliko je vama dobro sada. Pa to sve puca od čavrljanja, od dopisivanja, od flertovanja! Vi uživate danas i ne opterećujete se time šta će biti sutra.

Posao

U prvi plan mogu izbiti situacije koje će vam u početnoj fazi doneti bilo nemir, bilo zbunjenost, bilo stres. Nećete ih videti kao nešto dobro i kao priliku, već kao otežanje, nesigurnost, komplikaciju. A onda ćete malo razmisliti, malo pustiti da se „slegne“ i shvatiti da je to ipak dobro, povoljno, da je mnogo toga na vašoj strani. Oko vas su neke osobe koje žele da vam pomognu i da vas podstaknu, poguraju, posavetuju. Prihvatite njihovu pomoć i podršku. Biće vam lakše i jednostavnije.

Novac

Blag finansijski oporavak.

Zdravlje

Raznorazni virusi vas vrebaju. Ne dajte se!

RAK

Hrana

Prijaće vam kaloričnija, bogatija hrana – naročito u danima vikenda kada će se svi vaši apetiti razgoropaditi i probuditi! Kad navalimo na kolače nećemo znati kad je dosta! A ona varijanta – vitak struk, duge noge za igranje i tako to? Paaaaa, o tome ćemo misliti neki drugi put…

Ljubav

Nešto vam smeta kod partnera, ali ćutite. Ne brinite, smeta i drugoj strani nešto kod vas, pa isto ćuti. Generalno gledano, u vašem odnosu nešto „žulja“, ali vas dvoje o tome ne razgovarate. Vi bežite od problema u neke svoje maštarije. Samo gledajte da vas te maštarije ne odvuku u nešto opipljivo. Problem se ne rešava pravljenjem drugog problema. To važi i za vas i za vašeg partnera. Slobodni Rakovi – da, ima tu nekog. Nekog vrlo interesantnog. I zaista vas je ta osoba dotakla. Sad, da li će biti nešto od ovoga ili ne, zavisi od mnogo faktora. Ja vam savetujem da ne trčite nigde. Gledajte, pratite.

Posao

Ulazite u ovu nedelju sa osećajem da će se nešto dogoditi, da će se nešto promeniti. Samo ne možete da otkrijete šta i da li je to povoljno po vas ili ne. Negde sredinom nedelje stvari će se pokrenuti. Uopšte nećete znati da li da se radujete ili da budete nezadovoljni. A onda ćete u danima vikenda shvatiti da vam ovo u stvari, baš odgovara. Ili ćete se pomiriti sa promenom, prihvatiti je i prilagoditi se. Neće ovo biti poslednje iznenađenje, da znate. Spremila je 2020-a mnogo poslovnih promena za vas….

Novac

Borite se vi junački, ali finansije sada nisu najstabilnije.

Zdravlje

Zahtevna je ovo sedmica po vas. Odmarajte se, spavajte, relaksirajte se – da snagu povratite. Ukoliko ste stariji pripadnik ovog znaka – problemi sa pritiskom, sa krvnim sudovima, virozama.

LAV

Hrana

Još nam je to proleće podaleko, još Lavovi moraju da prolaze kao po kazni kroz zimu i slabo Sunce. Ako je zima – pa ti si Lav! – ne daj se – navali na proteine, minerale, vitamine a može i med i orasi, ne orasi nego matični mleč….mada ni tim mednim orasima ne fali baš ništa….

Ljubav

Nemate mogućnost da odnos sa voljenom osobom u ovom periodu funkcioniše onako kako biste vi voleli i želeli. To je maltene pa misaona imenica. Ono što možete jeste da se trudite. Da zajedničke „adute“ potencirate. To što vam je jedini zajednički adut trenutno strast, pa šta da se radi….Zaista nije dobra nedelja da pokrećete bitna pitanja u vašem odnosu – nikakve jasne odgovore niti zaključke nećete dobiti. Budite strpljivii prilagodite se jedno drugom. Slobodni Lavovi – za sve vam je odličan period, samo nije za iole ozbiljniju vezu. Bar ne onu za koju želite da traje i da bude stabilna.

Posao

Da ste zadovoljni – niste. Život vam se pretvorio u posao i obaveze kojih ima koliko nećeš. Imate osećaj da vi u svemu morate da popuštate drugima, da se vi prilagođavate, da vi više „vučete“. U ovome verovatno ima jako puno istine, ali pokušajte da to sagledate na drugačiji način. U kontaktu ste sa mnogo osoba, primećeni ste, ni jedna iole ozbiljnija poslovna obaveza ne može se zamisliti bez vašeg učešća i angažovanja. Zar zaista mislite da ovo neće doneti rezultate koje želite? Hoće, sačekajte.

