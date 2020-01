Pet horoskopskih znakova kojima je i najsitniji flert – prijevara

Tanka je linija između flerta i nevjere. Nekima je flert samo oblik zabave ili čak pristojnosti, a nekima je to samo druga riječ za prijevaru.

Definicija flerta u načelu podrazumijeva ponašanje prema drugoj osobi kao da osjećate simpatiju ili privlačnost, ali razlog u pozadini flerta nikad nisu ozbiljne namjere, već zabava.

Zato je vrlo važno na početku veze porazgovarati o ovim temama i pobrinuti se da s partnerom dijelite mišljenje. Ako jedno od vas smatra da je primjerice poljubac prijevara, a drugi ne, može doći do ozbiljnih problema.

Postoje razni oblici prijevare – fizički, emotivni, verbalni ili čak financijski. Odluke donosimo na temelju vlastitih moralnih vrijednosti i iskustva, no među horoskopskim znakovima ima onih koji su manje i više fleksibilni.

Donosimo vam pet horoskopskih znakova koji će kao prijevaru doživjeti i najmanji osmijeh, simpatiju, a kamoli flert.

Ribe

Ribe će se lako osjećati povrijeđeno ako ulove partnera u flertu s drugom osobom. One su po prirodi intuitivne i lako će procijeniti koliko ste ozbiljni s flertom. Ponekad čak bolje prepoznaju partnerove namjere od njih samih. Budući da se radi o izrazito osjetljivom horoskopskom znaku, u slučaju da njihov partner puno pažnje pridaje nekom drugom, Ribe će se osjećati povrijeđeno i loše. Ponekad su previše pesimistične pa će iz straha često osjećati da i bezazleni flert može odvesti u krivom smjeru.

Škorpion

Osobe rođene u znaku Škorpiona sklone su doživljavanju flerta kao prijevare jer vjeruju da su u to uključene dvije strane zbog čega lakše dolazi do povezivanja i bliskosti. Ako im partner s jednom te istom osobom očijuka više nego što Škorpion misli da je prihvatljivo, partner je u velikim problemima. Škorpioni znaju da flert može biti zabavan i bezazlen te da može pridonijeti osjećaju samopouzdanja, ali boje se da se ti ugodni osjećaji ne pretvore u nešto više.

Rak

Rakovi jako dobro opažaju i znaju da flert može dovesti do dubljih osjećaja i razgovora. Oni ne žele vezu dovoditi u opasnost samo zato što su se zbližili s nekim kroz koketiranje. Nitko u Zodijaku nema više razumijevanja kad je u pitanju dijeljenje osjećaja od Raka te su zato svjesni da emotivna intimnost može dovesti do ozbiljnije povezanosti i prijevare.

Jarac

Jedna od stvari koju Jarčevi najviše cijene je odanost, a osim toga iznimno poštuju tradicionalne vrijednosti. Ne osjećaju se ugodno dijeliti partnerovu ljubav s nekim. Ako im partner otvoreno očijuka s nekim i očito uživa u nečijem društvu više nego u društvu svog Jarca, to je velik problem u vezi. Prijateljstvo, ljubaznost i poštovanje stvari su koje Jarac cijeni, ali ne idite predaleko jer on to neće tolerirati.

Bik

Bikovi partnerovo očijukanje s drugom osobom doživljavaju kao prijetnju. Doživljavaju to kao narušavanje ili u najmanju ruku nepoštovanje obećanja i predanosti. Ako ništa drugo, smatraju da partner previše energije poklanja nekom drugom i ponaša se neprikladno. Bikovi su poznati po ljubomori, a to situaciju može učiniti još napetijom i neugodnijom za sve uključene. Posebno su osjetljivi na skrivanje flerta pa u tom slučaju najčešće dolazi do prekida veze, piše portal YourTango, prenosi “N1“.

Loading..

loading...

Facebook komentari