Idealan partner, ljubavnik i prijatelj u horoskopu

Uvijek pouzdan, stabilan i promišljen, nosi se odlično sa svakom situacijom, pišu “Novosti“.

To ga čini savršenim partnerom i prijateljem.

Osobe rođene u ovom horoskopskom znaku sve u životu rade dobro promišljajući.

Imaju dar odličnog pamćenja i iako nisu zlopamtila, odnosiće se prema vama oprezno ako im učinite nešto loše.

Ipak, kada se jednom vežu za vas i zavole vas, nema toga što ne bi za vas učinili. Za njega je uspješan odnos ostvaren tek kada stekne potpuno povjerenje u vas i kada mu dokažete da stojite iza svojih riječi.

On nikada ne igra igrice i stalo mu je do tuđih osjećanja pa od njega možete da očekujete potpuno iskreno mišljenje. Kada je siguran da može da vam vjeruje, on će vam se drage volje povjeriti, a vaše tajne će čuvati, ako je potrebno, i zauvijek.

Uvijek ispunjavaju svoja obećanja i sve svoje zadatke, a odnose s najbližima smatraju ozbiljnim i važnim, ali će isto to očekivati i od vas.

Riječ je o Biku.