Novac

Kakve vi finansijske vratolomije izvodite ovih dana, samo vi znate….

Zdravlje

Prilično ste osetljivi i krhki, ali se maksimalno trudite da budete odgovorni prema sebi.

DJEVICA

Hrana

Ako ste emotivno srećni – vama hrana neće ni trebati. Od ljubavi ćete živeti i možda ponekad od neke činijice tople supice. Ako ste pak emotivno ne baš zadovoljni – vas će baš biti briga i za supu i za sve ostalo – ješćete tek po neki zalogaj i usput duboko uzdisati….

Ljubav

Vi se trudite da unesete pozitivnu energiju u odnos sa voljenom osobom, ali ona nešto mlako i mrljavo reaguje na to. Tek u nekim momentima se probudi i priključi vam se. Partner je u ovom periodu prikazan kao poluuspavan i ne baš raspoložen da prstom mrdne. Pokušajte da ne budete napadni, jer nehotice presirate drugu stranu. Samo je potrebno malo strpljenja i razumevanja sa vaše strane da bi se ovo sredilo. A može. Slobodne Device – dešavaju vam se zanimljive stvari i interesantne osobe su oko vas. Strasti su jake, a i zanos je prisutan. Moćni koktel koji može biti vrlo opijajuć. Ne žurite.

Posao

U neke projekte ili obaveze ste uložili dosta truda u prethodnom periodu i sa nestrpljenjem očekujete rezultate. Nemojte da se iznenadite ukoliko ih ni u ovoj sedmici ne bude. Informacije koje budete dobijali mogu biti zbunjujuće ili nećete biti sigurni da li su to samo obećanja, prazne priče – ili nešto na šta se možete osloniti. Bojim se da ćete prave uvide imati tek tokom februara meseca, a neki od vas će morati da sačekaju i proleće. Do sada ste radili mudro, nastavite to i od sada.

Novac

Nije problem u prilivima, već u troškovima koji vam pojedoše sve pare.

Zdravlje

Moguće viroze mlađima. Stariji – problemi sa pritiskom i cirkulacijom.

VAGA

Hrana

Kad vam je vladarka egzaltirana – takvi ste i vi. Samo je problem što ta egzaltiranost znači da čas idete sa apetitima u podrum, čas na sedmi sprat. U prevodu – skoro pa ceo dan se zdravo i vrlo umereno, čak oskudno hranite….a onda izvršite napad na frižider i opustošite ga….

Ljubav

Vi se osećate prilično čudno. Niste sigurni da li vam nešto fali u odnosu sa voljenom osobom, emocije vam variraju, strast takođe. Hvatate sebe da često pogledate drugu osobu ili da jednostavno – poželite neku promenu, samo ne znate kakvu. Nekih pravih zamerki na partnera nemate (dobro, povremeno malkice posumnjate u njegovu iskrenost), to što vam smeta dolazi iznutra, od vas. Prvo se sami sa sobom dogovorite šta vam je i šta hoćete. I hoćete li uopšte bilo šta. Slobodne Vage – da se može izdešavati sve i svašta – može. E sad, da li će to biti samo platonski i kroz neki zanos i strast, ili će trajati – pitanje je.

Posao

Stvarno imate i previše posla. Toliko da neke od njih prosto ne možete da prihvatite jer znate da nemate dovoljno vremena da ih završite. No, sa druge strane – dobili ste neki pozitivan podsticaj, ipak je življa i aktivnija energija oko vas i u vama – pa ćete brže nego što mislite završavati i najkomplikovanije stvari. Vodite računa samo da ne zaboravite na neke bitne stavke i važne poslovne dogovore, jer može i toga biti. Pažnja vam ovih dana luta i prilično je rasuta, zato se maksimalno skoncentrišite.

Novac

Koliko god da ga ima – nikad dosta novca. Vage, trošadžije.

Zdravlje

Umor, pospanost, problemi sa pritiskom, hormonima. Moguće i viroze.

ŠKORPIJA

Hrana

Od toga koliko se krećete, zavisi koliko ćete biti gladni. Ako ste u pokretu, živahni i ne drži vas mesto – ješćete sasvim umereno, taman koliko vam treba. Ukoliko ste pak statični – e onda nećete preskočiti ni jedan od glavnih obroka, plus još jedno sedamnaest užina pride…

Ljubav

U vašoj vezi je mnogo toga dobro, ali ima i stvari koje baš i nisu najsjajnije. I o jednima i o drugima ćete ili ćutati ili jako malo pričati. Kao da ste oboje rešili da pustite da sve samo dođe na svoje mesto. Grešite, treba razgovarati. I o dobrom, ali još više o onom lošem. Biće nekih zanosnih momenata u ovoj sedmici za vas dvoje – učinite ih još lepšima time što ćete se otvoriti jedno prema drugom. Slobodne Škorpije – vrlo čudan i dubok osećaj prema nekom. Zanos koji vas u isto vreme nosi i plaši. I na sve to – strast. Da je lepo, lepo je. Da li će potrajati ili će biti samo kratkotrajni bljesak – videćemo.

Posao

Poslovno ste vi dobro. Ok, možda povremeno ne znate gde udarate i gde idete – ali uspevate vi da probijete maglu i da nastavite dalje, samo napred. Još jedna u nizu maksimalno aktivnih i dinamičnih nedelja je pred vama. Povremeno možete osećati da ste izduvani, bez energije – ali „nanjušili“ ste prave prilike za sebe i sada nemate nameru da odustanete, ni po koju cenu. Odlične šanse da u ovoj nedelji kroz dogovore sa saradnicima regulišete mnoga pitanja. Dobar je period pred vama, navalite.

Novac

Prilično stabilna finansijska situacija, osim što volite da potrošite i kad treba i kad ne treba.

Zdravlje

Pritisak i lošija krvna slika starijima. Mlađi – umor, manje prehlade.

STRIJELAC

Hrana

Vi ste zaključili da je vama baš neophodna energija, a uveli su vam sto nekih restrikcija. Te ne smeš ovo, te ne smeš ono, te ovo ne bi bilo dobro, te puno ti je, prekini da sipaš toliko i tako dalje i tako dalje. I kako jedan Strelac da sada bude energizovan, ja vas da pitam? Bez šest do osam obroka nikako!

Ljubav

Postoji šansa da se neka nezadovoljstva u ovoj nedelji reše. Potrebno je malo dobre volje i mnogo strpljenja. No, ako ćemo pravo – postoji šansa da se neka nezadovoljstva u ovoj nedelji i prodube. Za to nije potrebno ništa posebno osim malo impulsivnosti i međusobnog nerazumevanja. Dakle, promenljiva raspoloženja i promenljivi odnosi. Vi gledajte na koju ćete stranu da ulažete snagu. Slobodni Strelčevi – svaka čast onom ko vas uhvati sada. Vi biste samo da jurite, u prolazu cmoknete, namignete, zaflertujete – da trčite i da se ne smirujete. Da volite brzo, strasno i bez ikakvih obaveza, molim.

Posao

Isto kao i u emotivnim odnosima – poslovna nedelja može biti jako dobra ili jako loša. Sve u zavisnosti od toga kako vi odlučite da se postavite, reagujete, nastupite. Ne ide sada sve na mišiće i na snagu i na impuls i na brzinu – sve to imate, ali morate biti i mudri. Razmišljati korak unapred. I mudrost imate, nije problem ni u tome – samo je pitanje da li hoćete da je uključite i isturite ispred sebe kao štit. Ako to uradite, nema nikakvih razloga da u ovoj nedelji ne budete zadovoljni postignutim.

Novac

Doveli ste svoju finansijsku situaciju u balans. Dosta dobar.

Zdravlje

Niste od čelika – potrebno vam je više odmora. Makar vikend iskoristite, iskulirajte od svega.

JARAC

Hrana

Vi u ovoj nedelji malo mrljavite, a malo izvoljevate. Tražite ono što nema, a baš vam se ne jede ono što je spremljeno. Eto, kad bi bilo nekih palačinki….to biste možda i klopali. Preživećete i bez palačinki – uzmite neko kiselo mlekce, sir, piletinu, cveklu, spanać….ništa ni tome ne fali…

Ljubav

Osećate veliku nežnost – ali ćete je malo pokazati. Osećate veliku strast – ali ćete je malo dati. Sami sebe kočite i sputavate, a verovatno samo vi znate zašto je to tako. Možda zato što niste sigurni šta je voljenoj osobi u ovom trenutku potrebno da bi sve funkcionisalo kako treba. Čudan vam je partner nešto, drugačiji nego obično. Možda se zbog toga te vaše kočnice uključuju….Slobodni Jarčevi – tu je neko ko ume da vas dotakne. Ne fizički, to je sada manje važno. Ume da vas dotakne u dušu i da probudi u vama osećanja za koja ste mislili da ste ih davno zatrpali. Lepo je ovo, uživajte malo…

Posao

Čini vam se da sve mora na teži način. Na korak po korak i na kašičicu. Za mnoge stvari koje želite da pokrenete zaista je potrebno vreme, shvatite da je ovo jedan proces u kojem se trenutno nalazite i da je jedini i pravi način da pustite da stvari idu kako idu. U međuvremenu – pričajte, dogovarajte se, sastančite, kontaktirajte – sve je ovo neophodno i potrebno i važno. U suštini, slažete deliće slagalice u jedan veliki mozaik koji će tek pokazati svu svoju vrednost.

Novac

Iako je došlo do nekog poboljšanja na polju finansija, još uvek vam ovo ne uliva sigurnost i stabilnost.

Zdravlje

Problemi sa kičmom, kostima, zglobovima, reumom.

VODOLIJA

Hrana

Gledajući u pun garderober iz kojeg tri četvrtine stvari ne mogu da obuku, Vodolije postavljaju sebi filozofsko pitanje – Kad će i zašto ne odmah da se ta Venera makne iz polja hrane? Prevarite Veneru i umesto što se tovarite slatkišima – jedite ribu. Ne volite ribu? E pa ništa onda, šteta.

Ljubav

Voljena osoba je spremnija na kompromis i na prilagođavanje. Vi baš i ne. Nije vama problem da se prilagodite, ali samo u onome što vama odgovara. U onom što vam ne odgovara – vrlo suptilno ali istovremeno i vrlo odlučno i zadrto – odbijate. Malo ste skloni u ovim danima i da isterujete svoju volju i da ubeđujete voljenu osobu da ste samo vi u pravu. Ali, to ste vi. A možda vas u stvari ne nervira partner, nego vas nervira što nemate ni trunku slobodnog vremena. Slobodne Vodolije – sve neki flertići, sve neka instant muvanja, sve nešto „idi mi, dođi mi“. Ništa posebno, čista razbibriga.

Posao

Nastavlja se vaš period blistanja. Razradili ste se, pa ne stajete. I što više radite – više vam posla dolazi. Ima tu i nervirajućih momenata, ima i stresa i brzine i završavanja poslova u poslednjem trenutku, ma ima svega. No, isto tako – ima i novih prilika, novih dogovora, novih mogućnosti i to dobrih. Pričajte, radite, dogovarajte se. Sve će to pokazati svoju vrednost u periodu koji dolazi. Znam da vam je ovo napet period i da izgleda kao da ste sve više pod pritiskom. Ali takav je kakav je, vi bolji nemate.

Novac

Puno novca i puno troškova.

Zdravlje

Zaista vam je potreban odmor. I mentalni i fizički.

RIBE

Hrana

Pošto će u ovoj nedelji da vas emocije šaltaju na sve strane (znam, reći ćete – nije to samo u ovoj nedelji, to je uvek….), vi ćete od njih da bežite tako što ćete da klopate. Junački. Treba zatrpati te emocije, a gde ćeš bolji način nego hranom…..

Ljubav

I dobra i loša nedelja u vašim emotivnim partnerstvima. Strasti su sada između vas dvoje vrlo jake, i samo je pitanje na koju će stranu otići. Neki put će blistati i oboma donositi momente koji se pamte do kraja života. A neki put će se preokrenuti, pa doneti konfuziju, nezadovoljstvo, sumnju, osećaj izneverenosti. Ka onim prvim momentima letite, od ovih drugih bežite – ili se makar trudite da se objasnite međusobno, da se bolje razumete. Slobodne Ribe – zanos je prisutan, ali su isto tako prisutne i iluzije. Treba raščlaniti šta je ono što je realno i što vredi, a šta samo slatka maštarija…..

Posao

U centru ste pažnje i to nije bez razloga i bez osnova. Nosi vas talas pozitivne energije, kreativne inspiracije – možete i ono što je drugima nemoguće. Zato nije ni čudo što u ovim danima pohvale pljušte sa svih strana, a zajedno sa njima mogu pljuštati i ponude. Da nešto promenite, da negde pređete, da otvorite neka nova vrata. No, to ne znači da je ova nedelja lagana. Nije. Mnogo izazova će biti pred vama i neke od njih ćete teško rešavati. Ali na kraju ćete uspeti.

Novac

Još kad bi taj vaš rad i trud bili adekvatno nagrađeni….a nisu….

Zdravlje

Slab imunitet, osetljivost, sklonost povredama, piše “Prva“.

